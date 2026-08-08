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Пантелеймонов день 9 августа: почему нельзя ругаться с близкими, стричь волосы и давать в долг, народные приметы

Фото: iStock/ petrovval

Согласно народному календарю, 9 августа отмечается Пантелеймонов день, или Кочанник. Такое название появилось потому, что к этой поре капуста начинала завиваться в плотные кочаны. Православная церковь в это время чтит память великомученика и целителя Пантелеимона. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

9 августа — день, когда православная церковь чтит память великомученика Пантелеимона. Этот святой жил на рубеже III–IV веков в Никомидии, в Малой Азии. Он был сыном знатного язычника и получил блестящее врачебное образование. Юноша мог бы стать придворным лекарем императора Максимиана. Однако встреча с пресвитером Ермолаем изменила всё: он обратился в христианство и посвятил свой дар безвозмездному исцелению страждущих.

Однажды на глазах у императора Пантелеимон исцелил слепца силой молитвы. Это чудо обличило бессилие языческих богов. За веру Пантелеимона жестоко пытали: его колесовали, бросали в кипящее олово, пытались утопить в море, жгли свечами и рвали железными когтями. Дикие звери, которым его отдали на растерзание, не проявили агрессии, а, наоборот, лизали ноги святого.

Фото: iStock/ alenaZ0509
Во время казни, когда воин попытался нанести святому удар мечом, оружие неожиданно размягчилось и не причинило вреда. В момент молитвы с неба раздался голос, который призвал Пантелеимона в Царство Небесное. Когда палачу всё же удалось отрубить ему голову, из раны вместо крови потекла белая жидкость, напоминающая молоко. А маслина, к которой был привязан святой, мгновенно покрылась зелёной листвой и принесла плоды.

В народной памяти Пантелеимон остался целителем и покровителем воинов. Ему молятся об исцелении от болезней, о здравии близких и о прозрении — не только физическом, но и духовном.

Традиции дня

В православных семьях 9 августа посещали храм, ставили свечи за здравие и за упокой, заказывали молебен о здравии. Особенно молились о больных — ведь день считался особенно сильным для исцеления.

В Кочанный день жизнь в деревне подчинялась особому ритму. С раннего утра крестьяне внимательно оглядывали капустные грядки. Если кочаны начинали туго завиваться — быть богатому урожаю, зима пройдёт сытно.

Фото: iStock/ yujie chen
В этот день впервые в сезон варят капустный суп — щи. Даже если капуста ещё мелкая, хозяйки кладут её в борщ или щи, чтобы «привязать урожай к дому». Считалось, что кто впервые сварит щи 9 августа, тот весь год будет сыт. Кроме того, хозяйки начинали заготовку капусты: квасили и солили кочаны, чтобы они получились хрустящими и крепкими. Считалось, что капуста, заложенная в этот день, хранится особенно долго.

9 августа собирали лекарственные травы. Знахари выходили в поле до восхода солнца, рвали зверобой, ромашку, чабрец — верили, что в этот день растения наделены особой силой. Собранные коренья и листья сушили на зиму, готовили из них настои от хворей. По травам гадали: не глядя срывали пучок и считали стебельки. Один — к одиночеству, два — к любви, три — к семейному празднику.

Народные запреты

Предки строго соблюдали запреты. Нарушить их — навлечь беду на весь дом.

  • Не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом, особенно в поле. Считалось, что это может привести к неурожаю или другим неприятностям;
  • Запрещено ссориться и ругаться. Конфликт в этот день может затянуться надолго, примирения не будет;
  • Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи;
  • Не стоит считать мелочь и звенеть монетами — деньги перестанут водиться в доме;
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Равнодушие к чужой беде обернётся финансовыми потерями;
  • Не следует стричь волосы — можно лишиться здоровья и счастья в личной жизни.

Приметы

Фото: iStock/ Diamonds-of-Nature
  • Если на Кочанный день идёт дождь — осень будет сырой и холодной;
  • Ясная погода 9 августа — к ранней и тёплой осени;
  • Густой туман утром — к щедрому урожаю зерновых;
  • Много рябины на деревьях — зима будет суровой;
  • Если капуста крепко держится в земле — зима будет снежной.
Елена Генералова

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