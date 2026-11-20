20 ноября 2026, 10:09

Фото: Istock/ standret

Согласно народному календарю, 21 ноября отмечается Михайлов день, или «Михайловские грязи». Такое название появилось потому, что к этому времени часто наступала оттепель и на дорогах разводило слякоть. Православная церковь в эту дату чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Studio Images

Традиции дня

Фото: Istock/ moskal.s

Народные запреты

Строго запрещалось работать острыми предметами: ножом, топором, иглой. Оружие архангела — меч, и труд с лезвием в его праздник мог «рассердить» святого, принеся в дом беду или травмы;

ножом, топором, иглой. Оружие архангела — меч, и труд с лезвием в его праздник мог «рассердить» святого, принеся в дом беду или травмы; Нельзя было мыть голову: говорили, что вместе с водой можно «вымыть ум» и удачу;

говорили, что вместе с водой можно «вымыть ум» и удачу; Женщинам не следовало заплетать косы — это, по поверью, отдаляло замужество;

— это, по поверью, отдаляло замужество; Категорически запрещалось ссориться, ругаться и желать кому-либо зла. Любая распря на Михаила грозила затяжными неприятностями и потерями.;

Любая распря на Михаила грозила затяжными неприятностями и потерями.; Не рекомендовалось оставаться в одиночестве: праздник считался семейным, и тот, кто проводил его один, рисковал весь год справляться с бедами без поддержки близких;

праздник считался семейным, и тот, кто проводил его один, рисковал весь год справляться с бедами без поддержки близких; Запрещалось рассказывать сны: поделившись увиденным, можно было помешать хорошему сбыться или, наоборот, накликать дурное;

поделившись увиденным, можно было помешать хорошему сбыться или, наоборот, накликать дурное; Лень и отказ в помощи просящему неизбежно влекли за собой собственные потери.

Приметы

Фото: Istock/ Sergey Zorin