Никола Вешний 22 мая: как сохранить молодость, здоровье и семейное благополучие, народные приметы и запреты

Согласно народному календарю, 22 мая отмечается День Николы Вешнего, или Никола Тёплый. «Вешний» означает «весенний» — так праздник противопоставляется Николе Зимнему, отмечаемому 19 декабря. В мае Православная церковь вспоминает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

В русской деревне этот праздник ждали с особым трепетом. Дохристианское прошлое наложило отпечаток на образ святого. Для крестьянина Николай Угодник стал не только византийским святителем, но и могучим заступником и помощником в делах житейских.

Святитель Николай жил в III–IV веках в городе Миры Ликийские (на территории современной Турции). Он прославился милосердием, помощью бедным и чудесами. После смерти его мощи были захоронены в Мирах.

В XI веке город Миры и всю Ликийскую страну разрушили набеги турок. Чтобы уберечь мощи святого от осквернения, итальянские купцы приняли решение перевезти их в Бари. В 1087 году барийские купцы отправились в Антиохию, а на обратном пути забрали мощи. Они успели опередить венецианцев, которые тоже стремились завладеть этой святыней.

Прибыв в Миры, барийцы проникли в церковь, где находилась гробница святого. Они связали монахов-охранников, разбили церковный помост, под которым располагалась гробница, и извлекли из саркофага большую часть мощей. Из-за спешки барийцы оставили в саркофаге около 20% мощей, которые позже забрали венецианцы.

В Бари мощи торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалёку от моря. Торжество сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что усилило благоговение к святителю. Изначально праздник перенесения мощей отмечался только в Бари. В других странах христианского мира он не был принят, так как в Средние века чествовали преимущественно местные святыни.

В России же почитание святителя распространилось довольно быстро. Русская Православная Церковь установила празднование памяти перенесения мощей вскоре после 1087 года на основе глубокого почитания святого русским народом.

Тридиции дня

У восточных славян Никола Вешний служил важным маяком в полевых работах. Именно с этого дня крестьянская жизнь входила в новую колею. В поля отправляли молодых парней — им доверяли выгонять табуны на пастбища. С этого праздника окончательно наступало тепло. Трава на лугах набирала силу, и скотину переводили на подножный корм.

С утра православные верующие спешили в церковь, где возносили молитвы святителю Николаю. Заступника просили о милости к бедным и сиротам, о защите для невинно осужденных. Ждали от него исцеления от хворей, прекращения бурь и наводнений, просили любви да лада в семье. Не забывали и о земных заботах: кланялись святому ради доброго урожая и здоровья скотине.

Едва светало, женщины бежали в поле — добывать утреннюю росу. Считалось, на Николу Вешнего влага таит в себе чудесную силу. Ею умывались, чтобы обрести красоту и крепкое здоровье. А ткань, расстеленную по траве, пропитанную живительной росой, берегли как надежный оберег.

В иных областях России придерживались обычая сажать «никольскую» картошку. Старики давно подметили: посаженный в этот день корнеплод вызревает рассыпчатым и очень вкусным.

Народные запреты

  • Никакой тяжелой работы. Крестьяне строго запрещали себе «трясти белье», мыть полы или строить заборы. Считалось: кто трудится на Николу, тот всё лето проведет в изнуряющей работе без отдыха. Исключение делали лишь для посадки картошки и ухода за лошадьми;
  • Деньги, хлеб и соль было нельзя выносить из дома. Отдашь долг — отдашь и удачу, пустишь благополучие по ветру;
  • Упавший на пол острый предмет (нож, вилы, топор) запрещалось поднимать голыми руками. Это сулило верную ссору с близкими. Чтобы убрать опасность, предметы поднимали через тряпицу;
  • 22 мая категорически запрещалось плакать и унывать. Существовало поверье: если пролить слезу на Николу Вешнего, то так проплачешь до самой зимы;
  • Женам строго-настрого запрещалось жаловаться соседкам на своего супруга. Иначе в дом придут разлады, а муж перестанет работать;
  • Пауков на Николу убивать было нельзя. Членистоногий, бегущий по стене, сулил богатство и добрые вести. Убить «серебряника» — лишиться достатка.

Приметы

  • Если на Николу прошел дождь — быть богатому урожаю хлеба и ржи;
  • Утро встречает туманом — лето будет душным и теплым;
  • Если сирень зацвела накануне — жди полевых шампиньонов через две недели;
  • Иней выпал на траву — к богатому сбору овса, но лето будет с переменчивой погодой;
  • Гром гремит, но молний не видно — лето будет ненастным и прохладным.
Елена Генералова

