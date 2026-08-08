08 августа 2026, 11:13

Фото: iStock/ petrovval

Согласно народному календарю, 9 августа отмечается Пантелеймонов день, или Кочанник. Такое название появилось потому, что к этой поре капуста начинала завиваться в плотные кочаны. Православная церковь в это время чтит память великомученика и целителя Пантелеимона. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ alenaZ0509

Традиции дня

Фото: iStock/ yujie chen

Народные запреты

Не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом, особенно в поле. Считалось, что это может привести к неурожаю или другим неприятностям;

Считалось, что это может привести к неурожаю или другим неприятностям; Запрещено ссориться и ругаться. Конфликт в этот день может затянуться надолго, примирения не будет;

Конфликт в этот день может затянуться надолго, примирения не будет; Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи;

— это, по поверьям, могло привести к разорению семьи; Не стоит считать мелочь и звенеть монетами — деньги перестанут водиться в доме;

— деньги перестанут водиться в доме; Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Равнодушие к чужой беде обернётся финансовыми потерями;

Равнодушие к чужой беде обернётся финансовыми потерями; Не следует стричь волосы — можно лишиться здоровья и счастья в личной жизни.

Приметы

Фото: iStock/ Diamonds-of-Nature