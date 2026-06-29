В Волгограде спасли беременную женщину, застрявшую на острове Спорный

29 июня 2026, 17:00

Фото: iStock/Adam Bartosik

Два человека, в том числе беременная женщина застряли на острове Спорный в Волгограде из-за непогоды. Об этом сообщила областная аварийно-спасательная служба на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».