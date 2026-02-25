Мартынов день 26 февраля: как очистить дом от бед, укрепить семью и привлечь удачу, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 26 февраля отмечается Мартынов день, который также называют Светлым днем. Такое название появилось не случайно из-за особого почитания семейного очага и супружеской верности. Православная церковь в это время вспоминает преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского), а также святых жен Зою и Фотинию (Светлану), чья жизнь чудесным образом переплелась с судьбой подвижника. О том, как святой укрощал плотские страсти, какие традиции и обряды существовали в этот день на Руси, а также о приметах погоды читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобный Мартиниан жил в IV–V веках в Палестине. Он родился в городе Кесарии и уже в 18 лет, возлюбив Бога всем сердцем, удалился в пустыню неподалеку от города, где поселился на горе, называемой «Место Ковчега». Здесь, в полном уединении, он провел 25 лет в суровых подвигах, молитве и безмолвии. За свою добродетельную жизнь и чистоту помыслов Господь наградил его даром исцеления болезней и изгнания бесов.
Однако путь отшельника не был безоблачным. Враг рода человеческого, диавол, постоянно искушал святого, пытаясь сломить его дух. Сначала он являлся в виде огромного змея, пытаясь устрашить подвижника, но Мартиниан оставался тверд. Тогда бес прибег к более изощренному искушению.
В Кесарии одна блудница по имени Зоя поспорила с развратными людьми, что сможет соблазнить праведника. Переодевшись в рубище и спрятав богатые наряды в мешок, она ночью, в ненастную погоду, постучалась в келью Мартиниана, умоляя о ночлеге. Святой, движимый милосердием, впустил ее. Ночью Зоя переоделась в дорогие одежды и начала соблазнять его. Увидев это, Мартиниан ужаснулся своему помыслу. Чтобы не впасть в грех, он зажег костер и босыми ногами встал на горящие угли, говоря себе: «Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь, как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе диаволом?».
Пораженная таким мужеством и готовностью к самопожертвованию, Зоя раскаялась в своем намерении. По наставлению святого она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где провела 12 лет в строгих подвигах и покаянии, стяжав дар исцеления. Ее память также совершается 26 февраля.
Исцелившись от ожогов, Мартиниан, опасаясь новых искушений, удалился на необитаемый скалистый остров посреди моря. Он жил под открытым небом, питаясь тем, что изредка привозил корабельщик в обмен на сплетенные корзины. Однажды буря разбила корабль, и к острову прибило обломок судна с уцелевшей девицей по имени Фотиния. Святой, понимая козни диавола, помог ей выбраться, оставил свои припасы и, призвав на помощь Бога, бросился в море. Его вынесли на сушу два дельфина. Фотиния осталась на острове, проведя в уединении шесть лет, а по кончине была с почестями погребена в Кесарии. Сам же Мартиниан стал странствовать по миру, обошел 164 города и скончался в Афинах около 422 года.
Согласно различным источникам, мощи преподобного Мартиниана первоначально хранились в Константинополе. Впоследствии их перевезл в Ферапонтов монастырь и разместили в храме, посвящённом его имени. В настоящее время Мартиниану молятся как укротителю страстей и защитнику семейного благополучия. Святому возносят прошения об избавлении от блудной брани, об укреплении супружеской верности, о даровании сил в борьбе с искушениями, а также об исцелении от различных недугов.
Традиции дняНа Руси Мартынов день, несмотря на церковный характер, был днем активным и наполненным особым смыслом. Наши предки верили, что 26 февраля нужно обязательно трудиться, чтобы заручиться удачей на весь год, лениться в этот день строго возбранялось. Главной традицией была генеральная уборка в доме. Считалось, что, выметая сор и наводя порядок, человек не только очищает жилище, но и «раскладывает по полочкам» свои мысли, избавляясь от всего дурного и наносного.
Ночью, глядя на звездное небо, люди окликали своих умерших родственников по именам. Считалось, что если звезды ярко сияют, значит, души предков смотрят с небес на живых и могут помочь в трудную минуту.
День считался идеальным для укрепления семейных уз. Пожилые супруги делились опытом с молодыми семьями, а муж и жена старались провести вечер вместе, обсуждая планы на будущее.
Существовало поверье, что в Мартынов день нельзя шить, вязать или плести косы. Считалось, что это может «спутать мысли» и привести к проблемам со зрением, а также стать причиной семейных раздоров.
Важным считалось начинать новые дела. Мартынов день признавался удачным для старта любых проектов и свершений. Считалось, что работа, начатая в Светлый день, будет благоприятной и обязательно приведет к успеху . Поэтому многие специально откладывали важные хлопоты до 26 февраля, чтобы заручиться поддержкой высших сил.
Народные запретыС Мартыновым днем связано множество суеверий и строгих запретов, нарушить которые — значит навлечь на себя беду или безденежье. Эти правила диктовались как церковными канонами, так и многовековой народной мудростью.
- Категорически запрещалось ссориться и выяснять отношения. Считалось, что помириться после конфликта в этот день будет практически невозможно, а раздор надолго поселится в доме;
- Нельзя было отказывать людям в помощи, иначе можно было самому оказаться в бедственном положении;
- Особые ограничения касались финансов. Не рекомендовалось совершать крупные покупки — они могли оказаться неудачными и привести к убыткам;
- Под строгим запретом были любые манипуляции с волосами. По поверьям, это могло испортить рост волос или даже «укоротить» жизнь;
Приметы погоды
- Если день выдается солнечным и морозным, то весна придет рано и будет теплой, а лето — жарким;
- Обильный снегопад в этот день сулит хороший урожай хлебов и зерновых;
- Если к этому времени снег начинает таять, а на улице стоит тепло, это предвещает раннюю и дружную весну;
- Туманное утро на Мартына указывает на то, что весна будет затяжной, с большим количеством дождей;
- Иней на деревьях считался верной приметой того, что пчеловоды соберут этим летом обильный мед.