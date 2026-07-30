Омельянов день 31 июля: почему нельзя подметать избу, переедать и оставаться в одиночестве, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 31 июля отмечается Омельянов день. Такое название появилось благодаря трансформации имени святого мученика Емилиана Доростольского в более привычную для русского уха форму – Емельян или Омельян. О приметах, традициях и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника31 июля православная церковь вспоминает мученика Емилиана Доростольского. Святой жил в городе Доростоле (современная Болгария) в период правления императора Юлиана Отступника, жестокого гонителя христиан. Будучи рабом местного градоначальника и тайным христианином, Емилиан не мог спокойно смотреть на поругание своей веры. Узнав об указе императора, он ночью проник в языческое капище, разбил идолов и опрокинул алтари.
За его поступок хотели казнить невиновного крестьянина, но мужественный Емилиан сам признался в содеянном. После жестоких пыток его приговорили к сожжению. Однако пламя не причинило святому вреда, а опалило стоявших рядом язычников. Тогда он сам лёг на угли и с молитвой предал душу Богу. Это случилось в 363 году. Впоследствии его мощи перенесли в Константинополь, где был построен храм в его честь.
На Руси имя святого переосмыслили, и день его памяти стал важной вехой в крестьянском календаре. К этому времени завершалась жатва, и земля готовилась к осеннему покою. Святой Емилиан стал почитаться как покровитель в делах хозяйственных, ему молились об окончании летних работ и благополучной подготовке к зиме.
Традиции дняЕмельянов день на Руси был временем подведения итогов летнего сезона. Главной традицией считалось завершение полевых работ. Крестьяне собирали последний урожай, выкладывали серпы в круг на поле и окропляли инструменты святой водой. Считалось, что так они сохранят силу до следующей весны.
Особое место в этот день занимала баня. Предки верили, что 31 июля пар обладает особой очистительной силой, способной «выпарить» болезни и снять накопившуюся за лето усталость. Однако париться следовало до заката и обязательно компанией. Одиночество в бане было под запретом, чтобы не разгневать банника – духа, живущего за печкой. Ему оставляли немного мыла и веник, а входили с поклоном, чтобы избежать неприятностей.
Хозяйки в этот день начинали активные заготовки на зиму: варили варенье, солили овощи и сушили грибы. Считалось, что рецепты этих блюд нужно хранить в тайне, передавая их лишь по наследству. В народе говорили: «Омельян пришёл, грибов-ягод нашёл, велит заготавливать».
Народные запретыС этим днём связано множество поверий, нарушать которые считалось дурной приметой.
- Запрещено подметать полы и делать генеральную уборку. Считалось, что так можно «вымести» из дома удачу и достаток;
- Не стоит планировать свадьбы, венчания или важные переговоры. Сделки, заключённые в этот день, будут недолговечными, а брак – несчастливым;
- Запрещена тяжёлая работа и суета. Нарушение этого запрета могло привести к ошибкам и травмам;
- Нельзя стричься и красить волосы. Это, по мнению предков, могло навлечь болезни или нежелательные перемены в жизни;
- Нельзя переедать и злоупотреблять мясом. В народе бытовала поговорка: «Чем больше живот на Омельяна, тем худее кошелёк». Чревоугодие сулило финансовые потери.
Приметы
- Если утром стелется густой туман, осень будет ясной, а грибов — множество;
- Сильная жара 31 июля предвещает суровую и холодную зиму;
- Пожелтевшие листья на берёзах — верный признак ранней осени;
- Если раки выползают на берег и зарываются в песок — к скорой грозе;
- Если на елях шишки растут только на верхушке, то сильные морозы придут не раньше января;
- Алое чистое небо на закате сулит богатый урожай яблок.