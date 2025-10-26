Параскева Грязнуха 27 октября: Как не «смыть» свое здоровье и почему не стоит проводить влажную уборку, народные приметы
Православная церковь 27 октября 2025 года чтит память святой Параскевы Сербской. Однако в славянской традиции эта дата получила более приземленное название — Параскева Грязнуха. Такое название праздника пошло из-за ненастной, сырой погоды, которая обычно наступала в это время. О традициях наших предков, а также о приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
В конце октября, когда осень вступает в свои полные права, а природа готовится к зимнему сну, наступает день с необычным и даже немного шутливым названием — Параскева Грязнуха. За этим народным прозвищем, данным за осеннюю распутицу и слякоть, скрывается память о высокой и строгой подвижнице — святой Параскеве Сербской.
Параскева (в миру — Ефимия) родилась в XI веке в благочестивой сербской семье в городе Епивате на берегу Мраморного моря. Будучи дочерью богатых и знатных родителей, она с юных лет избрала для себя путь аскезы и служения Богу.
После смерти родителей она, следуя евангельскому завету, раздала всё своё имение бедным и тайно ушла из дома. Приняв постриг в монастыре с именем Параскева (что с греческого означает «Пятница» — день страстей Христовых), она отправилась в Святую Землю, чтобы поклониться Гробу Господню. Многие годы она провела в отшельничестве в пустыне Иорданской, проводя дни в строгом посте и молитве.
Перед смертью, почувствовав приближение кончины, святая вернулась на родину, где и отошла к Господу. Её мощи были обретены нетленными и прославились многочисленными чудесами и исцелениями. Слава о святой Параскеве быстро распространилась далеко за пределы Сербии, достигнув и земель Древней Руси.
Святой Параскеве Сербской на Руси молились:
- О семейном благополучии и счастье. Как женщина и подвижница, она считалась заступницей семьи и домашнего очага.
- Об исцелении от болезней, особенно от зубной боли, лихорадки и различных телесных недугов.
- О помощи в домашних делах и плодородии. Её просили благословить труд, особенно тот, что связан с хозяйством.
- О даровании прозрения. Духовный подвиг святой ассоциировался с даром ясновидения, поэтому ей молились о принятии верных решений.
Народные традиции
На Руси день памяти святой Параскевы пришёлся на пору осенней распутицы. Колеся по размокшим от дождей дорогам, крестьяне не могли не отметить этот очевидный факт, дав празднику меткое прозвище — Грязнуха. Считалось, что если на Параскеву грязь велика, то до настоящей зимы осталось всего четыре недели.
В этот день оценивали, все ли осенние дела завершены: убраны ли овощи, утеплена ли изба, заготовлены ли дрова. Считалось, что сама Параскева покровительствует разумному и заблаговременному хозяйствованию. День был рубежом между осенней суетой и зимним покоем.
Крестьяне в этот день занимались «тихими» домашними делами. Длинные осенние вечера идеально подходили для передачи традиций младшему поколению. Детям загадывали загадки. Это развлечение было не просто игрой, а своеобразной «гимнастикой для ума». Женщины занимались рукоделием, которое уже начато. Закончить начатую ранее пряжу или вышивку считалось благим делом, а вот начинать новое дело категорически запрещалось.
Кроме того Параскева Грязнуха была одним из тех дней, когда большая семья собиралась вместе у печки. Общая трапеза, разговоры и совместное времяпрепровождение укрепляли семейные узы. Ходить в гости к соседям или родственникам, живущим неподалёку, также не возбранялось.
Народные запреты
С этим днем связано множество народных запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь неприятности. Самым главным запретом была любая работа, связанная с прядением, шитьем и ткачеством. Считалось, что тот, кто возьмется за веретено или иглу в этот день, может «запутать свое счастье» или даже «засорить глаза» умершим предкам. Этот запрет был настолько суров, что даже разматывание ниток могло, по поверьям, привести к жизненным неурядицам.
Под строгим запретом находились стирка и мытье полов. Люди верили, что вода в этот день обладает особой силой и может «смыть» из памяти все хорошие воспоминания или даже навлечь на дом беды. Особое отношение было к личной гигиене: купаться и мыться в бане также не рекомендовалось, чтобы не «смыть» свое здоровье и благополучие.
Беременным женщинам запрещалось расчесывать волосы. Существовало поверье, что это может прогневать святую Параскеву — покровительницу женщин и рожениц — и лишить ее помощи во время родов.
Приметы
- Утренний иней или тонкий ледок на лужах предсказывал скорые и сильные морозы. Говорили: «На Грязнуху лёд на лужах стоит — к стуже».
- Если вороны высоко кружили в небе и резко кричали — ждали резкого ухудшения погоды, ветра и осадков.
- Куры, ощипывающие свои перья, и белки, запасающие особенно много корма, указывали на то, что зима будет суровой и долгой.
- Если домашний скот в стойле проявлял беспокойство — это предвещало ненастье и похолодание.
- Красноватые или медные облака на закате считались верным признаком того, что ночью подует сильный ветер, а днём будет снег с дождём.