МВД заинтересовалось видео блогера, разыгрывавшего приём восьмилетней пациентки

02 ноября 2026, 15:39

МВД проверяет блогера после видео с сексуальными высказываниями в адрес девочки

Фото: Istock / Jacob Wackerhausen

В Омской области полиция начала проверку после публикации роликов 34-летнего блогера, в которых он разыгрывает сцены приёма пациентов в образе врача. Среди персонажей видео — вымышленная восьмилетняя девочка. В одном из роликов автор делает в её адрес сексуальные высказывания. Сам мужчина называет свой контент юмористическим. Об этом сообщает SHOT.