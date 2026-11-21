21 ноября 2026, 11:33

Фото: Istock/ Jekaterina Sahmanova

Согласно народному календарю, 22 ноября отмечается Матрёна Зимняя, или Матрёнин день. Название говорит само за себя: к этой дате зима окончательно «вставала на ноги», морозы крепли, а с неба шел снег, активно укрывая землю. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Матроны Константинопольской, а также вспоминает блаженную Матрону Московскую. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ Jnymphae_fairy

Народные запреты

Категорически нельзя было ссориться и сквернословить, особенно с родными. Считалось, что брань в этот день может привести к болезням зубов и десен, а также привлечь в дом нужду;

Считалось, что брань в этот день может привести к болезням зубов и десен, а также привлечь в дом нужду; Не рекомендовалось стричь волосы и ногти, а девушкам — краситься. Наши предки верили, что вместе с остриженными волосами можно лишиться своей жизненной силы и красоты, а яркий макияж мог привлечь внимание нечистой силы;

Наши предки верили, что вместе с остриженными волосами можно лишиться своей жизненной силы и красоты, а яркий макияж мог привлечь внимание нечистой силы; Запрещалось отдавать свою одежду посторонним, даже в качестве подарка или милостыни. Считалось, что вместе с вещью можно передать другому человеку своё счастье и удачу;

Считалось, что вместе с вещью можно передать другому человеку своё счастье и удачу; Нельзя было отказывать в помощи просящему — будь то милостыня или просьба о содействии. Матрона Константинопольская, сама испытавшая гонения, считалась защитницей обездоленных, и жадность в этот день могла навлечь на скупца серьёзные неприятности;

Матрона Константинопольская, сама испытавшая гонения, считалась защитницей обездоленных, и жадность в этот день могла навлечь на скупца серьёзные неприятности; Не приветствовались тяжёлые физические нагрузки и большие начинания. День считался неподходящим для того, чтобы начинать что-то масштабное, — усилия могли пропасть даром;

День считался неподходящим для того, чтобы начинать что-то масштабное, — усилия могли пропасть даром; Нельзя было хвалиться своими успехами и богатством — это могло сглазить и привести к потерям;

— это могло сглазить и привести к потерям; Запрещалось таить злобу и строить планы мести. Церковные правила и народные поверья сходились в одном: непрощённая обида ляжет тяжким грузом на самого обидчика, лишив его здоровья и покоя.

Приметы

Фото: Istock/ Yuriy_Kulik