МВД заинтересовалось видео блогера, разыгрывавшего приём восьмилетней пациентки
В Омской области полиция начала проверку после публикации роликов 34-летнего блогера, в которых он разыгрывает сцены приёма пациентов в образе врача. Среди персонажей видео — вымышленная восьмилетняя девочка. В одном из роликов автор делает в её адрес сексуальные высказывания. Сам мужчина называет свой контент юмористическим. Об этом сообщает SHOT.
Публикации вызвали тревогу у местных жителей и пользователей соцсетей. В комментариях люди требуют заблокировать аккаунт и обращают внимание на необходимость проверки со стороны правоохранительных органов. После обращения журналистов SHOT региональное МВД организовало проверку.
В разговоре с изданием Евгений сначала заявил, что ролики якобы создал и опубликовал некий модератор. Позже он признался, что самостоятельно ведёт свой канал. Также мужчина утверждает, что раньше работал фельдшером, но впоследствии лишился этой должности.
У блогера накопилось более четырёх миллионов рублей задолженности по кредитам, а сам он находится в розыске Федеральной службы судебных приставов. Официальные результаты полицейской проверки пока не сообщаются.
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