26 октября 2025, 17:26

Фото: iStock/watcherfox

Православная церковь 27 октября 2025 года чтит память святой Параскевы Сербской. Однако в славянской традиции эта дата получила более приземленное название — Параскева Грязнуха. Такое название праздника пошло из-за ненастной, сырой погоды, которая обычно наступала в это время. О традициях наших предков, а также о приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Народные традиции Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ Ekaterina Loginova



О семейном благополучии и счастье. Как женщина и подвижница, она считалась заступницей семьи и домашнего очага.

Об исцелении от болезней, особенно от зубной боли, лихорадки и различных телесных недугов.

О помощи в домашних делах и плодородии. Её просили благословить труд, особенно тот, что связан с хозяйством.

О даровании прозрения. Духовный подвиг святой ассоциировался с даром ясновидения, поэтому ей молились о принятии верных решений.

Народные традиции

Фото: iStock/ Alexander Pytskiy



Народные запреты

Фото: iStock/ Adam Bartosik



Приметы