Михайлов день 13 октября: почему нельзя ходить в гости, спать на грязном белье и принимать подарки от незнакомцев, народные приметы
Согласно народному календарю, 13 октября отмечается Михайлов день, или «Михаил Соломенный». Такое название появилось потому, что к этому времени крестьяне начинали утеплять жилище соломой перед холодами. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаМихайлов день впитал в себя древние славянские обряды и православную традицию. Задолго до Крещения Руси славяне в эти дни завершали полевые работы, готовили жилище к зиме, чествовали домашних духов — домового и дворового. С приходом христианства языческие ритуалы переплелись с почитанием святителя Михаила.
Святитель Михаил — первый митрополит Киевский и всея Руси. По преданию, он прибыл из Константинополя вместе с царевной Анной для крещения князя Владимира, а затем остался в Киеве, чтобы утвердить православную веру на русской земле. Святитель крестил двенадцать сыновей Владимира в источнике над Днепром — с тех пор это место зовётся Крещатиком. Он основал первую деревянную церковь во имя Архистратига Михаила, сокрушал языческих идолов в Новгороде и Ростове, воздвигал храмы и устроял школы. Преставился святитель в 992 году и был погребён в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве.
В Михайлов день верующие молятся святителю об укреплении веры, защите дома от бед, помощи в просвещении и наставлении на путь истинный. Именины в этот день отмечают люди с именами Михаил, Григорий, Алексей, Василий, Вячеслав, Леонид, Матвей, Петр, а также Александра и Аполлинария.
Традиции дняГлавный обычай Михайлова дня — замена соломы в матрасах и подушках. Старую соломенную набивку вытряхивали и сжигали, веря, что вместе с ней сгорят все болезни и несчастья, накопившиеся за год. Взамен набивали свежую солому, которая, по поверьям, впитывала силу земли и солнечное тепло, даря спящему здоровье и бодрость.
К этому дню крестьяне утепляли жилище — конопатили щели соломенными жгутами, укрывали соломой грядки и хлева. Считалось, что так дом «запечатывается» не только от холода, но и от злых духов, которые могли проникнуть с зимним ветром. В детскую колыбель клали пучок свежей соломы — это должно было защитить ребёнка от болезней зимой.
Важной традицией было изготовление хлеба. В этот день пекли каравай и делили его между всеми домочадцами. Считалось, что совместный кусок хлеба скрепляет семью и защищает от раздоров. Остатки каравая не выбрасывали, а крошили птицам — это был знак благодарности природе и просьба о благополучии.
13 октября хозяева устраивали праздник для домового и дворового, чтобы те защитили скот от болезней и обеспечили благополучную зимовку. Для угощения использовали простую, но «душевную» еду: хлеб, молоко, кашу, иногда сладости. Лакомство оставляли в укромных местах: в избе (для Домового) или прямо в хлеву (для Дворового). Иногда еду ставили на подоконник или у печи.
Народные запреты
- Категорически нельзя в Михайлов день ходить в лес. Считалось, что перед зимовкой лесные духи буянят и могут причинить человеку вред;
- Не носили грязную, износившуюся или дырявую одежду — это притягивало болезни и нищету;
- В дом не пускали незнакомых людей, чтобы вместе с гостем не проникли тёмные силы и не испортили атмосферу в семье;
- Запрещалось делать ремонт и чинить старые вещи — по поверьям, начатое дело затянется надолго и будет полно трудностей;
- Не спали на старом постельном белье, чтобы не оставлять надолго проблемы минувшего года;
- Нельзя ссориться и сквернословить. Конфликты в этот день, по приметам, приводили к длительным размолвкам, а недоброе слово могло испортить весь наступающий год;
- Не рекомендовалось устраивать шумные застолья и ходить в гости — встречи могли закончиться ссорой;
- Не принимали подарков от незнакомцев, чтобы не перенести на себя чужие беды и болезни.
Приметы Михайлова дня
- Если 13 октября выпал первый снег — зима будет ранней и суровой;
- Утренний иней на траве — к богатому урожаю зерновых в следующем году;
- Белки полностью вылиняли — зимой не будет резких перепадов температуры;
- Много рябины на кустах — к сильным холодам и снежной зиме;
- Туман на рассвете — к затяжным дождям в ноябре и сырой погоде до самого декабря.