Матвеев день 29 ноября: почему нельзя бездельничать, ссориться и смотреться в зеркало, народные приметы
Согласно народному календарю, 29 ноября отмечается Матвеев день, который в старину называли ещё «Ветродуем». Такое название появилось потому, что в конце ноября часто наступали оттепели, сопровождавшиеся сильными, порывистыми ветрами. Православная церковь в эту дату чтит память апостола и евангелиста Матфея. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ народном сознании Матвеев день соединил древние славянские наблюдения за погодой с христианским почитанием одного из двенадцати ближайших учеников Христа. На Руси всегда с особым теплом относились к святым, чья жизнь являла пример внезапного и полного преображения. Таким был и Матфей.
До встречи со Спасителем он носил имя Левий и служил мытарем — сборщиком податей для Рима в галилейском городе Капернауме. Соотечественники презирали мытарей, считая их предателями и грешниками. Но Христос, увидев его у мытницы, сказал лишь: «Иди за Мной». Матфей встал и оставил всё — богатство, ненавистную должность, прошлую жизнь.
Матфей вошёл в число двенадцати апостолов, слышал Нагорную проповедь, был свидетелем крестных страданий и Вознесения Спасителя. По просьбе иерусалимских христиан из иудеев Матфей первым из евангелистов записал жизнь и учение Христа. Евангелие появилось примерно через восемь лет после Вознесения. Затем апостол проповедовал в Палестине, Македонии, Сирии, Персии, Парфии, Мидии и Эфиопии.
В Эфиопии, в городе Мирмены, он просветил язычников, исцелил жену и сына князя Фульвиана, но разгневанный правитель приговорил проповедника к сожжению. Огонь по молитве святого угас, золотые идолы расплавились, а Матфей, совершив последнюю молитву, предал душу Богу. По преданию, это случилось около 60 года. Потрясённый Фульвиан принял крещение и получил имя Матфей.
В Матвеев день верующие молятся апостолу об укреплении веры, о помощи в учении и о вразумлении тех, кто сбился с пути. Особую силу обретают молитвы о путешествующих и о тех, кто ищет работу. 29 ноября по православному календарю празднуют именины Матфеи, а также люди с именами Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Николай, Сергей и Фёдор.
Традиции дняС Матвеева дня начинался Рождественский пост и длился с 28 ноября по 6 января. Пост с давних времен считался временем подготовки к празднику Рождества Христова. Верующие стремились к духовному очищению: усиленной молитве, чтению Евангелия, примирению с теми, с кем в ссоре, и делам милосердия. К этому времени крестьяне старались завершить все дела на дворе и в доме, чтобы с чистой совестью посвятить время близким.
Главной традицией было ходить в гости и принимать гостей. «Худ Матфей, коли не попотчевал гостей», — говорили в народе. Стол был скромным, постным, но беседа — искренней и долгой.
Была и другая традиция, связанная с желанием привлечь в дом хорошего гостя. Хозяйки втыкали булавку в ручку веника и ставили его у входа. Считалось, что это поможет дорогому человеку найти дорогу к вашему порогу.
Непременным делом дня была щедрость: крестьяне подавали милостыню и делились припасами с нуждающимися — доброе дело в Матвеев день, по поверьям, закладывало удачу на всю зиму.
Особое значение придавали советам, полученным в этот день. Считалось, что если 29 ноября кто-то дал вам совет, следовать ему нужно непременно — он непременно пойдёт на пользу.
Народные запретыМатвеев день имел и свои строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- Категорически нельзя было ссориться, сплетничать и осуждать других. Считалось, что негативные эмоции, выпущенные в этот день, притягивают неприятности и разрушают лад в семье. Предки верили: слово, сказанное в Матвеев день, обладает особой силой, а потому за него придётся отвечать;
- Не следовало подолгу смотреться в зеркало. По старинному поверью, это могло привести к разочарованию в любви и одиночеству. Зеркало в народной культуре всегда наделялось мистическими свойствами, считалось границей между мирами, и в день памяти апостола с ним старались обращаться осторожно;
- Запрещалось 29 ноября разговаривать через порог. Порог дома считался границей, отделяющей свой мир от чужого. Разговор через него грозил ссорой или недопониманием. Этот запрет, один из древнейших в славянской традиции, в Матвеев день соблюдали особенно строго;
- Не рекомендовалось покупать новые вещи. Считалось, что приобретения, сделанные 29 ноября, принесут в дом неудачи и разлад. Особенно остерегались покупать одежду — она могла «принести» проблемы со здоровьем. Не надевали в этот день и красное — по поверьям, этот цвет мог привлечь беду и тёмные силы;
- Не хвалились обновками и богатством: хвастовство навлекало сглаз и потерю нажитого;
- Не выясняли отношения и не вступали в споры с родными — мир в семье в этот день ценился выше любых амбиций.
Приметы
- Если 29 ноября стоит ясная и безоблачная погода — жди скорых морозов;
- Низкие облака плывут по небу — к похолоданию;
- Мороз ударил в Матвеев день — зима будет суровой и снежной;
- Тепло и сыро на Матвея — зима окажется мягкой, с частыми оттепелями;
- Сильный ветер 29 ноября — быть вьюгам и метелям до Николы зимнего 19 декабря.