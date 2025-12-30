30 декабря 2025, 11:44

В народном календаре 31 декабря знаменует не только канун Нового года, но и день особого почитания святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. На Руси этот праздник знали под разными именами, ярко отражающими его значение: «Модестов день» и «Новолетье» — по случаю поворота года, а также «Модест Скотохранитель» или «Покров скота». С одной стороны, это время молитвенного заступничества за домашний скот, с другой — ключевой рубеж между уходящим и грядущим, когда подводили итоги, проводили ритуалы очищения и готовились к новому жизненному циклу. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды Модестова дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции и обряды Модестова дня

Народные запреты

Прежде всего, было категорически запрещено оставлять на виду острые предметы — ножи, ножницы, иглы и другие инструменты, а также работать с ними, особенно заниматься шитьём. Считалось, что нечисть может воспользоваться этими вещами, чтобы «порезать» счастье и благополучие в доме, а зашитая одежда сулила, что весь следующий год придётся исправлять свои собственные ошибки.

— ножи, ножницы, иглы и другие инструменты, а также работать с ними, особенно заниматься шитьём. Считалось, что нечисть может воспользоваться этими вещами, чтобы «порезать» счастье и благополучие в доме, а зашитая одежда сулила, что весь следующий год придётся исправлять свои собственные ошибки. Также нельзя было оставлять открытыми посуду с едой или водой , поскольку злые духи могли испортить пищу и навести болезни на того, кто её потом употребит.

, поскольку злые духи могли испортить пищу и навести болезни на того, кто её потом употребит. Под особым запретом находился вынос мусора из дома, особенно после захода солнца — вместе с отходами можно было невольно «выбросить» удачу, здоровье и мир из семьи.

— вместе с отходами можно было невольно «выбросить» удачу, здоровье и мир из семьи. Женщинам и девушкам строго-настрого запрещалось стричь волосы , иначе в новом году они могли стать ломкими и редкими или вовсе начать выпадать.

, иначе в новом году они могли стать ломкими и редкими или вовсе начать выпадать. В этот день под запретом были любые ссоры, злословие и ложь , так как конфликт легко мог перерасти в затяжную вражду, а сказанная неправда неминуемо раскрывалась.

, так как конфликт легко мог перерасти в затяжную вражду, а сказанная неправда неминуемо раскрывалась. Крайне нежелательным считалось давать и брать деньги в долг: взявший рисковал погрязнуть в долгах, а давший мог надолго лишиться своих средств, что сулило финансовые неурядицы в наступающем году.

Приметы