Матрёна Зимняя 22 ноября: как задобрить домового, запастись здоровьем на зиму и не потерять своё счастье, народные приметы
Согласно народному календарю, 22 ноября отмечается Матрёна Зимняя, или Матрёнин день. Название говорит само за себя: к этой дате зима окончательно «вставала на ноги», морозы крепли, а с неба шел снег, активно укрывая землю. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Матроны Константинопольской, а также вспоминает блаженную Матрону Московскую. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник этот удивительным образом соединил в себе седую древность христианского Востока и совсем недавнюю, но уже ставшую родной историю России. В V веке в Малой Азии жила благочестивая женщина по имени Матрона. Выданная замуж за состоятельного человека, она всем сердцем стремилась к иноческой жизни. Оставив семью и дочь на попечение благочестивой старицы, она тайно удалилась в мужской монастырь, где, скрыв свой пол под видом евнуха Вавилы, подвизалась в молчании и трудах. Лишь по особому откровению игумену открылась её тайна. Святая не была изгнана с позором — её чистые намерения были признаны, и она продолжила путь в женской обители, со временем основав собственный монастырь в Константинополе, где и отошла ко Господу в возрасте ста лет, проведя в подвиге 75 лет.
Спустя полторы тысячи лет на русской земле просияла ещё одна Матрона — блаженная Матрона Московская, в миру Матрона Дмитриевна Никонова. Родилась она в 1881 году в селе Себино Тульской губернии — неподалёку от Куликова поля. Родившись слепой, блаженная Матрона с детства обладала даром прозорливости и исцеления. После революции в 1925 году она переехала жить в Москву, скитаясь по чужим углам, терпя гонения, но неизменно утешая и наставляя приходивших к ней людей. Скончалась святая 2 мая 1952 года и была погребена на Даниловском кладбище, которое выбрала сама. В 1998 году её мощи были обретены и перенесены в Покровский монастырь, а в 2004 году она была причислена к лику общецерковных святых.
К святым покровительницам этого дня обращают свои молитвы о самом сокровенном, просят помощи в болезнях, укрепления в вере, разрешения житейских неустройств и, конечно, о благополучии детей. В этот день по православному календарю празднуют именины люди с именами Матрона (Матрёна), Виктор, Илья, Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Марк, Михаил, Нестор, Павел, Пётр, Порфирий, Семён и Фёдор.
Традиции дняК 22 ноября крестьяне готовились основательно. Зима вступала в силу, и весь уклад жизни подчинялся её суровому дыханию. В этот день было принято перебирать тёплую одежду, доставая из сундуков тулупы, шубы и валенки, чтобы встретить морозы во всеоружии. Считалось, что если одеться не по сезону, можно накликать на себя хворь, поэтому к выбору зимнего наряда относились серьёзно.
Хозяйки в этот день обязательно пекли пироги и блины. Часть угощения непременно относили соседям — это помогало сохранить добрые отношения и привлекало в дом благополучие. А самый первый, румяный и горячий блин или кусок пирога клали за печку, чтобы задобрить домового, который с наступлением холодов становился особенно важным хранителем избы и её тепла.
В этот же день хозяйки запаривали целебные травы — иван-чай, мяту, липовый цвет, плакун-траву, сушёную смородину: считалось, что настои, заваренные на Матрёну, обретают особую силу и хранят здоровье до самой весны.
Девушки садились за прялки и ткацкие станки. Рукоделие в Матренин день считалось не просто работой, а своего рода оберегом, приносящим в дом удачу и лад.
Примирительные обряды тоже были в почёте. Если между родственниками или соседями «пробежала чёрная кошка», именно 22 ноября старались сделать шаг навстречу, забыть старые обиды и восстановить мир. Считалось, что прощённая обида не вернётся болезнью, а примирение убережёт от зимних напастей.
Также в этот день было принято наводить порядок в доме: избавлялись от хлама и битой утвари, чтобы вместе с мусором ушло всё плохое и зима прошла спокойно.
Народные запретыПредки были твёрдо уверены: нарушение установленных правил в Матрёнин день могло обернуться бедой.
- Категорически нельзя было ссориться и сквернословить, особенно с родными. Считалось, что брань в этот день может привести к болезням зубов и десен, а также привлечь в дом нужду;
- Не рекомендовалось стричь волосы и ногти, а девушкам — краситься. Наши предки верили, что вместе с остриженными волосами можно лишиться своей жизненной силы и красоты, а яркий макияж мог привлечь внимание нечистой силы;
- Запрещалось отдавать свою одежду посторонним, даже в качестве подарка или милостыни. Считалось, что вместе с вещью можно передать другому человеку своё счастье и удачу;
- Нельзя было отказывать в помощи просящему — будь то милостыня или просьба о содействии. Матрона Константинопольская, сама испытавшая гонения, считалась защитницей обездоленных, и жадность в этот день могла навлечь на скупца серьёзные неприятности;
- Не приветствовались тяжёлые физические нагрузки и большие начинания. День считался неподходящим для того, чтобы начинать что-то масштабное, — усилия могли пропасть даром;
- Нельзя было хвалиться своими успехами и богатством — это могло сглазить и привести к потерям;
- Запрещалось таить злобу и строить планы мести. Церковные правила и народные поверья сходились в одном: непрощённая обида ляжет тяжким грузом на самого обидчика, лишив его здоровья и покоя.
Приметы
- Туман утром 22 ноября предвещает оттепель в ближайшие дни;
- Снег в Матрёнин день сулит ненастный и холодный май;
- Дождь 22 ноября — к хорошему урожаю пшеницы в следующем году;
- Иней на деревьях — к сильным морозам в январе;
- Ясный день 22 ноября — к устойчивой, безветренной погоде на три недели вперёд.