Counter-Strike 2 принесла игроку 1,5 млн рублей
Игрок выиграл 1,5 млн руб, поставив на команду Team Spirit в Counter-Strike 2
Клиент букмекерской компании оформил экспресс на сумму один миллион рублей на два матча Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2 и оказался в плюсе. Об этом пишет Betonmobile.
Игрок выбрал победу российской Team Spirit над Astralis с коэффициентом 1,13, а также «сухую» победу Team Vitality над BC.Game за 1,38. Оба исхода подтвердились, и выплата составила около 1,5 млн рублей.
Play-In стадия IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Общий призовой фонд турнира — один миллион долларов.
Ранее «Молодая гвардия Единой России» запустила в Московской области серию турниров по киберспорту.
