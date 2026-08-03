Мария Ягодница 4 августа: как привлечь достаток в семью, сохранить красоту и здоровье, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 4 августа отмечается Мария Ягодница, или Марьин день. Это имя закрепилось за праздником неслучайно.К этому времени леса уже полны спелой дикой ягоды — малины, земляники, черники и брусники. Православная церковь в эту дату чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых близких учениц Христа, присутствовавшей при Его распятии и воскрешении. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЕще до прихода христианства на Руси в начале августа славяне отмечали праздник плодородия, связанный с окончанием жатвы и началом сбора дикорастущих даров леса. В это время проводились обряды благодарения земле-кормилице, духам леса и воде. Люди приносили подношения в чащобу, оставляли на опушке кусочки хлеба, молока, соли. Считалось, что именно в эти дни лес особенно чувствителен к человеческому отношению: добро возвращается урожаем, а грубость — болезнями.
С крещением Руси эти языческие традиции не исчезли, а трансформировались. Православная церковь 4 августа чтит память святой Марии Магдалины — женщины, сыгравшей ключевую роль в жизни Иисуса Христа. Святая родилась в галилейском городе Магдала, неподалёку от Капернаума. С юных лет она страдала тяжким недугом — беснованием. Согласно Евангелию, Господь изгнал из неё семь бесов, и она, исцелённая, оставила всё и последовала за Спасителем, став одной из самых верных Его учениц.
В отличие от апостолов, в смятении разбежавшихся после ареста Учителя, Мария не оставила Христа в час Его крестных страданий. Она стояла у Голгофы вместе с Пресвятой Богородицей, разделяя скорбь Божией Матери. Она присутствовала при погребении Господа в саду Иосифа Аримафейского и стала первой, кому Воскресший Христос явился у гробницы. Именно она, ликуя, возвестила апостолам благую весть: «Христос воскрес!».
По преданию, после Вознесения Христа Мария Магдалина проповедовала Евангелие в Риме и во Франции. Умерла она в пещере близ города Экса, где жила последние годы в уединении и молитве. Её мощи почитаются до сих пор, а в православной традиции к ней обращаются с молитвами об исцелении от болезней, покаянии в грехах, успокоении души и защиты от искушений. Особенно чтят её женщины, переживающие духовные и телесные страдания.
Традиции дняМария Ягодница — день, наполненный особым смыслом, когда небесное благословение соединяется с земными плодами. Главное действо разворачивалось в лесах и садах. Женщины и дети, вооружившись корзинами и туесками, отправлялись собирать чернику, бруснику, малину и ежевику. Считалось, что ягоды, собранные именно в этот день, обладают особой целебной силой и дарят здоровье на весь год. Из душистого урожая варили варенья и компоты, сушили ягоду на зиму, пекли пироги с начинкой, которыми угощали домочадцев и соседей.
Особое значение придавалось утренней росе, её так и называли — «Марьина». Девушки и женщины собирали её в серебряную или глиняную посуду и умывались, веря, что это придаст коже чистоту, здоровый румянец и молодость.
Солнечные лучи в этот день называли «Марьиным светом». Крестьяне открывали пошире окна и двери, впуская в дом благодатный свет. Хозяйки проводили уборку: мыли окна, стирали занавески, выметали паутину берёзовым веником, что остался с праздника Троицы. Считалось, что чистота в доме привлекает «Марьин свет» — благодать, достаток и семейное счастье. Полы мыли добела, а по углам раскладывали свежие берёзовые ветви и душистую полынь для очищения пространства.
Снам, которые приходили в ночь на 4 августа, придавали особое значение. Их считали пророческими и видели в них откровение свыше. Всё, что видели во сне в эту ночь, старались сохранить в памяти и проанализировать: считалось, что судьба через сны даёт намёк, как лучше действовать дальше.
Народные запретыКрестьянская жизнь была строго регламентирована, и 4 августа предки строго соблюдали ряд запретов. Нарушение сулило беды и несчастья.
- Запрещалось рубить деревья и кусты. Даже сухие. Лес в этот день — как храм, и любое насилие над ним каралось болезнями;
- Нельзя было купаться в реках и озёрах — водяные и русалки в этот день становились особенно активными и могли утащить неосторожного пловца на дно;
- Ходить в лес после заката строго воспрещалось. Можно было встретить нечистую силу, сбиться с пути или навлечь на себя беду;
- В быту под строгим запретом были ссоры, бранные слова и сквернословие. Мария Магдалина считается заступницей кающихся, и гневный нрав мог отвернуть от человека её покровительство;
- Женщинам не рекомендовалось переутомляться и браться за тяжёлую работу. День считался женским праздником, и лучше было посвятить его домашним делам.
Приметы
- Если 4 августа туман — осень будет дождливой;
- Ягоды спелые, но кислые — к ранним холодам;
- Черника поспела дружно — зима будет мягкой;
- Дождь, идущий весь день, — к дождливой осени;
- На Марьи день в лесу появились опята — осенью грибов будет мало.