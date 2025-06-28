28 июня 2025, 15:30

Фото: iStock/ Thomas_Zsebok_Images

29 июня в народном календаре отмечается Тихонов день, или Тихон Утешитель. В давние времена наши предки связывали этот праздник с тишиной и считали, что природа ведет себя спокойнее, а солнце идёт медленнее. Православная церковь в это время чтит память святого Тихона Амафунтского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 29 июня Приметы



История праздника

Фото: iStock/ TatianaMironenko





Традиции дня

Фото: iStock/ Daniela Baumann



Что нельзя делать 29 июня

Фото: iStock/ Larisa Stefanuyk



Нельзя на Тихонов день месить тесто и печь хлеб. Считалось, что это «заминает» удачу, отпугивает достаток и может привести к финансовым трудностям.

Не рекомендуется выносить мусор после захода солнца, поскольку считается, что это может привести к потере благополучия в доме.

Рвать цветы и приносить их в дом также считается плохой затеей. Цветы в доме в этот праздник сулят болезни и недуги его жильцам.

Кроме того, под запретом крики и ругань. Святитель Тихон почитался как миротворец, и конфликты в его день могли навлечь долгий разлад в семье.

Приметы