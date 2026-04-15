Никита Водопол 16 апреля: как задобрить хозяина рек, чтобы весь год водилась рыба и не ушла удача, народные приметы
Согласно народному календарю, 16 апреля отмечается Никита Водопол, или День Водяного. Название связано с тем, что к этому времени снег окончательно тает, а вода ломает лёд на реках. Православная церковь в этот праздник чтит память преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника16 апреля — день, где язычество встречается с православием лицом к лицу. Задолго до крещения Руси наши предки считали, что именно сегодня из зимней спячки выходит сам Водяной — хмурый старик с тиной вместо волос. Голодный и злой, он просыпается вместе с рыбой и начинает крушить лёд. Чтобы уберечь скотину от паводка и не остаться без рыбы, славяне спешили «сдобрить» деда, лили в реку конопляное масло и бросали краюху хлеба.
С приходом христианства этот обряд не исчез, а наложился на память о реальном подвижнике. Преподобный Никита родился в Кесарии Вифинской (Малая Азия). Он осиротел рано, но был воспитан в строгом благочестии. Будучи игуменом Мидикийского монастыря, он прославился даром исцеления: по его молитве обретали речь глухонемые и выходили из безумия одержимые.
Когда император Лев Армянин начал истреблять иконы, святой Никита бесстрашно обличил ересь. За это его бросили в темницу на шесть лет, где он продолжал помогать людям — чудесным образом спасал узников и моряков во время штормов. Скончался исповедник около 824 года, а его мощи стали источником исцелений для верующих. Святому молятся о защите от наводнений, о даровании рассудка и о помощи в морских путешествиях.
Традиции дняВ день Никиты Водопола вся деревня знала: с пустыми руками к реке не ходят. Утро начиналось с того, что рыбаки и крестьяне собирали «ссыпчину» — скидывались на угощение водяному. Хозяйки варили кашу или пекли ржаной хлеб. Всё это складывали в мешок и шли к омуту. Самый старший и опытный рыбак кланялся и опускал снедь в воду со словами: «Батюшка Водяной, дедушка, не губи, не пужай, а улов нам дай». Считалось, что сытый владыка воды будет сторожить рыбу и не пугать скотину у водопоя.
16 апреля считалось началом работ с водой. Мужики шли чистить родники и запруды от зимнего мусора и листвы. Вода, очищенная от скверны, по поверьям, получала целебную силу.
Девушки и парни набирали воду в ковш ещё с вечера, оставляли её в избе, чтобы она «настоялась». Утром 16 апреля этой водой умывались, веря, что смывают зимнюю усталость и привлекают богатство.
Женщины ходили к берегу, собирали сухой прошлогодний камыш и сжигали его в печи. Пепел использовали для посыпания хлева и порога дома. Верили, что запах «водяного жилья» отпугивает от дома любую нечисть, а также уберегает детей от несчастного случая на воде.
Народные запретыДень Водяного накладывал строгие вето. Нарушить запрет — навлечь беду на весь год.
- Запрещено шуметь и ругаться у водоёма. Водяной, только проснувшись, очень раздражителен. Громкие звуки могут разозлить его — он поднимет волну, прорвёт плотину или утянет зазевавшегося скотинку в тину;
- Не умывайся проточной водой. Это считалось верным способом «смыть» свою судьбу. Только отстоянная вода дарует здоровье;
- Не выливайте помои на улицу. Грязную воду после мытья полов или стирки запрещалось выплескивать на порог. Её выносили в огород подальше от дома. Иначе, считалось, вместе с водой из семьи уйдут мир и покой, начнутся скандалы;
- Не стоит обижать домашнюю птицу и кошек. 16 апреля — день пробуждения природы. Обидеть скотину — навлечь на себя хвори. К тому же, по примете, через кошек Водяной может «заглянуть» в дом.
Приметы
- Если лёд на реках ещё стоит и не тронулся — весь год рыбного лова не будет.
- Дождь 16 апреля — к затяжной и холодной весне.
- Обильно течёт берёзовый сок — жди дождливого и сырого лета.
- Кроты нарыли высокие кучи — к большому разливу рек и сильному паводку.
- Туман с утра стелется по воде — к урожайному году на хлеб.
- Если гуси и утки купаются в лужах — к теплу, если прячут клюв под крыло — к заморозкам.
- Гром гремит, но грозы нет — лето будет сухое и жаркое.