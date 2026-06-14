Никифоров день 15 июня: почему нельзя купаться в открытых водоемах, носить металлические украшения и грустить, народные приметы
Согласно народному календарю, 15 июня отмечается Никифоров день, или Вьюн Зелёный. Такое название появилось потому, что к этому времени травы наливаются особой силой, а в полях и у водоёмов цветёт вьюн, символизирующий круговорот жизни. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день интересен удивительным переплетением древних славянских верований и строгого православия. Задолго до крещения Руси 15 июня славяне встречали настоящее лето. Кульминацией Зелёных Святок был обряд «Вьюн Зелёный». Люди верили, что именно сейчас природа достигает пика своего цветения. Граница между мирами истончается, в реках просыпаются русалки, а в лесах — лешие.
С принятием христианства языческий смысл трансформировался, но обряды остались. Праздник стали привязывать ко дню памяти святителя Никифора Исповедника. Этот святой жил на рубеже VIII–IX веков в Константинополе. Будучи патриархом, он мужественно боролся с ересью иконоборчества, за что был сослан императором Львом V Армянином в заточение, где провёл 13 лет в лишениях и скончался около 828 года. На Руси его почитали как защитника веры и помощника в борьбе с недугами.
Ещё одно народное название праздника — Никифор Дубодёр. Оно появилось не случайно: к середине июня на Руси начинали заготавливать кору молодого дуба. Кору сушили, толкли и использовали как лекарство от воспалений, а также для дубления кожи. Так в одном дне сошлись церковная святость, хозяйственные заботы и древняя магия земли.
Традиции дняНикифоров день на Руси считался большим праздником, время которого нужно провести правильно, чтобы задобрить природу и обеспечить себе сытую зиму. Жители деревень начинали утро не с работы в поле, а с украшения дома. Первым делом хозяева несли в избу ветки берёзы и полевые травы. Их развешивали по углам, ставили в кувшины и клали на божницу — считалось, что зелень выгоняет из жилища хворь и привлекает благодать.
Хозяйки обязательно пекли большой каравай — символ солнца и богатства. Его выставляли на подоконник, чтобы жаркое солнце наполнило выпечку своей энергией.
15 июня наши предки плели венки-обереги. Девушки собирали вьюн, полынь, папоротник и березовые ветки. Венок носили на голове весь день как защиту от сглаза и «лихих» духов. Полынь особенно ценили — считалось, что её запах отпугивает нечесть.
В некоторых селениях существовал обряд «окручивания» молодожёнов. Друзья и соседи ходили по домам к парам, которые поженились прошлой осенью или этой весной. Они пели величальные песни, желая супругам жить «вьюно́м» — то есть виться друг вокруг друга, не расставаясь. За это молодые угощали гостей пряниками, яйцами и вином.
Незамужние же девушки украшали одинокую берёзу лентами, водили вокруг неё хороводы и «завивали» ветки в косички. Считалось, что если сделать это искренне и с песнями, то до конца года обязательно встретишь суженого.
Мужчины на Никифора занимались «дубодёрством», заготавливали дубовую кору для лечения и хозяйства, а также рубили сухостой на зимние дрова.
Народные запретыВ Никифоров день предки строго соблюдали ряд запретов:
- Категорически нельзя купаться в озёрах и реках. Русалки в Никифоров день выходят на берег и могут защекотать или утащить на дно даже взрослого мужчину;
- Нельзя надевать металлические украшения. Считалось, что «железо» теряет свою силу в день зелени. Надевший металл рискует стать «жёстким» и лишиться гибкости характера, что приведёт к ссорам;
- Нельзя грустить, плакать и много думать об умерших. Этим днём можно «призвать» тоску. Если долго горевать, усопшие родственники могут начать часто сниться и даже пакостить в хозяйстве;
- Нельзя начинать важные сделки, давать в долг или заниматься финансами. На Никифора «вьюн деньги вьёт, да не в карман кладёт». Любой договор обернётся убытком, а одолженные деньги не вернутся;
- Нельзя ломать или выбрасывать в мусорку сплетённый венок. Его нужно было либо пустить по воде, либо повесить в сарае или на чердаке как оберег для скота и урожая до следующего года;
- Женщинам не советовали заниматься тяжёлой работой и рукоделием. Считалось, что это может нарушить гармонию праздника.
Приметы
- Если на Никифоров день с утра стоит густой туман — будет богатый урожай грибов;
- Соловей поёт всю ночь напролёт — завтрашний день будет солнечным, ясным, без ветра;
- Сильная роса на траве — к урожаю льна и хорошей кудели;
- 15 июня пошёл дождь — к «мокрому» сенокосу, но хорошему озимому урожаю;
- Если вечером комары и мошки вьются столбом — ближайшие дни будут тёплыми и сухими;
- Вороны кричат тревожно — к прохладе и ливню.