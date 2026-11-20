Михайлов день 21 ноября: почему нельзя брать в руки нож, мыть голову и заплетать косы, народные приметы
Согласно народному календарю, 21 ноября отмечается Михайлов день, или «Михайловские грязи». Такое название появилось потому, что к этому времени часто наступала оттепель и на дорогах разводило слякоть. Православная церковь в эту дату чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаМихайлов день вырос на перекрёстке двух миров: церковного учения об ангельских чинах и древнего крестьянского быта, где за каждым двором приглядывал свой дух. Празднование Собора архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
Дата выбрана не случайно. В древности год начинали с марта, и ноябрь оказывался девятым месяцем, а девять — число ангельских чинов. Восьмой день месяца по старому стилю указывал на «день осмый», когда, по учению Церкви, соберутся все Небесные силы перед Страшным судом. В церкви в этот день совершают всенощное бдение и Божественную литургию, поют акафист архистратигу, ставят свечи; на Руси храмы во имя Михаила стояли почти в каждом городе — от Архангельского собора Кремля до сельских часовен.
К архистратигу Михаилу молятся о защите от врагов и клеветы, об избавлении от страхов и нечистых помыслов, о заступничестве в опасностях, о болящих и путниках, а также об упокоении усопших. Именины 21 ноября празднуют Михаил, Гавриил, Рафаил и Павел, а также Марфа и Марта.
Традиции дняМихайлов день крестьяне готовили заранее: к празднику надлежало завершить все осенние дела, рассчитаться с работниками и продать излишки урожая, чтобы войти в праздник с полной казной и чистой совестью. Утро начинали в храме: служба в этот день была особой, а молитва, по поверьям, обладала особой силой.
Затем наступало время главной народной традиции — братчины, общинного пира, на который каждый двор приносил своё: пироги, мясо, напитки. За общим столом мирились все, кто был в ссоре: «На Михайлов день помиришься — весь год в ладу проживёшь». Хозяйки пекли пироги с капустой, грибами и рыбой, варили холодец и жарили свинину: через неделю начинался строгий Рождественский пост, и Михайлов день был последним радением перед ним.
Отдельным делом было задабривание дворового. Хозяйка относила в хлев ужин — горшок каши или миску молока, — а хозяин проводил во дворе дегтярную полосу, обозначая границу для духа. Без этого обряда дворовой, по поверьям, мог уйти, и тогда скотина перестала бы вестись.
А ещё в этот день старались помочь нуждающимся: милосердие 21 ноября считалось участием в том добре, которое несут небесные силы.
Народные запретыПредки верили, что 21 ноября архангел Михаил обходит землю со своим воинством, и потому день требовал особой кротости.
- Строго запрещалось работать острыми предметами: ножом, топором, иглой. Оружие архангела — меч, и труд с лезвием в его праздник мог «рассердить» святого, принеся в дом беду или травмы;
- Нельзя было мыть голову: говорили, что вместе с водой можно «вымыть ум» и удачу;
- Женщинам не следовало заплетать косы — это, по поверью, отдаляло замужество;
- Категорически запрещалось ссориться, ругаться и желать кому-либо зла. Любая распря на Михаила грозила затяжными неприятностями и потерями.;
- Не рекомендовалось оставаться в одиночестве: праздник считался семейным, и тот, кто проводил его один, рисковал весь год справляться с бедами без поддержки близких;
- Запрещалось рассказывать сны: поделившись увиденным, можно было помешать хорошему сбыться или, наоборот, накликать дурное;
- Лень и отказ в помощи просящему неизбежно влекли за собой собственные потери.
Приметы
- Если утром на Михаила иней — зима будет снежной;
- Если утром стелется туман — жди оттепели и мокрого снега;
- Если день выдался ясным — скоро ударят трескучие морозы, а зима будет лютой;
- Если идёт мокрый снег — весна будет дождливой;
- Если на елях мало шишек, а на дубах много желудей — зима ожидается мягкой и тёплой;
- Если лужи с утра замёрзли — декабрь будет холодным.