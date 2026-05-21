21 мая 2026, 10:00

Согласно народному календарю, 22 мая отмечается День Николы Вешнего, или Никола Тёплый. «Вешний» означает «весенний» — так праздник противопоставляется Николе Зимнему, отмечаемому 19 декабря. В мае Православная церковь вспоминает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Тридиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Тридиции дня

Народные запреты

Никакой тяжелой работы. Крестьяне строго запрещали себе «трясти белье», мыть полы или строить заборы. Считалось: кто трудится на Николу, тот всё лето проведет в изнуряющей работе без отдыха. Исключение делали лишь для посадки картошки и ухода за лошадьми;

Крестьяне строго запрещали себе «трясти белье», мыть полы или строить заборы. Считалось: кто трудится на Николу, тот всё лето проведет в изнуряющей работе без отдыха. Исключение делали лишь для посадки картошки и ухода за лошадьми; Деньги, хлеб и соль было нельзя выносить из дома. Отдашь долг — отдашь и удачу, пустишь благополучие по ветру;

Отдашь долг — отдашь и удачу, пустишь благополучие по ветру; Упавший на пол острый предмет (нож, вилы, топор) запрещалось поднимать голыми руками. Это сулило верную ссору с близкими. Чтобы убрать опасность, предметы поднимали через тряпицу;

Это сулило верную ссору с близкими. Чтобы убрать опасность, предметы поднимали через тряпицу; 22 мая категорически запрещалось плакать и унывать. Существовало поверье: если пролить слезу на Николу Вешнего, то так проплачешь до самой зимы;

Существовало поверье: если пролить слезу на Николу Вешнего, то так проплачешь до самой зимы; Женам строго-настрого запрещалось жаловаться соседкам на своего супруга. Иначе в дом придут разлады, а муж перестанет работать;

Иначе в дом придут разлады, а муж перестанет работать; Пауков на Николу убивать было нельзя. Членистоногий, бегущий по стене, сулил богатство и добрые вести. Убить «серебряника» — лишиться достатка.

Приметы

