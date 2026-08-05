05 августа 2026, 02:47

Фото: iStock/Moskvich19771977

Весной 2012 года Екатеринбург искал 23-летнюю Елену Говорухину. Девушка перестала отвечать на звонки после встречи со знакомым. Через девять дней правоохранители нашли ее тело в бочке во дворе частного дома. Суд признал Максима Кузьминых виновным в убийстве и ограблении. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Елена Говорухина исчезла после приглашения на ужин Что известно о жизни девушки Следствие вышло на Максима Кузьминых Как произошло убийство Елены Говорухиной Почему Максим Кузьминых убил знакомую Какой срок получил убийца

Елена Говорухина исчезла после приглашения на ужин

Что известно о жизни девушки

Следствие вышло на Максима Кузьминых

Он убил восьмилетнюю девочку, 30 лет дразнил полицию, оставлял страшные записки и интимные фотографии детям. Как ДНК выдала преступника?

Как произошло убийство Елены Говорухиной

Почему Максим Кузьминых убил знакомую

Какой срок получил убийца