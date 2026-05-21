Никола Вешний 22 мая: как сохранить молодость, здоровье и семейное благополучие, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 22 мая отмечается День Николы Вешнего, или Никола Тёплый. «Вешний» означает «весенний» — так праздник противопоставляется Николе Зимнему, отмечаемому 19 декабря. В мае Православная церковь вспоминает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ русской деревне этот праздник ждали с особым трепетом. Дохристианское прошлое наложило отпечаток на образ святого. Для крестьянина Николай Угодник стал не только византийским святителем, но и могучим заступником и помощником в делах житейских.
Святитель Николай жил в III–IV веках в городе Миры Ликийские (на территории современной Турции). Он прославился милосердием, помощью бедным и чудесами. После смерти его мощи были захоронены в Мирах.
В XI веке город Миры и всю Ликийскую страну разрушили набеги турок. Чтобы уберечь мощи святого от осквернения, итальянские купцы приняли решение перевезти их в Бари. В 1087 году барийские купцы отправились в Антиохию, а на обратном пути забрали мощи. Они успели опередить венецианцев, которые тоже стремились завладеть этой святыней.
Прибыв в Миры, барийцы проникли в церковь, где находилась гробница святого. Они связали монахов-охранников, разбили церковный помост, под которым располагалась гробница, и извлекли из саркофага большую часть мощей. Из-за спешки барийцы оставили в саркофаге около 20% мощей, которые позже забрали венецианцы.
В Бари мощи торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалёку от моря. Торжество сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что усилило благоговение к святителю. Изначально праздник перенесения мощей отмечался только в Бари. В других странах христианского мира он не был принят, так как в Средние века чествовали преимущественно местные святыни.
В России же почитание святителя распространилось довольно быстро. Русская Православная Церковь установила празднование памяти перенесения мощей вскоре после 1087 года на основе глубокого почитания святого русским народом.
Тридиции дняУ восточных славян Никола Вешний служил важным маяком в полевых работах. Именно с этого дня крестьянская жизнь входила в новую колею. В поля отправляли молодых парней — им доверяли выгонять табуны на пастбища. С этого праздника окончательно наступало тепло. Трава на лугах набирала силу, и скотину переводили на подножный корм.
С утра православные верующие спешили в церковь, где возносили молитвы святителю Николаю. Заступника просили о милости к бедным и сиротам, о защите для невинно осужденных. Ждали от него исцеления от хворей, прекращения бурь и наводнений, просили любви да лада в семье. Не забывали и о земных заботах: кланялись святому ради доброго урожая и здоровья скотине.
Едва светало, женщины бежали в поле — добывать утреннюю росу. Считалось, на Николу Вешнего влага таит в себе чудесную силу. Ею умывались, чтобы обрести красоту и крепкое здоровье. А ткань, расстеленную по траве, пропитанную живительной росой, берегли как надежный оберег.
В иных областях России придерживались обычая сажать «никольскую» картошку. Старики давно подметили: посаженный в этот день корнеплод вызревает рассыпчатым и очень вкусным.
Народные запреты
- Никакой тяжелой работы. Крестьяне строго запрещали себе «трясти белье», мыть полы или строить заборы. Считалось: кто трудится на Николу, тот всё лето проведет в изнуряющей работе без отдыха. Исключение делали лишь для посадки картошки и ухода за лошадьми;
- Деньги, хлеб и соль было нельзя выносить из дома. Отдашь долг — отдашь и удачу, пустишь благополучие по ветру;
- Упавший на пол острый предмет (нож, вилы, топор) запрещалось поднимать голыми руками. Это сулило верную ссору с близкими. Чтобы убрать опасность, предметы поднимали через тряпицу;
- 22 мая категорически запрещалось плакать и унывать. Существовало поверье: если пролить слезу на Николу Вешнего, то так проплачешь до самой зимы;
- Женам строго-настрого запрещалось жаловаться соседкам на своего супруга. Иначе в дом придут разлады, а муж перестанет работать;
- Пауков на Николу убивать было нельзя. Членистоногий, бегущий по стене, сулил богатство и добрые вести. Убить «серебряника» — лишиться достатка.
Приметы
- Если на Николу прошел дождь — быть богатому урожаю хлеба и ржи;
- Утро встречает туманом — лето будет душным и теплым;
- Если сирень зацвела накануне — жди полевых шампиньонов через две недели;
- Иней выпал на траву — к богатому сбору овса, но лето будет с переменчивой погодой;
- Гром гремит, но молний не видно — лето будет ненастным и прохладным.