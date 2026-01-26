Нинин день 27 января: три главных обряда, чтобы год был сытым, а домочадцы здоровы, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 27 января отмечается Нинин день, или «Нина — обряды скотины». Такое название закрепилось потому, что в эту дату на Руси особое внимание уделяли уходу за домашним скотом, особенно коровами-кормилицами. Православная церковь в это время чтит память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. О традициях, запретах и приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник посвящен христианской подвижнице, родившейся около 280 года в Каппадокии (на территории современной Турции) в знатной семье. Ее отец, Завулон, был родственником великомученика Георгия, а мать, Сусанна, — сестрой Иерусалимского патриарха. В 12 лет Нина оказалась в Иерусалиме, где воспитывалась в благочестии и изучила Священное Писание.
Из преданий Нина узнала, что величайшая святыня — Хитон (риза) Господень — находится в Иверии (древнее название Грузии), которая тогда была языческой страной. Юная девушка горячо молилась Пресвятой Богородице, прося позволить ей найти святыню и проповедовать там Евангелие. Богородица явилась Нине во сне, вручила ей крест, сплетенный из виноградной лозы (ставший главной святыней Грузинской церкви), и благословила на апостольский подвиг.
Преодолев долгий и опасный путь, Нина около 319 года достигла древней столицы Грузии — Мцхеты. Своей святой жизнью, проповедью и чудесами (исцелением царицы Наны и царя Мириана) она способствовала крещению Иверии. Благодаря ее трудам в 324 году христианство было объявлено государственной религией. Святая Нина мирно скончалась около 335-340 годов и почитается как равноапостольная — в лике, присваиваемом величайшим проповедникам.
Святая Нина, перед своей смертью, удалилась в место под названием Бодбе, где и скончалась. По воле царя Мириана над её могилой был возведён храм, посвящённый святому Георгию, небесному покровителю Грузии. Рядом с храмом появился монастырь. Со временем это место стало культурным центром и центром Бодбийской епархии. Говорят, что источник, который появился благодаря молитвам святой Нины, обладает целебными свойствами.
Традиции дняВ народном сознании образ святой Нины, кроткой, но стойкой в вере подвижницы, соединился с заботой о благополучии дома, особенно о домашнем скоте. Традиции этого дня были прочно связаны с хозяйственным укладом.
В этот день люди старались посетить церковную службу. Святой Нине молились об избавлении от бед и скорбей, о вразумлении врагов и помощи в добрых начинаниях. Главным делом 27 января была забота о домашних животных. Их не только кормили, но и заботились о них: чистили, мыли и вычесывали. Хлев содержался в идеальной чистоте, меняя подстилку в этот день, говорили: «На святую Нину порадуй скотину». Считалось, что ласковое обращение и читота обеспечат здоровье скота и хорошие удои.
Поскольку корова была главной кормилицей семьи, многие обряды праздника были связаны с ней. Утреннюю трапезу начинали со стакана парного молока, веря в его особую целительную силу. На стол обязательно подавали молочные блюда: каши, творог. Это было не просто угощение, а ритуал на привлечение достатка и здоровья.
Нинин день требовал активности и трудолюбия. Помимо ухода за скотом, ремонтировали хлева и сараи. Существовали и особые обряды для благополучия: чтобы приумножить богатство, под горшок с комнатным цветком прятали денежную купюру. Для защиты дома от нечистой силы владения обходили с зажженной церковной свечой или окуривали травами.
Считалось, что святая Нина не любит обид. Поэтому в этот день старались не ссориться, не повышать голос и сохранять мир в семье. Если же ссора уже произошла, помириться помогала совместная трапеза.
Народные запретыС традициями дня были неразрывно связаны и строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- Запрет на лень и сон. Вставать следовало с первыми лучами солнца. Существовало твердое убеждение, что проспать до обеда в Нинин день — значит «проспать свое счастье», обречь себя и семью на неудачи и даже нищету.
- Запрет на грубость и ссоры. Запрещалось кричать, ругаться и обижаться. Считалось, что громкие ссоры привлекают в дом нечистую силу, а обиды, затаенные в этот день, надолго принесут неудачи.
- Запрет на пренебрежение скотом. Ни в коем случае нельзя было обижать, бить или оставлять без ухода домашних животных, особенно коров. Верили, что такая жестокость или нерадение лишат хозяйство благополучия и молока. Забивать скотину в этот день тоже строго запрещалось.
- Запрет на финансовые операции и вынос мусора. Чтобы не навлечь денежные потери, не давали и не брали в долг, а также не пересчитывали деньги. Под страхом ухода удачи из дома запрещалось выносить мусор.
- Запрещалось стричь волосы и ногти, чтобы «не укоротить жизнь». Также не рекомендовалось начинать новые дела, такие как переезды или устройство на работу. Кроме того, не следовало поднимать найденные на улице предметы, чтобы не привлечь в дом чужие неприятности.
Приметы
- Белый иней на Нину на деревьях — к грибному лету.
- Морозный день — к доброму хлебу и теплой осени.
- Солнце в столбах на закате 27 января — жди летом обилие ягод.
- Пасмурный Нинин день сулит добрый урожай ячменя.
- Солнце в облака садится — быть снегопаду.