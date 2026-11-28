28 ноября 2026, 11:02

Фото: Istock/ Evgenii Emelianov

Согласно народному календарю, 29 ноября отмечается Матвеев день, который в старину называли ещё «Ветродуем». Такое название появилось потому, что в конце ноября часто наступали оттепели, сопровождавшиеся сильными, порывистыми ветрами. Православная церковь в эту дату чтит память апостола и евангелиста Матфея. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ HildaWeges

Традиции дня

Фото: Istock/ Roman Hezha

Народные запреты

Категорически нельзя было ссориться, сплетничать и осуждать других. Считалось, что негативные эмоции, выпущенные в этот день, притягивают неприятности и разрушают лад в семье. Предки верили: слово, сказанное в Матвеев день, обладает особой силой, а потому за него придётся отвечать;

Считалось, что негативные эмоции, выпущенные в этот день, притягивают неприятности и разрушают лад в семье. Предки верили: слово, сказанное в Матвеев день, обладает особой силой, а потому за него придётся отвечать; Не следовало подолгу смотреться в зеркало. По старинному поверью, это могло привести к разочарованию в любви и одиночеству. Зеркало в народной культуре всегда наделялось мистическими свойствами, считалось границей между мирами, и в день памяти апостола с ним старались обращаться осторожно;

По старинному поверью, это могло привести к разочарованию в любви и одиночеству. Зеркало в народной культуре всегда наделялось мистическими свойствами, считалось границей между мирами, и в день памяти апостола с ним старались обращаться осторожно; Запрещалось 29 ноября разговаривать через порог. Порог дома считался границей, отделяющей свой мир от чужого. Разговор через него грозил ссорой или недопониманием. Этот запрет, один из древнейших в славянской традиции, в Матвеев день соблюдали особенно строго;

Порог дома считался границей, отделяющей свой мир от чужого. Разговор через него грозил ссорой или недопониманием. Этот запрет, один из древнейших в славянской традиции, в Матвеев день соблюдали особенно строго; Не рекомендовалось покупать новые вещи. Считалось, что приобретения, сделанные 29 ноября, принесут в дом неудачи и разлад. Особенно остерегались покупать одежду — она могла «принести» проблемы со здоровьем. Не надевали в этот день и красное — по поверьям, этот цвет мог привлечь беду и тёмные силы;

Считалось, что приобретения, сделанные 29 ноября, принесут в дом неудачи и разлад. Особенно остерегались покупать одежду — она могла «принести» проблемы со здоровьем. Не надевали в этот день и красное — по поверьям, этот цвет мог привлечь беду и тёмные силы; Не хвалились обновками и богатством: хвастовство навлекало сглаз и потерю нажитого;

хвастовство навлекало сглаз и потерю нажитого; Не выясняли отношения и не вступали в споры с родными — мир в семье в этот день ценился выше любых амбиций.

Приметы

Фото: Istock/ mustafaoncul