В Волгограде спасли беременную женщину, застрявшую на острове Спорный
Два человека, в том числе беременная женщина застряли на острове Спорный в Волгограде из-за непогоды. Об этом сообщила областная аварийно-спасательная служба на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В этот понедельник, 29 июня, несколько человек переправились с правого берега Волги на остров Спорный на моторной лодке, однако добраться обратно не смогли. Препятствиями стали сильный ветер и поднявшиеся волны.
Тогда на помощь отправились спасатели. Им удалось вовремя эвакуировать людей, и медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в Дагестане трагически погиб 23-летний полицейский Халид во время отдыха на море в районе Избербаша. Молодой человек утонул на глазах у жены, спасательный жилет на нем отсутствовал.
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