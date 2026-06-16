МВД предупредило о мошенничестве под видом работы за рубежом

16 июня 2026, 09:34

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В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщили, что предложения о работе за границей остаются одним из самых популярных предлогов для обмана. Об этом пишет РИА Новости.