30 июля 2026, 09:30

Фото: iStock/ Mny-Jhee

Согласно народному календарю, 31 июля отмечается Омельянов день. Такое название появилось благодаря трансформации имени святого мученика Емилиана Доростольского в более привычную для русского уха форму – Емельян или Омельян. О приметах, традициях и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Andrew_Bu

Традиции дня

Фото: iStock/ blinow61

Народные запреты

Запрещено подметать полы и делать генеральную уборку. Считалось, что так можно «вымести» из дома удачу и достаток;

Считалось, что так можно «вымести» из дома удачу и достаток; Не стоит планировать свадьбы, венчания или важные переговоры. Сделки, заключённые в этот день, будут недолговечными, а брак – несчастливым;

Сделки, заключённые в этот день, будут недолговечными, а брак – несчастливым; Запрещена тяжёлая работа и суета. Нарушение этого запрета могло привести к ошибкам и травмам;

Нарушение этого запрета могло привести к ошибкам и травмам; Нельзя стричься и красить волосы. Это, по мнению предков, могло навлечь болезни или нежелательные перемены в жизни;

Это, по мнению предков, могло навлечь болезни или нежелательные перемены в жизни; Нельзя переедать и злоупотреблять мясом. В народе бытовала поговорка: «Чем больше живот на Омельяна, тем худее кошелёк». Чревоугодие сулило финансовые потери.

Приметы

Фото: iStock/ Serhii Shleihel