Модестов день 31 декабря: Как завершить старый год с миром, сохранить удачу и привлечь изобилие, народные приметы и запреты
В народном календаре 31 декабря знаменует не только канун Нового года, но и день особого почитания святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. На Руси этот праздник знали под разными именами, ярко отражающими его значение: «Модестов день» и «Новолетье» — по случаю поворота года, а также «Модест Скотохранитель» или «Покров скота». С одной стороны, это время молитвенного заступничества за домашний скот, с другой — ключевой рубеж между уходящим и грядущим, когда подводили итоги, проводили ритуалы очищения и готовились к новому жизненному циклу. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятитель Модест жил в одну из самых сложных эпох для христианства на Ближнем Востоке — в VII веке. Родившись в христианской семье в Малой Азии, он с юности избрал монашеский путь и впоследствии стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. В 614 году войска персидского царя Хозроя вторглись в Палестину и Сирию, учинив жестокую резню христиан и разрушив множество храмов, включая главную святыню — храм Гроба Господня. Иерусалимский патриарх Захария был взят в плен.
В этот критический момент святому Модесту было поручено временно управлять Иерусалимской Церковью в качестве местоблюстителя патриаршего престола. Он приложил титанические усилия, чтобы восстановить разрушенное. С помощью Александрийского патриарха Иоанна Милостивого он отстроил поруганные храмы и с почестями похоронил останки тысяч убитых монахов и мирян.
Через 14 лет, когда патриарх Захария вернулся из плена, Модест смиренно передал ему бразды правления. После кончины Захарии он был законно избран патриархом Иерусалимским. Его жизнь была посвящена служению и созиданию, он отошёл к Господу в глубокой старости, около 634 года.
Прославление святителя как покровителя скота на Руси основывается на сказании из древнерусского «Пролога», где описывается, как он с помощью молитвы воскресил отравившихся змеиным ядом коров. Мощи святого, почитаемые верующими, находятся в Иерусалиме. На иконах его часто изображают со свитком в руке, а также в сцене чудесного воскрешения животных.
Традиции и обряды Модестова дняЭтот день был наполнен особыми ритуалами, которые затрагивали все сферы жизни — от благополучия хозяйства до личной судьбы. По утрам было принято ходить в храм и возносить молитвы к святому. Просили Модеста о защите домашнего скота от падежа, хищников и болезней.
В знак признательности святому покровителю мужчины часто устраивали «братчины» — совместные застолья, где обязательными угощениями были молоко, масло и сыр, полученные от собственного скота, что символизировало процветание и благополучие.
Считалось, что в Новый год нужно вступить чистым во всех смыслах. Финансовые и духовные долги старались вернуть или простить. Помощь нуждающимся и милостыня — приобретали особую силу, «возвращаясь сторицей» в наступающем году.
Одним из значимых обрядов было «очищение двора». Двор тщательно подметали свежими вениками, выносили мусор за околицу или сжигали его в костре. Этот ритуал символизировал избавление от всего негативного и старого, что накопилось за прошедший год.
Встречать праздник следовало в новой или нарядной одежде — это сулило удачу и здоровье. Чтобы деньги водились, в карман праздничной одежды клали монетку, а на рассвете 1 января открывали все двери и окна, впуская «новолетье» и пришедшее с ним благополучие.
Народные запретыНародные запреты Модестова дня были исключительно строгими и связанными с глубокой верой в то, что в последний день уходящего года нечистая сила становится особенно активной и «гуляет» по земле целые сутки, стремясь проникнуть в дома и навредить людям. Чтобы избежать беды, наши предки строго придерживались целого ряда правил.
- Прежде всего, было категорически запрещено оставлять на виду острые предметы — ножи, ножницы, иглы и другие инструменты, а также работать с ними, особенно заниматься шитьём. Считалось, что нечисть может воспользоваться этими вещами, чтобы «порезать» счастье и благополучие в доме, а зашитая одежда сулила, что весь следующий год придётся исправлять свои собственные ошибки.
- Также нельзя было оставлять открытыми посуду с едой или водой, поскольку злые духи могли испортить пищу и навести болезни на того, кто её потом употребит.
- Под особым запретом находился вынос мусора из дома, особенно после захода солнца — вместе с отходами можно было невольно «выбросить» удачу, здоровье и мир из семьи.
- Женщинам и девушкам строго-настрого запрещалось стричь волосы, иначе в новом году они могли стать ломкими и редкими или вовсе начать выпадать.
- В этот день под запретом были любые ссоры, злословие и ложь, так как конфликт легко мог перерасти в затяжную вражду, а сказанная неправда неминуемо раскрывалась.
- Крайне нежелательным считалось давать и брать деньги в долг: взявший рисковал погрязнуть в долгах, а давший мог надолго лишиться своих средств, что сулило финансовые неурядицы в наступающем году.
Приметы
- Какая погода 31 декабря, таким будет и июнь. Ясный день предвещал солнечный и жаркий первый месяц лета, а снегопад — дождливый и прохладный.
- Снег падает большими хлопьями — к скорому потеплению.
- Сильный, трескучий мороз в этот день указывал на то, что в ближайшее время метелей и снегопадов не ожидается.
- Малое количество снега в поле к 31 декабря сулило неурожайный год.
- Снег, вплотную привалившийся к заборам, предсказывал холодное лето, а если оставался промежуток — к хорошему урожаю.