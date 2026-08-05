Пригласила маму на ужин и исчезла: почему тело 23-летней екатеринбурженки нашли в бочке?
Весной 2012 года Екатеринбург искал 23-летнюю Елену Говорухину. Девушка перестала отвечать на звонки после встречи со знакомым. Через девять дней правоохранители нашли ее тело в бочке во дворе частного дома. Суд признал Максима Кузьминых виновным в убийстве и ограблении. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Елена Говорухина исчезла после приглашения на ужинЕлена пропала 14 марта 2012 года. Накануне она позвала маму Ольгу Говорухину на ужин. Позже девушка перестала выходить на связь. На следующий день мать пришла в квартиру дочери. Дома никого не оказалось. Из жилья исчезли ноутбук, норковая шуба и золотые украшения. К поискам подключились родственники, полиция, добровольцы и знакомые. Одна из подруг провела с Еленой вечер 13 марта. Девушки гуляли, ходили за продуктами и обсуждали планы на выходные. Последний раз соседка видела Говорухину утром 14 марта. Тогда девушка выносила мусор.
Что известно о жизни девушкиЕлена окончила университет путей сообщения. По специальности она не работала. Девушка занималась массажем в салонах. Незадолго до исчезновения она пережила расставание с молодым человеком Антоном. Парень ушел к ее близкой подруге. Знакомые говорили, что эта история сильно ранила Елену. Также она потеряла работу в массажном салоне. Бывший руководитель называл девушку доверчивой и эмоциональной.
Следствие вышло на Максима КузьминыхНа девятый день поисков оперативники заинтересовались 25-летним Максимом Кузьминых. Он давно знал Елену и дружил с ее бывшим парнем. Сотрудники полиции приехали к дому отца мужчины. В сарае они нашли пластиковую бочку для дождевой воды. Внутри лежало тело девушки, завернутое в плед. Соседи характеризовали Кузьминых как спокойного человека. У него была семья, маленький ребенок и бизнес по установке окон.
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