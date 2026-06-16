16 июня 2026, 10:56

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Согласно народному календарю, 17 июня отмечается Митрофанов день, или Митрофан-Навозник. Такое название появилось потому, что к этому времени крестьяне начинали активно удобрять поля навозом, закладывая основу будущего урожая. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Pavel Volkov

Народные запреты

Нельзя бездельничать и долго спать. Лень в этот день считалась тяжким грехом, который мог привести к убыткам и неудачам. В народе говорили: «Хоть по стене ползи, но спать не иди — всю работу выполни»;

Лень в этот день считалась тяжким грехом, который мог привести к убыткам и неудачам. В народе говорили: «Хоть по стене ползи, но спать не иди — всю работу выполни»; Нельзя купаться в открытых водоёмах. Считалось, что в этот день водяной ищет себе жертву и может утащить купальщика на дно;

Считалось, что в этот день водяной ищет себе жертву и может утащить купальщика на дно; Нельзя смотреться в своё отражение в воде, окнах или зеркалах. Это сулило потерю любви и удачи;

Это сулило потерю любви и удачи; Нельзя хлопать кого-либо по плечу. Таким образом можно было «нахлопать» человеку сильную болезнь;

Таким образом можно было «нахлопать» человеку сильную болезнь; Нельзя давать и брать в долг, пересчитывать деньги. Это могло привести к разорению и потере всех сбережений.

Приметы

Фото: iStock/ Nadanka