Маланьин день 13 января: как привлечь изобилие, задобрить судьбу богатым столом и правильно встретить Старый Новый год
В народном календаре 13 января отмечается особый день, который можно назвать настоящим «праздничным перекрёстком». Под разными именами — Маланьин день, Щедрый вечер, Васильев вечер или привычный Старый Новый год — скрывается сложный сплав верований и традиций. Эта дата стала точкой встречи церковного предания и глубоких народных обычаев. Она совмещает в себе память о святых — преподобной Мелании (Маланье) Римляныне и святителе Василии Великом, чей праздник (14 января) по старому календарю выпадал на начало нового года. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаОснову праздника заложили ещё дохристианские верования славян. Середина зимы считалась временем сакральным и пограничным, идеальным для ритуалов, призванных повлиять на будущее плодородие. Главными действиями были обильная трапеза и обряд посевания жилищ зерном, символизировавшие приглашение изобилия в наступающем году. Именно этот обычай щедрости и дал вечеру одно из его ключевых названий.
С принятием христианства церковь освятила этот период памятью двух великих подвижников. 13 января чтят преподобную Меланию (Маланью) Римляныню. Эта знатная женщина V века, перенеся смерть двоих детей, вместе с супругом избрала путь самоотречения: даровала свободу тысячам рабов, а своё колоссальное богатство раздала на помощь неимущим и строительство храмов, завершив жизнь в иерусалимском монастыре.
14 января — день святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Канун его праздника, 13 января, и стал Васильевым вечером. В народном сознании образ мудрого святителя слился с покровителем земледельческого благополучия.
Календарная реформа 1918 года добавила празднику новое измерение. Россия перешла с юлианского календаря на григорианский, и «старое» новолетие сместилось на ночь с 13 на 14 января и сегодня известно как Старый Новый год.
Традиции дняАнисьин день был насыщен разнообразными обрядами, которые охватывали хозяйственную, семейную и духовную сферы жизни. Главной традицией вечера 13 января являлся богатый праздничный стол, который должен был обеспечить достаток на весь год. Обязательными блюдами были свинина (свинья считалась символом плодородия), вареники (часто с сюрпризами-предсказаниями внутри), кутья (сдобренная маслом, в отличие от постной рождественской), блины и пироги. Чем обильнее угощение, тем «щедрее» отплатит будущий год.
Ранним утром 14 января по домам ходили посевальщики — обычно дети или молодые парни. Они обсыпали пол и хозяев зерном — пшеницей, рожью, овсом, приговаривая особые благопожелания на урожай и здоровье. Хозяева одаривали их угощениями, а зерно аккуратно собирали и хранили до весеннего сева, веря в его особую силу.
В некоторых регионах, особенно на западе Руси, был популярен обряд ряжения. Самую красивую девушку одевали «Маланкой», а парня — «Василём». Компания с музыкой и песнями обходила дома, разыгрывая сценки, где «Маланка» и «Василь» демонстрировали готовность к труду и семейной жизни, а хозяева щедро их одаривали. Считалось, что к кому зайдёт Маланка, тому в будущем году повезёт.
Вечером 13 января торжественно сжигали рождественский «Дидух» — обрядовый сноп соломы, стоявший в углу с праздника Рождества. С пламенем, по поверью, уходили все беды минувшего года, а пепел рассеивали в саду для будущего плодородия.
Девушки в этот вечер часто гадали о суженом, используя те же методы, что и на Святки. Глава семьи молился святому Василию о благословении на новый труд, о здоровье семьи и плодородии земли. Святой Мелании молились о смирении, мудрости и помощи в благих начинаниях.
Народные запреты в Маланьин деньЧтобы не отпугнуть удачу, в этот день строго соблюдали запреты:
- Нельзя давать в долг и выносить что-либо из дома. Считалось, что так можно отдать свой будущий достаток.
- Запрещено считать мелкие деньги. Это сулило слезы и мелкие хлопоты весь год.
- Нельзя произносить слово «тринадцать» (и число, и дату). Чтобы избежать сглаза и воздействия злых сил, говорили: «День после двенадцатого».
- Строгий запрет на ссоры, сквернословие и плохие мысли. Вся отрицательная энергия могла материализоваться в будущих бедах.
- Нельзя встречать праздник в старой или грязной одежде. Новое (или чистое) платье привлекало обновление в жизни и благополучие в делах.
Приметы
- Много звёзд на небе и иней на деревьях — к урожайному году и обилию ягод.
- Мягкая, тёплая погода — предвещает дождливое и прохладное лето.
- Сильный ветер с юга — сулит жаркое и грозовое лето.
- Ясный день и мороз — к хорошему урожаю зерновых.
- Если ночь на 14 января тихая и ясная — будет много грибов в наступающем году.