12 октября 2026, 09:50

Фото: Istock/ Anetta Starowicz

Согласно народному календарю, 13 октября отмечается Михайлов день, или «Михаил Соломенный». Такое название появилось потому, что к этому времени крестьяне начинали утеплять жилище соломой перед холодами. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы Михайлова дня



История праздника

Фото: Istock/ WDnet

Традиции дня

Фото: Istock/ Victor Kaprov

Народные запреты

Категорически нельзя в Михайлов день ходить в лес. Считалось, что перед зимовкой лесные духи буянят и могут причинить человеку вред;

Считалось, что перед зимовкой лесные духи буянят и могут причинить человеку вред; Не носили грязную, износившуюся или дырявую одежду — это притягивало болезни и нищету;

— это притягивало болезни и нищету; В дом не пускали незнакомых людей , чтобы вместе с гостем не проникли тёмные силы и не испортили атмосферу в семье;

, чтобы вместе с гостем не проникли тёмные силы и не испортили атмосферу в семье; Запрещалось делать ремонт и чинить старые вещи — по поверьям, начатое дело затянется надолго и будет полно трудностей;

— по поверьям, начатое дело затянется надолго и будет полно трудностей; Не спали на старом постельном белье , чтобы не оставлять надолго проблемы минувшего года;

, чтобы не оставлять надолго проблемы минувшего года; Нельзя ссориться и сквернословить. Конфликты в этот день, по приметам, приводили к длительным размолвкам, а недоброе слово могло испортить весь наступающий год;

Конфликты в этот день, по приметам, приводили к длительным размолвкам, а недоброе слово могло испортить весь наступающий год; Не рекомендовалось устраивать шумные застолья и ходить в гости — встречи могли закончиться ссорой;

— встречи могли закончиться ссорой; Не принимали подарков от незнакомцев, чтобы не перенести на себя чужие беды и болезни.

Приметы Михайлова дня

Фото: Istock/ Nataba