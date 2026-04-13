Марьин день 14 апреля: почему нельзя резать хлеб ножом, хвастаться и убивать пауков, народные приметы
Согласно народному календарю, 14 апреля отмечается Марьин день, или Марья — зажги снега. Такое поэтичное название появилось потому, что к середине апреля солнце начинало припекать так сильно, что снежные шапки «загорались» искрами, превращаясь в бурные ручьи. Православная церковь в это время чтит память преподобной Марии Египетской — покровительницы кающихся грешниц. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день — удивительный пример переплетения языческих верований и православной строгости. Наши предки-славяне считали 14 апреля днем Семаргла (Огнебога). Этот крылатый пес или воин, пышущий пламенем, был хранителем домашнего очага и посевов. Люди верили, что именно Огнебог помогает весеннему солнцу, «зажигая» последние снега. Семаргл не пропускал зло в дом и оберегал урожай на корню.
С приходом христианства этот день не забылся, но обрел нового покровителя — святую Марию Египетскую. Её житие — одно из самых удивительных в истории церкви. Родившись в Египте в V веке, с 12 лет Мария вела жизнь блудницы. Но однажды в Иерусалиме неведомая сила не пустила её в храм Гроба Господня. Осознав всю глубину своего падения, она взмолилась перед иконой Богородицы — и смогла войти.
После этого Мария ушла в Заиорданскую пустыню. 47 лет она провела в полном одиночестве, молитвах и невероятном посте. Одежда её истлела, питалась она травами, а главными её «спутниками» были раскаяние и смирение. Скончалась святая в пустыне, а согласно преданию, тело её помог предать земле монах Зосима, а помогал ему лев, выкопавший лапами яму. Сегодня частицы мощей преподобной Марии можно найти в московском Сретенском монастыре, Соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Русском приходе в городе Робертсон Южно-Африканской Республики и других храмах мира. Ей молятся об избавлении от блудных страстей и даровании покаяния.
Традиции дняВ Марьин день зима с весной вступали в последний и решительный бой. В этот день, как считалось, домовой становился особенно озорным. Чтобы он не нарушал порядок в доме, не пугал детей, не разбивал посуду и не запутывал нитки у швей и вязальщиц, ему оставляли угощение — кашу, молоко и кусок хлеба.
Считалось, что чистота в доме привлекает благополучие и достаток. В этот день рекомендовалось провести генеральную уборку, чтобы избавиться от негативной энергии и создать пространство для новых возможностей. Обязательно мыли входную дверь и порог. Но не просто водой, а специальным раствором: вода с медом и красным вином. Считалось, что это «сладкое» омовение привлекает в дом благополучие и смывает все сплетни, «прилипшие» к порогу.
14 апреля наши предки выходили на огороды и жгли старые тряпки, прошлогоднюю солому или мусор. Языческий ритуал очищения огнем (отголосок культа Семаргла) помогал прогреть землю и отогнать злых духов, которые, по поверьям, ещё бродили по округе.
Еще одно название праздника — «Марья — пустые щи». Появилось оно из-за скудости запасов в амбарах. К апрелю заканчивалась кислая капуста и картошка. Варить наваристые щи было просто не из чего. Чтобы хоть как‑то продержаться до нового урожая, крестьяне использовали раннюю зелень. Крапива богата витаминами, появлялась одной из первых. Её ошпаривали кипятком, чтобы убрать жгучесть, и добавляли в суп. Также в дело шли лебеда, сныть и щавель.
Согласно некоторым поверьям, чтобы в доме всегда были деньги, 14 апреля следовало приобрести новый кошелёк или копилку. Новую вещь нельзя было использовать сразу — три дня она должна была пролежать на подоконнике под солнечными лучами.
Народные запретыНарушить судьбу в этот день было проще простого. Наши предки были уверены, что 14 апреля грань между мирами тонка, поэтому нарушать правила было чревато.
- Нельзя ссориться и ругаться. Считалось, что обиженный в этот день домовой может уйти из дома насовсем, а с ним уйдет удача;
- Нельзя резать хлеб ножом. Хлеб — символ достатка. Его в этот день только разламывали руками, чтобы не «разрезать» свою судьбу на части и избежать ссор в семье;
- Нельзя хвастаться и давать в долг. Хвастовство могло привести к болезням. Давать в долг деньги, соль или хлеб запрещалось — можно было отдать из дома благополучие;
- Нельзя оставлять грязным порог и коридор. Если полениться и не помыть полы — нечисть через грязный порог проникнет в дом;
- Нельзя убивать пауков. Пауков в Марьин день считали вестниками. Паук на двери или косяке — к добрым вестям и богатству. Убить его — лишиться денег.
Приметы
- Разлив рек и половодье — к богатому травостою и раннему сенокосу;
- Лед на реке остался у берегов — год будет тяжелым, неурожайным;
- Гроза 14 апреля — к сухому и засушливому лету;
- Ясная звездная ночь — к теплому и погожему лету без дождей;
- Дождь без грозы — к богатому урожаю грибов осенью;
- Синие облака на небе — к скорому устойчивому теплу.