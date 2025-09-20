Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке

20 сентября 2025, 12:06

Кибератака привела к задержкам в аэропортах Берлина и Брюсселя

Фото: iStock/skyNext

Несколько европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, аэропорт Брюсселя и Берлина, подверглись кибератаке. Об этом информирует Reuters.