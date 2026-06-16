МВД предупредило о мошенничестве под видом работы за рубежом
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщили, что предложения о работе за границей остаются одним из самых популярных предлогов для обмана. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве пояснили, что злоумышленники действуют поэтапно. Они не требуют деньги сразу, а могут месяцами сопровождать жертву на каждом этапе «оформления». В пример киберполицейские привели историю менеджера из Москвы. Он разместил резюме на сайте поиска работы, после чего получил сообщение в мессенджере от человека, представившегося сотрудником иностранной компании. Тот предложил вакансию на складе в Германии.
Позже к переписке подключился еще один участник схемы. Он назвался специалистом по оформлению документов и визовой поддержке.
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