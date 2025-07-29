Маринин день 30 июля: Как сохранить финансовое благополучие и уберечься от злых духов, народные приметы
30 июля в народном календаре называют Марининым днём, Мариной Лазоревой или Лазарниками. Это название связано с почитанием двух святых — великомученицы Марины Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. В народе праздник ассоциировался с грозовой стихией: Марину связывали с морем, а Лазаря — с молниями, освещающими небо во время дождя. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
До принятия христианства на Руси конец июля был временем, связанным с грозовой стихией. В этот период славяне отмечали день Перуна — бога грома и молний, который ассоциировался с небесным огнём и очищением земли от нечистой силы.
Люди верили, что молнии — это стрелы Перуна, поражающие злых духов. Чтобы защититься от ударов стихии, проводили обряды с кострами и жертвоприношениями. Поскольку июль — время гроз и ливней, славяне также почитали морских духов, прося у них защиты от засухи и неурожая.
Позже эта традиция слилась с образом святой Марины, которую народная молва связала с морской стихией. После крещения Руси языческие верования постепенно переплелись с христианскими. 30 июля Церковь стала отмечать память двух святых.
Великомученица Марина (Маргарита) Антиохийская родилась в III веке в Малой Азии. Будучи дочерью языческого жреца, тайно приняла христианство. За отказ отречься от веры её подвергли пыткам: били железными прутьями, жгли огнём, но она осталась непреклонной. По преданию, во время казни над ней явился свет, и с неба спустилась голубка с золотым венцом. Марину казнили, но её мощи стали почитаться как чудотворные. На Руси Марину называли «Лазоревой» (от слова «лазорь» — синева, голубизна), связывая её с морем и небесной синевой.
Преподобный Лазарь Галисийский был византийским монахом X века, основателем монастыря на горе Галисия. По легенде, ему явилось видение огненного столпа, восходящего к небу, что символизировало Божественный свет. Лазарь прославился аскетизмом и чудесами исцеления. В народе Лазаря ассоциировали с «громовыми стрелами», считая, что он укрощает грозы. Отсюда и двойное название праздника — «Марина с Лазарем», где один святой «отвечал» за море, а другой — за небо.
Традиции дня
30 июля было принято молиться святым. Наши предки просили Марину и Лазаря уберечь урожай от засухи и пожаров.
На Лазарники готовили рыбные блюда – в честь «морской» Марины. Рыба символизировала плодородие и защиту от нечисти.
В этот день приветствовались водные процедуры. Посещение бани или принятие душа было символом не только для телесного, но и духовного очищения.
Кроме того, Маринин день был одним из редких периодов, когда разрешали стричь волосы. Уходовые процедуры сулили оздоровление и очищение мыслей.
Что нельзя делать 30 июля
В этот день наши предки не обращали внимания на зарницы — отблески молний голубого цвета, которые в народе называли «лазори». Считалось, что взгляд на них может лишить человека зрения.
Также было запрещено ходить в лес. Люди верили, что перед Ильиным днём (2 августа) нечистая сила особенно активна и может утащить человеческую душу в мир иной. Кроме того, избегали громких звуков, так как они привлекали внимание злых духов.
В этот день избегали совершать покупки, особенно крупные. Считалось, что деньги, потраченные 30 июля, не принесут пользы — купленные вещи быстро сломаются или потеряются.
Давать в долг на Маринин день было категорически нельзя ни друзьям, ни родственникам. Верили, что такой заём может обернуться длительными финансовыми проблемами для обеих сторон.
30 июля, в день Марины Лазоревой, существовал строгий запрет для девушек появляться на улице с распущенными волосами, особенно во время дождя. По поверьям, через мокрые распущенные волосы в человека могла вселиться «грозовая нечисть», которая портила нрав. Девушки, нарушившие запрет, рисковали стать вспыльчивыми и неуживчивыми.
Приметы
- Молнии без грома и дождя — к засухе и пожарам.
- Яркие зарницы (отблески молний на небе) — к переменчивой погоде в августе.
- Если день солнечный и жаркий — сентябрь будет тёплым.
- Звёздная ночь на 30 июля сулит сухую очень и морозную зиму.