Мартын Лисогон 27 апреля: почему нельзя стирать вещи супругов вместе, прогонять ворон и что сулит дождливое лето, народные приметы
Согласно народному календарю, 27 апреля отмечается Мартын Лисогон, или Вороний праздник. Такое название появилось благодаря наблюдениям за поведением лисиц и таинственных воронов. Православная церковь в этот день чтит память святителя Мартина Исповедника, папы Римского, который пострадал за истинную веру в VII веке. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 27 апреля — это удивительное переплетение сурового жития великомученика и древних языческих верований славян.
В центре церковной истории — Святой Мартин I. Родом из умбрийского города Тудер (современная Италия), он был возведен на папский престол в бурном VII веке. В то время Византийскую империю раздирала монофелитская ересь (лжеучение об отсутствии человеческой воли во Христе). Мартин не побоялся могущественного императора. Он созвал Латеранский Собор и предал еретиков анафеме.
Разгневанный император Констант II приказал схватить святителя. Предание гласит, что когда воин подошел к Мартину, чтобы заколоть его, внезапно ослеп. Однако физическая сила оказалась сильнее чуда — папу арестовали и отправили в ссылку в далекий Херсонес Таврический (современный Севастополь). Там, умирая от голода и лишений, святой до конца остался тверд в вере. Позже мощи его были перенесены в Рим. На Руси святому молились об избавлении от козней врагов и укреплении духа.
Крестьяне же дали этому дню второе, более «земное» имя — Лисогон. В апреле рыжие плутовки меняют свои старые норы на новые. Выходя на свет после темноты, звери становятся временно слепы и глухи. Наши предки подметили: «Мартын Лисогон помогает лисицу руками изловить». Так церковный праздник соединился с бытом, дав название целому дню.
Традиции дняВ деревнях к 27 апреля относились как к очередному рубежу весны. На юге Руси с этого дня начиналась ранняя пахота и сев яровых. Крестьяне работали от зари до зари. Чем больше дел сделаешь, тем сытнее будет год. Этот день диктовал строгий уклад:
Вороний оберег был важнейшим магическим обрядом дня. Хозяева готовили кашу в чугунке, выносили её на улицу и угощали птиц. Существовало поверье, что если задобрить ворона, он станет защитником дома от злых духов и воров, а также принесёт счастье.
После долгой зимы крестьяне верили, что именно 27 апреля земля «слышит» молитвы. Мужчины брали соху и борону, совершая первый загон. Первый проход делали небольшой — буквально несколько метров, но важно было провести борозду ровно, без разрывов — это сулило хороший урожай.
Девушки на выданье ждали этого дня с особым трепетом. Если сосватать пару на Мартына Лисогона, то жизнь у молодых будет легкой, словно птичье крыло.
Знахарки собирали талую воду из оврагов, считая её «серебряной» от первых весенних гроз. Воду набирали рано утром, до восхода солнца — время максимальной «чистоты». Для переноса использовали глиняные или деревянные сосуды (металлические избегали, чтобы не «испортить» свойства воды). Обязательно при сборе произносили заговоры или молитвы для усиления целебных свойств. Просже такой водой поили больных и умывали детей от сглаза.
Отправляясь в лес по грибы или за дровами, мужики брали с собой краюху хлеба, чтобы задобрить хозяина леса и не попасть на тропу к диким зверям.
Зазяйки в 27 апреля занимались приготовлением «лисих» пирогов. Пекли печенье в форме тетеревов или собачек (символов леса), чтобы задобрить хищников и отвадить их от курятника.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты, чтобы не накликать беду на целый год:
- Не стоит обижать лис. Народные приметы и запреты строго предписывали не ловить лис в день Мартына Лисогона. Обида или поимка лисы в этот день считались дурным знаком. По поверьям, это могло принести человеку неудачи, сделать его жертвой обмана или вызвать гнев лешего. Кроме того, не разрешалось носить одежду из лисьего меха;
- Нельзя гнать воронов. Если птицы громко каркают во дворе, это может быть знаком. Ворону, как вещую птицу, не следует прогонять, чтобы не навлечь беду;
- Стирать белье супругов вместе категорически запрещено. Согласно поверью, если 27 апреля постирать рубахи мужа и жены в одном тазу, это приведет к разладу в семье, и супруги начнут отдаляться друг от друга;
- Не давать в долг. Деньги и, тем более, хлеб из дома не выносили. Верили: что отдашь на Мартына — потеряешь вдвойне;
- Не стоит лгать и льстить. Ложные обещания, данные в этот день, по поверьям, исполнятся, но во вред самому обещавшему;
- Конфликт 27 апреля грозился затянуться на недели. Помириться будет очень сложно, «как лису из норы не вытащить»;
- Девушкам запрещалось примерять платки или кольца подруг. Считалось, что так можно забрать чужую судьбу или «примерить» на себя вдовство.
Приметы
- Если 27 апреля день теплый и ясный — к хорошему урожайному году;
- Дождь на Мартына — к легкой пахоте и хорошему росту озимых;
- Заморозки на Мартына предвещают холодный и затяжной май;
- Если вороны купаются в лужах — жди скорого тепла, но дождливого лета;
- Листва на березе появилась раньше, чем на ольхе — лето будет сухое, а если наоборот — дождливое;
- Много паутины летает в воздухе — к жаркому лету.