Наталья Овсяница и Адриян Осенний 8 сентября: как привлечь достаток в дом, сохранить любовь и здоровье, народные приметы
Согласно народному календарю, 8 сентября отмечается Наталья Овсяница и Адриян Осенний. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси повсеместно начинали или завершали уборку овса, а день заметно убавлялся, знаменуя окончательный переход к осени. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Адриана и Наталии Никомидийских. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЕщё до крещения Руси в этот день славяне отмечали Овсяницу — праздник завершения жатвы. Овёс был не просто злаком, а священным растением: из него пекли хлеб, кормили скот, использовали солому для кровель и оберегов. Считалось, что в эти дни духи поля передают свои силы последним колосьям, и если не отдать им должное — следующий урожай будет скудным.
С приходом христианства праздник не исчез, а преобразился. Церковь утвердила память святых мучеников Адриана и Наталии, чьё житие стало символом веры, способной преодолеть даже смерть. В городе Никомидии (на территории современной Турции) жили супруги Адриан и Наталия. Адриан был язычником и служил чиновником при императоре Максимиане Галерии, жестоком гонителе христиан. Его жена, Наталия, тайно исповедовала Христа.
Во время одного из жестоких гонений схватили 23 христианина. Их подвергли страшным истязаниям, требуя отречься от веры. Адриан, присутствовавший при допросах, был потрясен мужеством мучеников. Он спросил их, какую награду они ждут за свои страдания. Они ответили словами из Писания: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Услышав это, Адриан тут же объявил себя христианином и приказал писцам вписать свое имя в список узников.
Адриана заковали в цепи и бросили в темницу. Узнав об этом, Наталия пришла в тюрьму, чтобы укрепить мужа в вере. Она молила его не дрогнуть перед мучениями и принять смерть за Христа. Когда мучеников приговорили к казни, Адриана на короткое время отпустили домой, чтобы он попрощался с женой. Наталия, увидев его у дверей, испугалась, что он отрекся от веры, и не впустила мужа в дом, пока тот не поклялся, что вернулся не из страха, а чтобы сообщить о дне своей смерти.
Казнь была ужасна: мученикам перебивали руки и ноги тяжелым молотом на наковальне. Когда очередь дошла до Адриана, Наталия сама поддерживала его руки и ноги, чтобы он не смалодушничал и чтобы удар палача был точен. Святой Адриан скончался мученической смертью в возрасте 28 лет. Вскоре, после перенесения мощей мужа, святая Наталия отошла ко Господу, воссоединившись с любимым в Царствии Небесном.
С тех пор к святому Адриану обращаются с молитвами о крепости духа, защиты от искушений, помощи в служении. Наталию же просят о семейном согласии, верности в браке и исцелении от болезней сердца.
Традиции дняК этому дню крестьяне завершали уборку овса — самой почитаемой злаковой культуры после ржи. Овёс шёл не только на муку, но и на корм лошадям. Поэтому последний сноп нередко приносили в дом, украшали лентами и хранили до следующего урожая как оберег. Его называли «овсяным царём» — символом плодородия и силы земли.
Впервые из нового урожая пекли овсяной хлеб — густой, тёмный, с душистым ароматом. Пекли его утром, приговаривая: «Наталья, дай овса, дай здоровья, дай хлеба». Первый ломоть оставляли на столе для домового, чтобы тот «не обиделся на хозяев» и помог зимой.
В этот день хозяйка готовила угощение для работников из овса нового урожая. Это были дежень (овсяное толокно, замешанное на молоке или воде с ягодами) и овсяные блины. В народе приговаривали: «Несет Наталья в овин овсяный блин, а Адриян — в горшке толокно». Считалось, что овсяный кисель в этот день обладает особой целебной силой.
Во многих деревнях запускали в небо бумажных журавлей — символ души, улетающей в иной мир. Это напоминало о мучениках, чьи души вознеслись к Богу.
Крестьяне посещали церковь, особенно те, кто был в браке или собирался вступить в него. Святая Наталия — покровительница семейной любви, и молитва к ней считалась сильной для укрепления брачного союза.
8 сентября также было временем сбора рябины. Женщины срывали ветки рябины и ставили их в доме в воду. Считалось, что это сохранит в семье благополучие, убережет мужа от измены, а детей сделает послушными. Крестик из рябиновых веток, сделанный в этот день, был сильным оберегом от сглаза и нечистой силы.
Народные запретыС этим днем связано множество строгих запретов, нарушение которых, по мнению предков, могло навлечь беду.
- Категорически нельзя было жаловаться на жизнь, предаваться унынию и плохому настроению. Верили, что это привлечет еще больше проблем и неудач;
- Запрещались ссоры и шум. Считалось, что громкие звуки и брань могут спугнуть счастье и лишить семью покоя;
- Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Ослушавшийся мог сам оказаться в бедности;
- Под строгим запретом была лень и безделье. Праздность в этот день сулила неурожай и финансовые потери в будущем;
- Нельзя переедать. Считалось, что чревоугодие в день Натальи Овсяницы приведет к денежным трудностям;
- Не разрешалось рубить, ломать рябину или мусорить рядом с ней. Это могло накликать несчастья и болезни на весь род;
- Не носили траурную одежду, даже если были в скорби, чтобы не навлечь новые печали.
Приметы
- Если 8 сентября ясно и тепло — зима будет мягкой, но с малым количеством снега;
- Дождь в этот день — к доброму урожаю льна в следующем году;
- Туман с утра — к тихой, безбуранной зиме;
- Если ветер с востока — зима придёт рано и резко;
- Птицы улетают стаями — к холодной и долгой зиме.