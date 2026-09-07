07 сентября 2026, 09:15

Фото: iStock/ Dean_Fikar

Согласно народному календарю, 8 сентября отмечается Наталья Овсяница и Адриян Осенний. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси повсеместно начинали или завершали уборку овса, а день заметно убавлялся, знаменуя окончательный переход к осени. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Адриана и Наталии Никомидийских. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Oleksandr Yuchynskyi

Народные запреты

Фото: iStock/ Albina Soleikina

Категорически нельзя было жаловаться на жизнь, предаваться унынию и плохому настроению. Верили, что это привлечет еще больше проблем и неудач;

Верили, что это привлечет еще больше проблем и неудач; Запрещались ссоры и шум. Считалось, что громкие звуки и брань могут спугнуть счастье и лишить семью покоя;

Считалось, что громкие звуки и брань могут спугнуть счастье и лишить семью покоя; Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Ослушавшийся мог сам оказаться в бедности;

Ослушавшийся мог сам оказаться в бедности; Под строгим запретом была лень и безделье. Праздность в этот день сулила неурожай и финансовые потери в будущем;

Праздность в этот день сулила неурожай и финансовые потери в будущем; Нельзя переедать. Считалось, что чревоугодие в день Натальи Овсяницы приведет к денежным трудностям;

Считалось, что чревоугодие в день Натальи Овсяницы приведет к денежным трудностям; Не разрешалось рубить, ломать рябину или мусорить рядом с ней. Это могло накликать несчастья и болезни на весь род;

Это могло накликать несчастья и болезни на весь род; Не носили траурную одежду, даже если были в скорби, чтобы не навлечь новые печали.

Приметы

Фото: iStock/ eurotravel