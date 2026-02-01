Counter-Strike 2 принесла игроку 1,5 млн рублей

01 февраля 2026, 16:38

Игрок выиграл 1,5 млн руб, поставив на команду Team Spirit в Counter-Strike 2

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Клиент букмекерской компании оформил экспресс на сумму один миллион рублей на два матча Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2 и оказался в плюсе. Об этом пишет Betonmobile.