Ореховый Спас 29 августа: почему в этот день нужно уважительно относиться к хлебу и о чём говорит погода, народные приметы и запреты
29 августа православные отметят Ореховый Спас — последний из трех августовских Спасов, который также называют Хлебным, Холщовым и Спасом Нерукотворным. В этот день верующие вспоминают перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа, освящают орехи и хлеб нового урожая, а в народе особое внимание уделяют приметам о погоде и будущем урожае. Подробности — в материале «Радио 1».
Почему праздник называют Ореховым и Хлебным Спасом
Ореховый Спас — народное название церковного праздника Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Слово «Спас» является сокращением от «Спаситель» и относится к Иисусу Христу.
Название «Ореховый» связано с природным циклом: к концу августа созревает лесной орех — лещина, поэтому крестьяне начинали его массовый сбор. Урожай было принято относить в храм для освящения.
Праздник также называют Хлебным, поскольку к этому времени завершались основные работы по уборке зерновых и из муки нового урожая начинали печь хлеб и пироги. Не случайно существовала поговорка: «Третий Спас — хлеба припас».
Еще одно название — Холщовый Спас, или Спас на полотне. Оно связано с ярмарками, на которых торговали льняными полотнами, тканями, одеждой и другими товарами. В некоторых местах из нового холста шили мешки для хранения зерна и орехов.
Ореховый Спас завершает августовскую череду праздников урожая: Медовый Спас отмечают 14 августа, Яблочный — 19 августа, а Ореховый Спас — 29 августа.
История Нерукотворного Образа: легенда об исцелении царя
С церковным праздником связана история царя Эдессы Авгаря, который страдал от проказы и, согласно преданию, не мог найти исцеления. Услышав о чудесах Иисуса Христа, правитель уверовал в него и отправил письмо с просьбой помочь ему.
Посланником стал художник Анания, которому одновременно поручили написать портрет Христа. Однако приблизиться к Спасителю оказалось невозможно из-за большого количества людей. Тогда Иисус сам подозвал художника, пообещал направить к царю своего ученика и попросил принести воду и полотенце — убрус.
После того как Христос умылся и вытер лицо, на ткани чудесным образом отпечатался его лик. Полотно отправили Авгарю, и, согласно преданию, царь исцелился. Этот образ стал называться Нерукотворным, поскольку его не создавал художник.
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Позднее святыня хранилась в Эдессе, а в 944 году была торжественно перенесена в Константинополь. Именно это событие вспоминают 29 августа.
Что принято делать 29 августа
В Ореховый Спас верующие посещают храм и молятся перед иконой Спаса Нерукотворного, прося о здоровье и душевном покое. В церковь несут орехи нового урожая, хлеб, муку, зерно и пироги для освящения.
Особое место занимала выпечка первого хлеба из свежей муки. Каравай старались освятить, после чего им делились с родственниками, соседями и нуждающимися. Первый кусок по одному из поверий хранили за иконами как домашний оберег.
В этот день также отправлялись в лес за орехами всей семьей. Считалось, что собранные 29 августа плоды обладают особой целебной силой. Крестьяне начинали или продолжали подготовку к осени: сеяли озимые, утепляли жилье, чистили колодцы, делали запасы продуктов и заготавливали орехи.
С Ореховым Спасом связывали и банные традиции. Веники делали из орешника, поскольку ему приписывали способность защищать от болезней. В домах могли развешивать ветви орешника с плодами.
Что под запретом на Ореховый Спас
Народные традиции предписывали провести праздник спокойно, без конфликтов и чрезмерного веселья. Считалось неправильным ссориться, ругаться, сквернословить, обижать близких и желать кому-либо зла.
Не рекомендовалось отказывать в помощи нуждающимся или проявлять жадность. Под особым запретом находилось неуважительное отношение к хлебу: его нельзя было выбрасывать или обращаться с ним небрежно. Крошки, согласно одному из обычаев, отдавали птицам или скоту.
Также считалось нежелательным предаваться пустым развлечениям и забывать о молитве и духовном смысле праздника. При этом обычные домашние дела — уборка, приготовление пищи, утепление жилья, заготовка орехов — не запрещались.
«Много орехов — мало хлеба»: народные приметы
С Ореховым Спасом связывали множество наблюдений за природой. Одна из известных примет гласит: «Много орехов — мало хлеба; мало орехов — много зерна».
- Богатый урожай лещины считался предвестником менее урожайного года для ржи, и наоборот.
- Если к Ореховому Спасу журавли уже улетели на юг, ожидали ранних холодов и морозов к Покрову, 14 октября.
- Если птицы оставались, считалось, что зима придет позже.
- Большое значение придавали первому найденному ореху. Гнилой плод сулил неприятности или беду, пустой — нужду, а спелый и сладкий связывали с достатком, любовью и удачей. Двойной орех считался особенно счастливой находкой и, по поверью, мог привлечь деньги.
- Сильный ветер 29 августа предвещал суровую и затяжную зиму.
- Утренний туман, напротив, связывали с теплой осенью и богатым урожаем грибов.
- Считалось также, что гроза в этот день обещает теплую осень.
Таким образом, Ореховый Спас объединяет церковное воспоминание о Нерукотворном Образе Христа с многовековыми народными обычаями, связанными с завершением летних полевых работ, сбором орехов, первым хлебом нового урожая и подготовкой к наступлению осени.