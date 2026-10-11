Стоматологическая процедура обернулась для москвича операцией на сердце
Жителю Москвы потребовалась операция на сердце после посещения стоматолога. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Состояние здоровья москвича ухудшилось через неделю после профессиональной чистки зубов. У него появились боли в пояснице и суставах, а также поднялась температура. Мужчина обратился за помощью медиков, которые назначили ему лечение от бронхита и пневмонии. Несмотря на соблюдение всех предписаний врача, самочувствие пациента не улучшалось.
Когда ему сделали УЗИ сердца, выяснилось, что на клапанах появились бактериальные образования. По предположению лечащего врача, патогены попали в кровь во время стоматологической процедуры, а затем закрепились на сердечных клапанах. После этой находки мужчину успешно прооперировали.
Ранее жительница Москвы обвинила врача частной клиники в домогательствах во время УЗИ.
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