Пантелеймонов день 9 августа: почему нельзя ругаться с близкими, стричь волосы и давать в долг, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 августа отмечается Пантелеймонов день, или Кочанник. Такое название появилось потому, что к этой поре капуста начинала завиваться в плотные кочаны. Православная церковь в это время чтит память великомученика и целителя Пантелеимона. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника9 августа — день, когда православная церковь чтит память великомученика Пантелеимона. Этот святой жил на рубеже III–IV веков в Никомидии, в Малой Азии. Он был сыном знатного язычника и получил блестящее врачебное образование. Юноша мог бы стать придворным лекарем императора Максимиана. Однако встреча с пресвитером Ермолаем изменила всё: он обратился в христианство и посвятил свой дар безвозмездному исцелению страждущих.
Однажды на глазах у императора Пантелеимон исцелил слепца силой молитвы. Это чудо обличило бессилие языческих богов. За веру Пантелеимона жестоко пытали: его колесовали, бросали в кипящее олово, пытались утопить в море, жгли свечами и рвали железными когтями. Дикие звери, которым его отдали на растерзание, не проявили агрессии, а, наоборот, лизали ноги святого.
Во время казни, когда воин попытался нанести святому удар мечом, оружие неожиданно размягчилось и не причинило вреда. В момент молитвы с неба раздался голос, который призвал Пантелеимона в Царство Небесное. Когда палачу всё же удалось отрубить ему голову, из раны вместо крови потекла белая жидкость, напоминающая молоко. А маслина, к которой был привязан святой, мгновенно покрылась зелёной листвой и принесла плоды.
В народной памяти Пантелеимон остался целителем и покровителем воинов. Ему молятся об исцелении от болезней, о здравии близких и о прозрении — не только физическом, но и духовном.
Традиции дняВ православных семьях 9 августа посещали храм, ставили свечи за здравие и за упокой, заказывали молебен о здравии. Особенно молились о больных — ведь день считался особенно сильным для исцеления.
В Кочанный день жизнь в деревне подчинялась особому ритму. С раннего утра крестьяне внимательно оглядывали капустные грядки. Если кочаны начинали туго завиваться — быть богатому урожаю, зима пройдёт сытно.
В этот день впервые в сезон варят капустный суп — щи. Даже если капуста ещё мелкая, хозяйки кладут её в борщ или щи, чтобы «привязать урожай к дому». Считалось, что кто впервые сварит щи 9 августа, тот весь год будет сыт. Кроме того, хозяйки начинали заготовку капусты: квасили и солили кочаны, чтобы они получились хрустящими и крепкими. Считалось, что капуста, заложенная в этот день, хранится особенно долго.
9 августа собирали лекарственные травы. Знахари выходили в поле до восхода солнца, рвали зверобой, ромашку, чабрец — верили, что в этот день растения наделены особой силой. Собранные коренья и листья сушили на зиму, готовили из них настои от хворей. По травам гадали: не глядя срывали пучок и считали стебельки. Один — к одиночеству, два — к любви, три — к семейному празднику.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты. Нарушить их — навлечь беду на весь дом.
- Не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом, особенно в поле. Считалось, что это может привести к неурожаю или другим неприятностям;
- Запрещено ссориться и ругаться. Конфликт в этот день может затянуться надолго, примирения не будет;
- Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи;
- Не стоит считать мелочь и звенеть монетами — деньги перестанут водиться в доме;
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Равнодушие к чужой беде обернётся финансовыми потерями;
- Не следует стричь волосы — можно лишиться здоровья и счастья в личной жизни.
Приметы
- Если на Кочанный день идёт дождь — осень будет сырой и холодной;
- Ясная погода 9 августа — к ранней и тёплой осени;
- Густой туман утром — к щедрому урожаю зерновых;
- Много рябины на деревьях — зима будет суровой;
- Если капуста крепко держится в земле — зима будет снежной.