Маков день 16 июля: как защитить дом от зла, сохранить мир в семье и привлечь достаток, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 16 июля отмечается Маков день, или Стожары. Название связано со звёздным скоплением Плеяд в созвездии Тельца, которое можно было наблюдать в это время года. Появление этих звезд считалось предзнаменованием удачи, особенно для охотников это сулило богатую добычу. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПереплетение языческих и христианских смыслов в Маков день — типичный пример того, как Русь бережно соединяла старое и новое. У древних славян мак был растением-оберегом: его рассыпали у порога, чтобы не пустить в дом злых духов, сыпали в обувь жениху и невесте, прятали в складки одежды. Зёрна мака ассоциировались с множеством — а значит, с плодородием и защитой; тёмный цвет и мелкие семена словно «прятали» человека от дурного глаза.
С приходом христианства на место языческих смыслов пришли житийные образы. 16 июля Церковь вспоминает мучеников Мокия и Марка. По преданию, братья жили в Римской империи в период жестоких гонений на христиан при императоре Максимиане. Они были схвачены и предстали перед язычниками. Им предлагали поклониться идолам, но святые остались непоколебимы в своей вере.
Существует предание, что когда их вели на казнь, путь стражникам неожиданно преградил маленький ребенок, которого жестоко избили за это. Увидев страдания невинного дитя, Мокий и Марк еще больше укрепились в правильности своего выбора и наотрез отказались отречься от Христа, за что были обезглавлены мечом.
К мученикам Мокию и Марку традиционно обращались с молитвами о стойкости в испытаниях, о защите семьи от бед и ссор, о мире в доме и здоровье близких. В народном сознании покровители дня «отвечали» и за урожай, и за то, чтобы грозы и дожди не погубили хлеба.
Традиции дняУтро Макова дня начиналось с малого, но важного: хозяйки выходили в огород или на поле, чтобы собрать первые зрелые головки мака. Считалось, что именно 16 июля мак набирает самую сильную «обережную» силу. Зёрна аккуратно вытряхивали, сушили в тени и рассыпали по мешочкам: часть оставляли для выпечки, часть прятали как оберег.
В некоторых деревнях существовал обычай «освящать мак» не в храме, а у родника или колодца: мешочек с зёрнами держали над чистой водой, шепча просьбу о защите дома и достатке. Вода усиливала силу оберега, а мак «запечатывал» добрые слова.
Мак щедро добавляли в выпечку: пекли булочки, пироги и пряники, угощали соседей и родственников. Это был не просто десерт, а знак мира и добрых отношений: угостить пирогом с маком означало пожелать семье благополучия и «приглушить» возможные ссоры.
Девушки и женщины плели венки из полевых трав и вплетали в них маковые головки. Такой венок не носили долго — его вешали над дверью как оберег, а через несколько дней сжигали или пускали по воде, чтобы «унести» всё дурное.
В то же время в полях кипела работа: нужно было торопиться завершить сенокос до наступления дождей. Поговорка «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает» как нельзя лучше описывает заботы этого дня. Охотники же внимательно следили за ночным небом и искали скопление Плеяд в созвездии Тельца. Если звезды были хорошо видны, охотники ждали удачи, если же небо было пустым, в лес лучше было не ходить.
Народные запретыМаков день считался непростым и даже опасным, поэтому предки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь беду.
- Категорически нельзя было начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу: по поверью, «Мокий землю мочит, Марк на стогу стоит, Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает, а кто на Мокия и Марка в путь выйдет — тот всё по ветру пустит». Считалось, что дожди и грозы 16 июля сбивают с толку и мешают довести начатое до конца;
- Запрещалось ссориться и повышать голос в доме: в Маков день любая ссора «прорастала» как сорняк и могла тянуться неделями. Мир в семье берегли особенно тщательно;
- Нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и «утечке» достатка;
- Строго не рекомендовалось собирать травы и коренья для лечебных целей. Считалось, что в этот день растения «не дают силы», а могут даже навредить. Исключение делали только для мака — его собирали именно 16 июля;
- Не стоило выбрасывать остатки выпечки с маком. Крошки и корки отдавали птицам или скоту, чтобы не «выбросить» удачу из дома;
- Запрещалось оставлять бельё сушиться под открытым небом на ночь. Если его намочит дождь, в семье начнутся мелкие беды и раздоры.
- По церковным и народным правилам не приветствовались шумные гулянья и излишества. День полагалось провести спокойно, в трудах и молитве, чтобы почтить память мучеников.
Приметы
- Богатый урожай щавеля — к теплой зиме;
- Много маковых головок на полях — к снежной и мягкой зиме;
- Гром гремит весь день — сентябрь окажется дождливым;
- Утренний туман быстро рассеивается — к ясной погоде на неделю вперёд;
- Если пчёлы не вылетают из ульев — в ближайшие дни будут затяжные дожди.