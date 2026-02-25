25 февраля 2026, 09:40

Согласно народному календарю, 26 февраля отмечается Мартынов день, который также называют Светлым днем. Такое название появилось не случайно из-за особого почитания семейного очага и супружеской верности. Православная церковь в это время вспоминает преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского), а также святых жен Зою и Фотинию (Светлану), чья жизнь чудесным образом переплелась с судьбой подвижника. О том, как святой укрощал плотские страсти, какие традиции и обряды существовали в этот день на Руси, а также о приметах погоды читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Категорически запрещалось ссориться и выяснять отношения. Считалось, что помириться после конфликта в этот день будет практически невозможно, а раздор надолго поселится в доме;

Нельзя было отказывать людям в помощи, иначе можно было самому оказаться в бедственном положении;

Особые ограничения касались финансов. Не рекомендовалось совершать крупные покупки — они могли оказаться неудачными и привести к убыткам;

Под строгим запретом были любые манипуляции с волосами. По поверьям, это могло испортить рост волос или даже «укоротить» жизнь;

По поверьям, это могло испортить рост волос или даже «укоротить» жизнь; Существовало поверье, что в Мартынов день нельзя шить, вязать или плести косы. Считалось, что это может «спутать мысли» и привести к проблемам со зрением, а также стать причиной семейных раздоров.

Приметы погоды