28 августа 2026, 09:05

Фото: iStock/sabyna75

29 августа православные отметят Ореховый Спас — последний из трех августовских Спасов, который также называют Хлебным, Холщовым и Спасом Нерукотворным. В этот день верующие вспоминают перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа, освящают орехи и хлеб нового урожая, а в народе особое внимание уделяют приметам о погоде и будущем урожае. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Почему праздник называют Ореховым и Хлебным Спасом История Нерукотворного Образа: легенда об исцелении царя Что принято делать 29 августа Что под запретом на Ореховый Спас «Много орехов — мало хлеба»: народные приметы

Почему праздник называют Ореховым и Хлебным Спасом

Фото: iStock/dimid_86

История Нерукотворного Образа: легенда об исцелении царя

«Профилактика ОРВИ»: Россиянам рассказали, какие сезонные продукты влияют на здоровье осенью

Что принято делать 29 августа

Фото: iStock/qwerty01

Что под запретом на Ореховый Спас

«Много орехов — мало хлеба»: народные приметы

Богатый урожай лещины считался предвестником менее урожайного года для ржи, и наоборот.

Если к Ореховому Спасу журавли уже улетели на юг, ожидали ранних холодов и морозов к Покрову, 14 октября.

Если птицы оставались, считалось, что зима придет позже.

Большое значение придавали первому найденному ореху. Гнилой плод сулил неприятности или беду, пустой — нужду, а спелый и сладкий связывали с достатком, любовью и удачей. Двойной орех считался особенно счастливой находкой и, по поверью, мог привлечь деньги.

Сильный ветер 29 августа предвещал суровую и затяжную зиму.

Утренний туман, напротив, связывали с теплой осенью и богатым урожаем грибов.

Считалось также, что гроза в этот день обещает теплую осень.