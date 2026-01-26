26 января 2026, 09:53

Согласно народному календарю, 27 января отмечается Нинин день, или «Нина — обряды скотины». Такое название закрепилось потому, что в эту дату на Руси особое внимание уделяли уходу за домашним скотом, особенно коровами-кормилицами. Православная церковь в это время чтит память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. О традициях, запретах и приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Запрет на лень и сон. Вставать следовало с первыми лучами солнца. Существовало твердое убеждение, что проспать до обеда в Нинин день — значит «проспать свое счастье», обречь себя и семью на неудачи и даже нищету.

Запрет на грубость и ссоры. Запрещалось кричать, ругаться и обижаться. Считалось, что громкие ссоры привлекают в дом нечистую силу, а обиды, затаенные в этот день, надолго принесут неудачи.

Запрет на пренебрежение скотом. Ни в коем случае нельзя было обижать, бить или оставлять без ухода домашних животных, особенно коров. Верили, что такая жестокость или нерадение лишат хозяйство благополучия и молока. Забивать скотину в этот день тоже строго запрещалось.

Запрет на финансовые операции и вынос мусора. Чтобы не навлечь денежные потери, не давали и не брали в долг, а также не пересчитывали деньги. Под страхом ухода удачи из дома запрещалось выносить мусор.

Запрещалось стричь волосы и ногти, чтобы «не укоротить жизнь». Также не рекомендовалось начинать новые дела, такие как переезды или устройство на работу. Кроме того, не следовало поднимать найденные на улице предметы, чтобы не привлечь в дом чужие неприятности.

Приметы