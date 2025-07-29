29 июля 2025, 17:30

Фото: iStock/ gorsh13

30 июля в народном календаре называют Марининым днём, Мариной Лазоревой или Лазарниками. Это название связано с почитанием двух святых — великомученицы Марины Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. В народе праздник ассоциировался с грозовой стихией: Марину связывали с морем, а Лазаря — с молниями, освещающими небо во время дождя. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 30 июля Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Diego Gimenez



Традиции дня

Фото: iStock/ Arostynov



Что нельзя делать 30 июля

Фото: iStock/ Diego Gimenez



Приметы