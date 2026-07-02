02 июля 2026, 09:10

Фото: iStock/ sekarb

Согласно народному календарю, 3 июля отмечается Мефодиев день, прозванный в народе «Мефодий Перепелятник». Такое название закрепилось не случайно: к этому времени в полях и лугах поспевал хлеб, и перепела слетались туда полакомиться зёрнами. С этого времени в деревнях открывался сезон охоты на птицу. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Мефодия, епископа Патарского (Олимпийского), богослова и стойкого защитника христианской веры. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ lkonya

Традиции дня

Фото: iStock/ Evgenii Mikhailov

Народные запреты

Категорически запрещалось есть любую птицу, кроме перепела , — курицу, утку или индейку в этот день не готовили вовсе. Это могло прогневать духов и привлечь болезни;

, — курицу, утку или индейку в этот день не готовили вовсе. Это могло прогневать духов и привлечь болезни; Запрещалось выносить мусор из дома — вместе с ним можно вынести достаток и семейное благополучие;

— вместе с ним можно вынести достаток и семейное благополучие; Не ссорились и не ругались — верили, что помириться после ссоры в этот день будет очень сложно;

— верили, что помириться после ссоры в этот день будет очень сложно; Не отправлялись в дальнюю дорогу, особенно если там не ждали , — путь мог оказаться пустым и опасным;

— путь мог оказаться пустым и опасным; Не трогали и не прогоняли пауков — они считались вестниками достатка, а их уничтожение влекло финансовые потери;

— они считались вестниками достатка, а их уничтожение влекло финансовые потери; День не подходил для веселья и шумных застолий. Поэтому свадьбы и большие гулянья на Мефодия старались не назначать, а если праздник выпадал на семейное торжество, его проводили скромно, без лишней роскоши, — это противоречило духу дня и церковным правилам.

Приметы

Фото: iStock/ IPGGutenbergUKLtd