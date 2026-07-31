Макринин день 1 августа: почему нельзя полоть огород, солить огурцы и прогонять рыжего кота, народные приметы
Согласно народному календарю, 1 августа отмечается Макринин день, или, как его чаще называли на Руси, Мокрины. Такое название появилось не случайно. К этой дате часто приурочены обильные дожди, и по ним крестьяне судили о предстоящей осени. Православная церковь в это время чтит память преподобной Макрины Каппадокийской — сестры святителя Василия Великого и Григория Нисского, жизнь которой стала образцом духовной силы и смирения. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаМакринин день приходится на важный природный рубеж — проводы лета и преддверие осенних работ. В сознании древних славян этот день был связан с магией воды и плодородия. Крестьяне замечали: если 1 августа идёт дождь, осень будет мокрой, а урожай ржи в следующем году — богатым. Поэтому сухая погода воспринималась как тревожный знак, и люди пытались «вызвать» осадки особыми ритуалами: девушки наряжали рожденную в этот день именинницу в синее платье, вручали ей колосья и отправляли к реке, где та бросала хлебные злаки в воду — словно подношение небесам.
С принятием христианства языческий смысл праздника не исчез, но органично переплелся с почитанием преподобной Макрины. Эта святая родилась в начале IV века в Каппадокии в благочестивой семье, где воспитывалось десять детей. Мать, святая Эмилия, увидела во сне Ангела, который нарек будущую дочь Феклой — в честь первомученицы, однако домашние назвали её Макриной по имени бабки, пострадавшей за веру во времена гонений.
Макрина с детства была научена грамоте по Псалтири, постоянно пребывала в молитве и рукоделии. В двенадцать лет она была обручена с благочестивым юношей, но Господь призвал его в вечность, и святая дала обет безбрачия, решив хранить чистоту девства до конца жизни. Многие юноши добивались её руки, но она неизменно отвечала: «Нехорошо девушке, обрученной одному жениху, выходить за другого».
После смерти отца Макрина стала главной опорой для матери и младших братьев, в том числе будущего великого святителя Василия. Она наставляла их в вере, учила смирению и так убедила брата Василия презирать житейскую суету, что он избрал монашество. Со временем святая убедила мать отпустить рабов, отречься от мира и вместе удалиться в женскую обитель, где они жили в строгом воздержании, не имея ничего своего, молясь и трудясь день и ночь.
Господь даровал преподобной дар чудотворения: она исцеляла больных, а в годы голода по её молитвам пшеница в обители не оскудевала. Святая мирно отошла ко Господу в 380 году. В Макринин день верующие молятся ей об исцелении от болезней, о благополучии в семье и о помощи в воспитании детей.
Традиции дняНа Руси Макринин день знаменовал завершение летних полевых работ и начало подготовки к осени. Это не просто переход от лета к осени, а граница между двумя мирами: миром роста и миром сбора. Утро начинали с молитвы. Хозяйки шли в церковь, чтобы освятить первый хлеб из нового урожая. Назад приносили освящённую воду и капали её на порог, в амбар и на колодец — чтобы духи дома остались добрыми, а вода — чистой.
Главной традицией была не работа, а наведение порядка. Хозяйки старались провести влажную уборку в доме, перебрать вещи и избавиться от ненужного хлама. Считалось, что чистота в жилище в этот день привлечёт благополучие на весь следующий сезон.
Ещё один обязательный обычай — посещение бани. Омовение в этот день символизировало не только телесное очищение, но и духовное обновление, подготовку к празднику Ильи-пророка, который отмечается сразу же за Макриной — 2 августа. Баня считалась местом, где «выпариваются» болезни, а сильный пар даёт заряд сил на весь август.
Особая примета связывала праздник с рыжими котами. Если в этот день к дому приходил рыжий кот, его ни в коем случае нельзя было прогонять, а следовало приласкать, накормить и, по возможности, оставить у себя. Народная мудрость говорила, что вместе с этим усатым гостем в дом войдёт счастье и удача.
Девушки в этот день гадали на суженого. Брали зёрна пшеницы, проса и овса, смешивали с землёй и сажали в горшок. Кто быстрее взойдёт — тот и укажет на будущего мужа: пшеница — к богатому, просо — к работящему, овёс — к воину. Другой обряд — гадание на зеркале: в полночь смотрели в зеркало при свечах, шепча: «Макрина, Макрина, покажи мне суженого». Говорили, что в отражении можно было увидеть будущего мужа — если сердце чисто, а мысли светлы.
Народные запретыПредки относились к Макрининому дню с особым почтением, поэтому существовал целый ряд строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- Нельзя солить огурцы, квасить капусту и делать другие заготовки. Верили, что такие заготовки испортятся, не будут храниться или даже могут стать причиной отравления;
- Запрещалось забивать скот и птицу. Нарушение этого запрета, по поверьям, сулило серьёзные болезни в семье;
- Нельзя заниматься прополкой огорода. Было поверье, что прополка в этот день призовёт проливные дожди, которые погубят урожай;
- Под строгим запретом — рыбалка и купание. Считалось, что в водоёмах в Макринин день активизируются русалки и водяные, которые могут затянуть неосторожного на дно;
- Нельзя было ходить босиком по земле. Земля в этот день считалась «открытой» — через неё проходила сила. Кто нарушит это правило — тот может «впустить» в себя болезнь или дурной дух;
- Не рекомендовалось надевать чёрную одежду. По поверьям, это могло привести к ссорам с близкими. Также старались избегать употребления алкоголя: верили, что выпитый в этот день спиртной напиток может привести к затяжному пристрастию.
Приметы
- Если на Макрину дождь — осень будет сырая и мокрая, а в следующем году уродится рожь;
- Сухой и ясный день — к продолжительному и тёплому бабьему лету;
- Много желудей на дубах — к сытому и урожайному году, а также к стабильности и достатку в семье;
- Обилие вишни предвещает суровую и снежную зиму;
- Звёзды на небе яркие и близкие — к ясной и тёплой осени;
- Сильный ветер 1 августа — осень будет с частыми переменами погоды.