14 июня 2026, 10:57

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Согласно народному календарю, 15 июня отмечается Никифоров день, или Вьюн Зелёный. Такое название появилось потому, что к этому времени травы наливаются особой силой, а в полях и у водоёмов цветёт вьюн, символизирующий круговорот жизни. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Iuliia Leonteva

Традиции дня

Фото: iStock/ seven75

Народные запреты

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Категорически нельзя купаться в озёрах и реках. Русалки в Никифоров день выходят на берег и могут защекотать или утащить на дно даже взрослого мужчину;

Русалки в Никифоров день выходят на берег и могут защекотать или утащить на дно даже взрослого мужчину; Нельзя надевать металлические украшения. Считалось, что «железо» теряет свою силу в день зелени. Надевший металл рискует стать «жёстким» и лишиться гибкости характера, что приведёт к ссорам;

Считалось, что «железо» теряет свою силу в день зелени. Надевший металл рискует стать «жёстким» и лишиться гибкости характера, что приведёт к ссорам; Нельзя грустить, плакать и много думать об умерших. Этим днём можно «призвать» тоску. Если долго горевать, усопшие родственники могут начать часто сниться и даже пакостить в хозяйстве;

Этим днём можно «призвать» тоску. Если долго горевать, усопшие родственники могут начать часто сниться и даже пакостить в хозяйстве; Нельзя начинать важные сделки, давать в долг или заниматься финансами. На Никифора «вьюн деньги вьёт, да не в карман кладёт». Любой договор обернётся убытком, а одолженные деньги не вернутся;

На Никифора «вьюн деньги вьёт, да не в карман кладёт». Любой договор обернётся убытком, а одолженные деньги не вернутся; Нельзя ломать или выбрасывать в мусорку сплетённый венок. Его нужно было либо пустить по воде, либо повесить в сарае или на чердаке как оберег для скота и урожая до следующего года;

Его нужно было либо пустить по воде, либо повесить в сарае или на чердаке как оберег для скота и урожая до следующего года; Женщинам не советовали заниматься тяжёлой работой и рукоделием. Считалось, что это может нарушить гармонию праздника.

Приметы