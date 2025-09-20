Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке
Несколько европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, аэропорт Брюсселя и Берлина, подверглись кибератаке. Об этом информирует Reuters.
Кибератака, направленная на компанию, предоставляющую услуги регистрации и посадки пассажиров, привела к задержкам и отмене рейсов. По информации из аэропорта Брюсселя, вредоносные действия вывели из строя автоматизированные системы, теперь все операции по регистрации и посадке осуществляются вручную.
По данным воздушной гавани Хитроу, возможны задержки рейсов из-за технической проблемы. Аэропорт Берлина сообщил, что время ожидания на регистрацию пассажиров увеличилось из-за сбоя у поставщика, обслуживающего аэропорты по всей Европе.
