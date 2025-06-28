Тихонов день 29 июня: Почему не стоит печь хлеб и приносить живые цветы в дом, народные приметы
29 июня в народном календаре отмечается Тихонов день, или Тихон Утешитель. В давние времена наши предки связывали этот праздник с тишиной и считали, что природа ведет себя спокойнее, а солнце идёт медленнее. Православная церковь в это время чтит память святого Тихона Амафунтского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святитель Тихон, епископ Амафунтский, жил в IV–V веках и родился в благочестивой христианской семье в городе Амафунте на Кипре. С самого детства он проявлял особую духовную силу: по его молитвам пустой амбар наполнялся зерном, а засохшие виноградные лозы, которые он посадил, чудесным образом приносили плоды. Из этого винограда впоследствии изготавливали вино для совершения Евхаристии.
Будучи юношей, Тихон был принят в церковный клир, где сначала служил чтецом, а затем епископ Амафунтский Мемнон рукоположил его в диакона. После кончины владыки Мемнона верующие единодушно избрали Тихона новым епископом Амафунта. Его архиерейская хиротония была совершена святителем Епифанием, епископом Кипрским.
На своем служении святитель Тихон ревностно боролся с пережитками язычества: разрушал идольские капища и утверждал христианскую веру среди народа. Несмотря на твердость в борьбе с идолопоклонством, он отличался великим милосердием: его дом всегда был открыт для страждущих, и каждому, кто приходил к нему за помощью, он с любовью внимал и старался исполнить просьбу. За свою непоколебимую веру, дар чудотворения и способность утешать скорбящих святителя Тихона стали называть «Утешителем».
Святитель отошел ко Господу в 425 году, заранее предвидя свою кончину. Его память совершается 16 июня по юлианскому календарю (29 июня по новому стилю). Праздник в его честь укрепился в церковном предании благодаря многочисленным чудесам, которые происходили как при жизни святого, так и после его кончины.
Традиции дняВ этот праздник православные верующие получают особую возможность приобщиться к благодатной помощи этого великого святого. Утром рекомендуется посетить храм и поставить свечу перед образом святого, попросите его заступничества в житейских нуждах и утешения в скорбях.
Подражая милосердию святого, в этот день принято совершать добрые дела. Подайте милостыню нуждающемуся, навестите больного, окажите посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Даже простое доброе слово, сказанное с любовью, или проявление внимания к одинокому человеку вернутся в ваш дом удачей в делах и благополучием.
На Руси этот праздник традиционно отмечали как праздник труда и плодородия. С самого утра вся деревня отправлялась в поле, где сообща выполняли важные сельские работы. Этот коллективный труд становился настоящим праздником единения - люди помогали друг другу, шутили, обменивались новостями.
После завершения работ наступало время щедрой трапезы на свежем воздухе. Хозяйки выставляли на общий стол простые, но сытные деревенские яства, овощи с огорода, творог, яичницу. По случаю праздника допускалось и немного вина - в память о чудесном винограде, который по молитвам святителя Тихона давал обильные плоды.
Что нельзя делать 29 июня
- Нельзя на Тихонов день месить тесто и печь хлеб. Считалось, что это «заминает» удачу, отпугивает достаток и может привести к финансовым трудностям.
- Не рекомендуется выносить мусор после захода солнца, поскольку считается, что это может привести к потере благополучия в доме.
- Рвать цветы и приносить их в дом также считается плохой затеей. Цветы в доме в этот праздник сулят болезни и недуги его жильцам.
- Кроме того, под запретом крики и ругань. Святитель Тихон почитался как миротворец, и конфликты в его день могли навлечь долгий разлад в семье.
Приметы
Если на Тихона солнце «играет» (мерцает сквозь облака) — лето будет теплым и урожайным. Дождь с грозой — к затяжным дождям на всё лето.
Холодный ветер с севера — к ранней осени и холодному сентябрю.
Жаркий день без ветра — зима будет снежной и морозной.
Если в этот день много грибов в лесу — зима будет мягкой.