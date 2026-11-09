09 ноября 2026, 09:58

Фото: Istock/ dis1704

Согласно народному календарю, 10 ноября отмечается день Параскевы Льняницы, или Параскевы Пятницы. Такое название появилось потому, что к этому времени крестьянки заканчивали трепать лён и готовились прясть пряжу, а сама святая великомученица Параскева почиталась как покровительница женского рукоделия и семейного очага. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ Anton Dobrea

Народные запреты

Строже всего на Параскеву запрещалось рукодельничать. Нельзя было ни прясть, ни ткать, ни шить, ни вязать — нарушительницу, по старинному поверью, ждали болезни рук и глаз;

Нельзя было ни прясть, ни ткать, ни шить, ни вязать — нарушительницу, по старинному поверью, ждали болезни рук и глаз; Не мыли в этот день и голову: вода, как считали старики, «тяжелеет» и может смыть здоровье и красоту;

вода, как считали старики, «тяжелеет» и может смыть здоровье и красоту; Стирку и мытьё полов тоже откладывали — вода на Параскеву смывает с дома не грязь, а благословение;

— вода на Параскеву смывает с дома не грязь, а благословение; Не давали в долг ни денег, ни хлеба, ни соли, а особенно — иголок, ниток и ножниц: отданное на Параскеву могло унести из дома удачу;

отданное на Параскеву могло унести из дома удачу; Запрещалось громко смеяться и шуметь: день этот в народе считали серьёзным, почти поминальным, и веселье могло обернуться слезами;

день этот в народе считали серьёзным, почти поминальным, и веселье могло обернуться слезами; Не выносили после заката мусор и золу — «не выбрасывали» удачу;

— «не выбрасывали» удачу; И, конечно, старались не ссориться: ссора, начатая на Параскеву, грозила затянуться на всю зиму.

Приметы

Фото: Istock/ Melissa Thayer