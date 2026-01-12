12 января 2026, 11:35

В народном календаре 13 января отмечается особый день, который можно назвать настоящим «праздничным перекрёстком». Под разными именами — Маланьин день, Щедрый вечер, Васильев вечер или привычный Старый Новый год — скрывается сложный сплав верований и традиций. Эта дата стала точкой встречи церковного предания и глубоких народных обычаев. Она совмещает в себе память о святых — преподобной Мелании (Маланье) Римляныне и святителе Василии Великом, чей праздник (14 января) по старому календарю выпадал на начало нового года. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты в Маланьин день

Нельзя давать в долг и выносить что-либо из дома. Считалось, что так можно отдать свой будущий достаток.

Считалось, что так можно отдать свой будущий достаток. Запрещено считать мелкие деньги. Это сулило слезы и мелкие хлопоты весь год.

Это сулило слезы и мелкие хлопоты весь год. Нельзя произносить слово «тринадцать» (и число, и дату) . Чтобы избежать сглаза и воздействия злых сил, говорили: «День после двенадцатого».

. Чтобы избежать сглаза и воздействия злых сил, говорили: «День после двенадцатого». Строгий запрет на ссоры, сквернословие и плохие мысли. Вся отрицательная энергия могла материализоваться в будущих бедах.

Вся отрицательная энергия могла материализоваться в будущих бедах. Нельзя встречать праздник в старой или грязной одежде. Новое (или чистое) платье привлекало обновление в жизни и благополучие в делах.

Приметы