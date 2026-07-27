В Петербурге завели дело после издевательств треш-блогера над голубем

27 июля 2026, 15:03

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух молодых людей, подозреваемых в жестоком обращении с животными. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.