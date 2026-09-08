08 сентября 2026, 11:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Бессонница может начинаться с нескольких беспокойных ночей, но иногда за невозможностью заснуть скрываются тревожные расстройства, болезни внутренних органов или нарушения дыхания. Особенно настораживают продолжительные проблемы с засыпанием, ночные пробуждения и состояние, при котором человек утром не чувствует себя отдохнувшим. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Что такое бессонница и чем она отличается от обычного недосыпа От стресса до болезней: причины возникновения бессонницы Влияние эмоционального напряжения на сон Другие причины возникновения бессонницы Кто чаще сталкивается с бессонницей Виды бессонницы Когда бессонница становится особенно опасной Диагностика бессонницы Лечение бессонницы Почему нельзя принимать снотворные без назначения врача Советы для здорового сна

Что такое бессонница и чем она отличается от обычного недосыпа

От стресса до болезней: причины возникновения бессонницы

Фото: iStock/kieferpix

Влияние эмоционального напряжения на сон

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Другие причины возникновения бессонницы

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Кто чаще сталкивается с бессонницей

Виды бессонницы

Когда бессонница становится особенно опасной

Фото: iStock/monstArrr_

Диагностика бессонницы

Лечение бессонницы

Фото: iStock/Kateryna Muzhevska

Почему нельзя принимать снотворные без назначения врача

Советы для здорового сна