Достижения.рф

Пригласила маму на ужин и исчезла: почему тело 23-летней екатеринбурженки нашли в бочке?

Фото: iStock/Moskvich19771977

Весной 2012 года Екатеринбург искал 23-летнюю Елену Говорухину. Девушка перестала отвечать на звонки после встречи со знакомым. Через девять дней правоохранители нашли ее тело в бочке во дворе частного дома. Суд признал Максима Кузьминых виновным в убийстве и ограблении. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Елена Говорухина исчезла после приглашения на ужин

Елена пропала 14 марта 2012 года. Накануне она позвала маму Ольгу Говорухину на ужин. Позже девушка перестала выходить на связь. На следующий день мать пришла в квартиру дочери. Дома никого не оказалось. Из жилья исчезли ноутбук, норковая шуба и золотые украшения. К поискам подключились родственники, полиция, добровольцы и знакомые. Одна из подруг провела с Еленой вечер 13 марта. Девушки гуляли, ходили за продуктами и обсуждали планы на выходные. Последний раз соседка видела Говорухину утром 14 марта. Тогда девушка выносила мусор.

Что известно о жизни девушки

Елена окончила университет путей сообщения. По специальности она не работала. Девушка занималась массажем в салонах. Незадолго до исчезновения она пережила расставание с молодым человеком Антоном. Парень ушел к ее близкой подруге. Знакомые говорили, что эта история сильно ранила Елену. Также она потеряла работу в массажном салоне. Бывший руководитель называл девушку доверчивой и эмоциональной.

Следствие вышло на Максима Кузьминых

На девятый день поисков оперативники заинтересовались 25-летним Максимом Кузьминых. Он давно знал Елену и дружил с ее бывшим парнем. Сотрудники полиции приехали к дому отца мужчины. В сарае они нашли пластиковую бочку для дождевой воды. Внутри лежало тело девушки, завернутое в плед. Соседи характеризовали Кузьминых как спокойного человека. У него была семья, маленький ребенок и бизнес по установке окон.

Он убил восьмилетнюю девочку, 30 лет дразнил полицию, оставлял страшные записки и интимные фотографии детям. Как ДНК выдала преступника?
Он убил восьмилетнюю девочку, 30 лет дразнил полицию, оставлял страшные записки и интимные фотографии детям. Как ДНК выдала преступника?

Как произошло убийство Елены Говорухиной

Следователи выяснили, что Максим приехал к Елене около двух часов ночи 14 марта. Молодые люди общались и выпивали. Утром мужчина напал на хозяйку квартиры на кухне и задушил ее. После этого он завернул тело в плед и вынес из подъезда через лестницу, где не было камер. Затем Кузьминых вернулся в квартиру. Он закрыл дверь и вышел через центральный вход. Камера наблюдения зафиксировала этот момент. Следствие посчитало, что мужчина хотел создать себе алиби. Похищенные вещи он сдал в ломбарды. Тело девушки Кузьминых увез на такси и спрятал в сарае.

Почему Максим Кузьминых убил знакомую

Сначала знакомые Елены предполагали, что преступление могло произойти из-за личного конфликта. По их словам, Кузьминых проявлял к девушке интерес и часто искал с ней встречи. Во время суда стала известна другая причина. Семье Максима требовались деньги. Мужчина решил ограбить знакомую, а затем убил ее. Следствию помогли данные о телефонных соединениях. Вечером 13 марта Елена активно переписывалась с Кузьминых.

Какой срок получил убийца

Весной 2013 года суд вынес приговор Максиму Кузьминых. Мужчина получил 16 лет колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить матери Елены один миллион рублей за моральный вред. Еще 253 тысячи рублей составил материальный ущерб. Мать погибшей не приняла слова Кузьминых о раскаянии. После оглашения решения она заявила, что этот срок слишком мал за убийство дочери.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0