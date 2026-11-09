Параскева Льняница 10 ноября: почему нельзя шить, стирать и мыть голову, народные приметы
Согласно народному календарю, 10 ноября отмечается день Параскевы Льняницы, или Параскевы Пятницы. Такое название появилось потому, что к этому времени крестьянки заканчивали трепать лён и готовились прясть пряжу, а сама святая великомученица Параскева почиталась как покровительница женского рукоделия и семейного очага. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ народном сознании образ святой Параскевы удивительным образом переплёлся с древними языческими верованиями. Исследователи русской старины давно заметили: Параскева Пятница унаследовала черты богини Макоши — той самой пряхи, что пряла нити судьбы и покровительствовала женским работам. Когда Русь приняла христианство, культ Макоши слился с почитанием святой Параскевы, чьё имя с греческого переводится — «пятница». На дорогах Руси ставили особые придорожные часовни-«пятницы», а саму святую величали Льнянихой, Трепальницей, бабьей заступницей и крестьянок защитницей.
Житие святой великомученицы Параскевы повествует о том, что родилась она в III веке в городе Иконии в Малой Азии, в богатой и благочестивой христианской семье. Родители особенно чтили пятницу — день крестных страданий Спасителя, потому и нарекли дочь Параскевой. Рано осиротев, дева раздала наследство бедным, приняла обет девства и посвятила себя проповеди Христовой среди язычников. В годы гонений императора Диоклетиана в Иконию пришёл военачальник Аэтий с повелением истребить христиан. Параскева отказалась принести жертву идолам — её тело терзали железными гвоздями, жгли факелами, а израненную бросили в темницу, где Ангел Божий чудесно исцелил её. Чудо не вразумило мучителей: святой отсекли мечом голову. Позже от её мощей, по преданию, происходили многочисленные исцеления.
Святой Параскеве молятся о семейном благополучии и супружеском согласии, о достойном женихе или невесте, о рождении и здравии детей, об исцелении от глазных болезней и разных недугов, о покровительстве в женских трудах и торговле. А именины 10 ноября по православным святцам отмечают Анна, Прасковья (Параскева), Неонилла, а также Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан и Терентий.
Традиции дняГлавным занятием дня было льняное дело: с Параскевы Льняницы крестьянки начинали мять и трепать новый лён. Длинное и мягкое волокно сулило семье тёплую одежду и достаток, поэтому работа спорилась на радость всем. Первый обтрёпанный пучок льна — «первину» — бережно несли в церковь, освящали и прикладывали к иконе святой Параскевы. Такой лён хранили весь год как оберег дома от раздора и бед.
Девушки в этот день устраивали «льняные смотрины»: расстилали перед людьми и свахами лён-первак собственного приготовления, показывая умение и прилежание будущим свекровям — за искусную невесту сватались охотнее.
10 ноября в крестьянских домах кипела праздничная суета: хозяйки пекли большие круглые «пятницкие» пироги с капустой, грибами и ягодами, а к каше и квашеной капусте подавали льняное масло — считалось, что оно «умасливает» святую и укрепляет здоровье. Девочкам и женщинам варили кашу «льнянку» с семенем льна, чтобы были здоровы и рукодельны. Крошки от обрядового пирога не выбрасывали — подмешивали в куриный корм, чтобы куры лучше неслись.
Вечером девушки гадали на льняной кудели: горсть волокон бросали на пол — лягут ровно, значит, жених будет покладистым, спутаются — нрав у суженого крутой.
К празднику прибирали избу, протирали иконы, мирились с родными: кто встретит Параскеву в согласии, тот весь год проживёт в мире.
Народные запреты
- Строже всего на Параскеву запрещалось рукодельничать. Нельзя было ни прясть, ни ткать, ни шить, ни вязать — нарушительницу, по старинному поверью, ждали болезни рук и глаз;
- Не мыли в этот день и голову: вода, как считали старики, «тяжелеет» и может смыть здоровье и красоту;
- Стирку и мытьё полов тоже откладывали — вода на Параскеву смывает с дома не грязь, а благословение;
- Не давали в долг ни денег, ни хлеба, ни соли, а особенно — иголок, ниток и ножниц: отданное на Параскеву могло унести из дома удачу;
- Запрещалось громко смеяться и шуметь: день этот в народе считали серьёзным, почти поминальным, и веселье могло обернуться слезами;
- Не выносили после заката мусор и золу — «не выбрасывали» удачу;
- И, конечно, старались не ссориться: ссора, начатая на Параскеву, грозила затянуться на всю зиму.
Приметы
- Если 10 ноября ветер сильный и порывистый — зима будет снежной, с частыми вьюгами;
- Утренний туман на Параскеву — к скорой оттепели, а иней на деревьях — к крепким морозам;
- Круги вокруг луны в эту ночь предвещают снежную и ветреную погоду;
- Крупные звёзды на небе — к хорошему урожаю летом, но зима будет суровой;
- Если к 10 ноября выпало много снега — весна придёт рано;
- Дождь на Параскеву — зима ожидается тёплой и мягкой.