15 июля 2026, 09:30

Фото: iStock/ jk78

Согласно народному календарю, 16 июля отмечается Маков день, или Стожары. Название связано со звёздным скоплением Плеяд в созвездии Тельца, которое можно было наблюдать в это время года. Появление этих звезд считалось предзнаменованием удачи, особенно для охотников это сулило богатую добычу. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ Popkov

Традиции дня

Фото: iStock/ Popkov

Народные запреты

Фото: iStock/ grafvision

Категорически нельзя было начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу: по поверью, «Мокий землю мочит, Марк на стогу стоит, Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает, а кто на Мокия и Марка в путь выйдет — тот всё по ветру пустит». Считалось, что дожди и грозы 16 июля сбивают с толку и мешают довести начатое до конца;

по поверью, «Мокий землю мочит, Марк на стогу стоит, Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает, а кто на Мокия и Марка в путь выйдет — тот всё по ветру пустит». Считалось, что дожди и грозы 16 июля сбивают с толку и мешают довести начатое до конца; Запрещалось ссориться и повышать голос в доме: в Маков день любая ссора «прорастала» как сорняк и могла тянуться неделями. Мир в семье берегли особенно тщательно;

в Маков день любая ссора «прорастала» как сорняк и могла тянуться неделями. Мир в семье берегли особенно тщательно; Нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и «утечке» достатка;

— это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и «утечке» достатка; Строго не рекомендовалось собирать травы и коренья для лечебных целей. Считалось, что в этот день растения «не дают силы», а могут даже навредить. Исключение делали только для мака — его собирали именно 16 июля;

Считалось, что в этот день растения «не дают силы», а могут даже навредить. Исключение делали только для мака — его собирали именно 16 июля; Не стоило выбрасывать остатки выпечки с маком. Крошки и корки отдавали птицам или скоту, чтобы не «выбросить» удачу из дома;

Крошки и корки отдавали птицам или скоту, чтобы не «выбросить» удачу из дома; Запрещалось оставлять бельё сушиться под открытым небом на ночь. Если его намочит дождь, в семье начнутся мелкие беды и раздоры.

Если его намочит дождь, в семье начнутся мелкие беды и раздоры. По церковным и народным правилам не приветствовались шумные гулянья и излишества. День полагалось провести спокойно, в трудах и молитве, чтобы почтить память мучеников.

Приметы