Максимов день 11 мая: как защитить дом от нечисти, укрепить здоровье и привлечь благополучие, народные приметы
Согласно народному календарю, 11 мая отмечается Максимов день, или Березосок. Такое название появилось потому, что на Руси именно с этой даты начинался массовый сбор целебного березового сока. Считалось, что в это время он обладает особенной, животворной силой. Православная церковь в это время чтит память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник объединяет древние языческие обычаи сбора берёзового сока с христианским почитанием святых. У славян берёза считалась священным деревом, символом чистоты и возрождения природы. Её сок собирали для укрепления здоровья и проведения обрядов, призванных обеспечить благополучие семьи. С приходом христианства эти традиции соединились с памятью о мучениках, отдавших жизнь за веру.
В центре церковного почитания 11 мая — история трех мучеников: Давида, Максима и Квинтилиана. Жили они в III веке в городе Доростоле (современная Болгария). В то время император Диоклетиан, известный гонитель христиан, приказал всем жителям приносить жертвы языческим богам. Братья отказались и ушли в деревню Озовия, чтобы молиться истинному Богу.
Их схватили и привели к правителю Тарквинию. Святого Максима пытались заставить стать жрецом Зевса, но он назвал языческого бога «скверным прелюбодеем». Братьев долго пытали, но они не отреклись от Христа. В 286 году мучеников усекли мечом прямо в их родной деревне. Долгое время мощи святых считались утраченными. Однако впоследствии они были чудесным образом найдены и перевезены в Константинополь, где их разместили в церкви Богоматери, находящейся в квартале Виглентии.
Святым Давиду, Максиму и Квинтилиану молятся об укреплении веры, защите от искушений, исцелении недугов, помощи в трудных жизненных обстоятельствах, сохранении семьи и домашнего очага.
Традиции дня11 мая крестьяне начинали сбор берёзового сока. Ранним утром старшие в семье отправлялись в лес, выбирая здоровые берёзы вдали от дорог. Перед тем как сделать надрез, произносили благодарственную молитву — просили у дерева прощения и благословения. Первую каплю сока обязательно возвращали земле — как дар духам природы.
Собранный сок использовали сразу: часть пили для укрепления здоровья, часть оставляли для кваса, который готовили по старинным рецептам. Хозяйки готовили особые блюда с добавлением берёзового сока — блины и кисели, символизирующие обновление и плодородие. Женщины знали: березовица не только лекарство, но и красота. Ею протирали кожу, чтобы согнать веснушки и очистить кожу от угрей.
К полудню старухи и знахари выходили на перекресток. Они ждали южного ветра — «тепляка». С собой несли ладанку. Как только ветер дул в лицо, его «затворяли» в амулете и вешали на шею больному. Приговаривали: «Ветер-тепляк, войди в ладанку, выдуй хворь из раба Божьего».
Использовали березовый сок и для защиты. В домах протирали полы и лавки березовым настоем — чтобы изгнать нечисть и привлечь благополучие. Завершали день общим угощением: соседи делились блюдами из березового сока и весенними дарами природы, укрепляя общинные связи.
Народные запретыНа Максимов день предки строго соблюдали запреты, чтобы не навлечь беду:
- Нельзя рубить берёзы или ломать их ветви — это могло привести к неурожаю и болезням скота;
- Запрещалось выливать остатки берёзового сока на землю — по поверью, это «проливало» семейное счастье;
- Не разрешалось ссориться и браниться во время сбора сока — считалось, что дерево «обидится» и перестанет давать целебный напиток;
- Категорически запрещалось оставлять инструменты в лесу после сбора сока — по примете, это привлекало злых духов;
- Женщинам не советовали работать в поле до завершения сбора сока — полагали, что это нарушит гармонию с природой;
- Нельзя было отказывать в угощении берёзовым квасом — отказ сулил неудачи в хозяйстве;
- Не стоило начинать новые дела, не испив берёзового сока для укрепления сил — без этой традиции труды могли оказаться напрасными.
Приметы
- Если ночь на 11 мая звездная и теплая — год будет урожайным, хлеба родятся густые;
- Ясный и чистый восход солнца — к жаркому, солнечному лету без затяжных дождей;
- Южный ветер дует — к грозам и теплу, урожай будет знатный;
- Сова закричала днем — жди резкого похолодания;
- Сильный дождь пошел — летом будет много грибов и ягод;
- Сок из березы еле капает — к засушливому июню.