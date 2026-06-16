Митрофанов день 17 июня: как привлечь удачу в дом, сохранить достаток и здоровье, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 17 июня отмечается Митрофанов день, или Митрофан-Навозник. Такое название появилось потому, что к этому времени крестьяне начинали активно удобрять поля навозом, закладывая основу будущего урожая. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит память удивительного человека, жившего на рубеже III и IV веков. Святитель Митрофан происходил из знатного римского рода. Его отец Дометий, родной брат императора Проба, принял христианство и во времена гонений переселился с двумя сыновьями в Византию. Там Дометий стал епископом, а после него кафедру унаследовали сыновья — сначала Проб, а затем, в 316 году, и сам Митрофан.
Судьба свела святителя с императором Константином Великим. Тот, пленённый мудростью и благочестием Митрофана, приблизил его ко двору. Когда Константин перенёс столицу империи из Рима в Византий, назвав город Константинополем, Митрофан стал первым патриархом новой столицы. Произошло это во время I Вселенского Собора 325 года, где отцы Церкви даровали ему этот высокий титул. Сам патриарх, будучи глубоким старцем, не мог присутствовать на Соборе, но послал вместо себя достойного представителя. Скончался святитель в 326 году, прожив 117 лет. Сегодня святителю Митрофану молятся о даровании мудрости, укреплении веры и помощи в земледельческих трудах.
На Руси церковный день памяти святого слился с языческими представлениями наших предков о земледелии. Святителя прозвали Навозником — не в насмешку, а с глубочайшим уважением, ведь навоз считался главным «кормильцем» земли. Крестьяне знали: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки».
Традиции дняМитрофанов день — время усердного труда. Предки верили, что удача сопутствует лишь тому, кто встанет с первыми петухами и проведёт день в заботах. Первостепенная задача — удобрить поля и огороды. В этот день начинали вывозить на поля навоз, считая, что подкормить землю нужно именно сегодня, иначе хорошего урожая не видать. «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет», — говорили в народе. Если стояла засуха, крестьяне молились святому Митрофану о дожде. Роса в это утро предвещала удачный урожай льна, а туман — грибное лето.
Уборка дома — ещё одна важная традиция. Люди наводили чистоту в избах, веря, что это привлекает в дом счастье и достаток. Особое внимание уделяли зеркалам: их тщательно мыли, чтобы «очистить» семейное благополучие. Во дворах и хлевах также проводили уборку, выметали мусор и сжигали его за пределами двора — вместе с ним, по поверьям, уходили беды и болезни. Дети помогали взрослым: собирали сор и относили его к костру, загадывая желания.
Женщины 17 июня собирали лекарственные травы. По поверьям, в Митрофанов день они обладали особой целебной силой. Зверобой, ромашку, тысячелистник сушили и хранили весь год для лечения болезней и защиты дома от злых духов.
Вечером за одним столом собиралась вся семья. Такая трапеза, по поверьям, укрепляла род и сулила благополучие в будущем.
Народные запретыПредки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь беду на дом и семью.
- Нельзя бездельничать и долго спать. Лень в этот день считалась тяжким грехом, который мог привести к убыткам и неудачам. В народе говорили: «Хоть по стене ползи, но спать не иди — всю работу выполни»;
- Нельзя купаться в открытых водоёмах. Считалось, что в этот день водяной ищет себе жертву и может утащить купальщика на дно;
- Нельзя смотреться в своё отражение в воде, окнах или зеркалах. Это сулило потерю любви и удачи;
- Нельзя хлопать кого-либо по плечу. Таким образом можно было «нахлопать» человеку сильную болезнь;
- Нельзя давать и брать в долг, пересчитывать деньги. Это могло привести к разорению и потере всех сбережений.
Приметы
- Если 17 июня идёт дождь — непогода затянется ещё на два-три дня;
- Утром душно — к скорому ненастью;
- Ветер с юга — к богатому урожаю и тёплому лету;
- Много комаров и мошек — к влажному лету и обильному урожаю грибов;
- Тёплая и безветренная ночь — лето будет ясным и сухим.