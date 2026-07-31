31 июля 2026, 09:40

Фото: iStock/ ljphoto7

Согласно народному календарю, 1 августа отмечается Макринин день, или, как его чаще называли на Руси, Мокрины. Такое название появилось не случайно. К этой дате часто приурочены обильные дожди, и по ним крестьяне судили о предстоящей осени. Православная церковь в это время чтит память преподобной Макрины Каппадокийской — сестры святителя Василия Великого и Григория Нисского, жизнь которой стала образцом духовной силы и смирения. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ MaYcaL

Традиции дня

Фото: iStock/ Professor25

Народные запреты

Нельзя солить огурцы, квасить капусту и делать другие заготовки. Верили, что такие заготовки испортятся, не будут храниться или даже могут стать причиной отравления;

Верили, что такие заготовки испортятся, не будут храниться или даже могут стать причиной отравления; Запрещалось забивать скот и птицу. Нарушение этого запрета, по поверьям, сулило серьёзные болезни в семье;

Нарушение этого запрета, по поверьям, сулило серьёзные болезни в семье; Нельзя заниматься прополкой огорода. Было поверье, что прополка в этот день призовёт проливные дожди, которые погубят урожай;

Было поверье, что прополка в этот день призовёт проливные дожди, которые погубят урожай; Под строгим запретом — рыбалка и купание. Считалось, что в водоёмах в Макринин день активизируются русалки и водяные, которые могут затянуть неосторожного на дно;

Считалось, что в водоёмах в Макринин день активизируются русалки и водяные, которые могут затянуть неосторожного на дно; Нельзя было ходить босиком по земле. Земля в этот день считалась «открытой» — через неё проходила сила. Кто нарушит это правило — тот может «впустить» в себя болезнь или дурной дух;

Земля в этот день считалась «открытой» — через неё проходила сила. Кто нарушит это правило — тот может «впустить» в себя болезнь или дурной дух; Не рекомендовалось надевать чёрную одежду. По поверьям, это могло привести к ссорам с близкими. Также старались избегать употребления алкоголя: верили, что выпитый в этот день спиртной напиток может привести к затяжному пристрастию.

Фото: iStock/ Dmytro Skrypnykov

Приметы