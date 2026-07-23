23 июля 2026, 10:00

Фото: iStock/ ysuel

Согласно народному календарю, 24 июля отмечается Ольга Страдница, или Ольга Сеногнойка. Название говорит само за себя: в разгар лета на Руси начиналась страда — горячая пора полевых работ и сенокоса, когда каждый погожий час был на вес золота. Православная церковь в этот день чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, первой из правителей Руси, принявшей христианство. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание Житие святой и истоки праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



Житие святой и истоки праздника

Фото: iStock/ Aleksandr Shuman

Традиции дня

Фото: iStock/ morisfoto

Народные запреты

Фото: iStock/ Nomadsoul1

Нельзя было заниматься домашними делами — стиркой, уборкой, глажкой, чтобы не потревожить домового, что грозило ссорами и поломками;

— стиркой, уборкой, глажкой, чтобы не потревожить домового, что грозило ссорами и поломками; Не следовало обсуждать свадьбы и венчания — такие разговоры, по поверьям, могли расстроить будущий союз;

— такие разговоры, по поверьям, могли расстроить будущий союз; Избегали бани вечером — верили, что банник (дух бани) может рассердиться и навредить здоровью;

— верили, что банник (дух бани) может рассердиться и навредить здоровью; Нельзя было переедать — обжорство сулило болезни и финансовые потери, поэтому на стол подавали простую пищу;

— обжорство сулило болезни и финансовые потери, поэтому на стол подавали простую пищу; Запрещено было работать в поле после заката — считалось, что духи страдной поры гневаются на тех, кто нарушает их покой.

Приметы