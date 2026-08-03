03 августа 2026, 11:25

Фото: iStock/ TT

Согласно народному календарю, 4 августа отмечается Мария Ягодница, или Марьин день. Это имя закрепилось за праздником неслучайно.К этому времени леса уже полны спелой дикой ягоды — малины, земляники, черники и брусники. Православная церковь в эту дату чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых близких учениц Христа, присутствовавшей при Его распятии и воскрешении. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Vera Tikhonova

Народные запреты

Запрещалось рубить деревья и кусты. Даже сухие. Лес в этот день — как храм, и любое насилие над ним каралось болезнями;

Даже сухие. Лес в этот день — как храм, и любое насилие над ним каралось болезнями; Нельзя было купаться в реках и озёрах — водяные и русалки в этот день становились особенно активными и могли утащить неосторожного пловца на дно;

— водяные и русалки в этот день становились особенно активными и могли утащить неосторожного пловца на дно; Ходить в лес после заката строго воспрещалось. Можно было встретить нечистую силу, сбиться с пути или навлечь на себя беду;

Можно было встретить нечистую силу, сбиться с пути или навлечь на себя беду; В быту под строгим запретом были ссоры, бранные слова и сквернословие. Мария Магдалина считается заступницей кающихся, и гневный нрав мог отвернуть от человека её покровительство;

Мария Магдалина считается заступницей кающихся, и гневный нрав мог отвернуть от человека её покровительство; Женщинам не рекомендовалось переутомляться и браться за тяжёлую работу. День считался женским праздником, и лучше было посвятить его домашним делам.

Приметы

Фото: iStock/ Ganna STRYZHEKIN