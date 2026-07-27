В Петербурге завели дело после издевательств треш-блогера над голубем
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух молодых людей, подозреваемых в жестоком обращении с животными. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.
В ходе мониторинга сети интернет 25 июля правоохранители нашли видеозапись, на которой неизвестные издеваются над голубем возле одного из домов на Лиговском проспекте. Вечером того же дня полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в квартире на улице Достоевского, а затем доставили в отдел его 23-летнего знакомого.
В итоге обоих молодых людей поместили в спецпомещение для содержания задержанных. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 УК. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.
Ранее один из фигурантов заявил, что не раскаивается в содеянном. Напротив, по его словам, он «еще мало сделал» и испытывает удовлетворение от совершенного. Свои действия юноша объяснил псевдосанитарными мотивами, назвав птиц переносчиками инфекций.
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