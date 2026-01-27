Павлов день 28 января: как защитить дом от колдунов, задобрить домового и сохранить удачу, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 28 января отмечается Павлов день, или День колдунов. Название праздника произошло от того, что в этот день, по поверьям наших предков, особенно активизировалась нечистая сила. Православная церковь в эту дату вспоминает преподобного Павла Фивейского — одного из первых христианских отшельников и основателя монашества. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника: житие преподобного Павла ФивейскогоПавел Фивейский, известный также как Павел Отшельник или Павел Египетский, жил в III–IV веках в Египте. Он родился в богатой семье в Фивах, но рано осиротел. Во время гонений на христиан при императоре Декии его корыстолюбивый родственник решил предать юношу властям, чтобы завладеть наследством. Узнав об этом, 12-летний Павел бежал в пустыню, где нашел убежище в пещере у подножия горы. В этом уединении он провел, по разным источникам, 91 год, посвятив жизнь непрестанной молитве и аскезе. Его пищей были плоды финиковой пальмы и хлеб, который, по преданию, ему ежедневно приносил ворон. Одежду он шил из пальмовых листьев.
О его существовании стало известно лишь незадолго до кончины. Святой Антоний Великий, считавший себя первым пустынником, услышал Божественный глас, указавший ему на более совершенного подвижника. Антоний отправился на поиски и нашел пещеру Павла. Их встреча стала символом духовной преемственности. Павел предсказал свою близкую смерть и скончался во время молитвы в возрасте 113 лет. Согласно житию, два льва помогли Антонию вырыть могилу для святого старца.
Павел Фивейский считается первым христианским монахом-отшельником и отцом православного монашества. Хотя он не основывал обителей, его пример вдохновил тысячи последователей. Верующие обращаются к преподобному Павлу с молитвами о даровании внутреннего покоя, о силе противостоять жизненным тревогам и страхам, о твёрдости в своей вере. К этому святому также приходят те, кто стремится обрести уединение не во внешнем мире, а внутри себя, среди повседневных забот и обязательств.
Традиции дняВ народном календаре 28 января было двойственным днем. С одной стороны, говорили: «Павел день прибавил», отмечая, что световой день уже заметно увеличивается и зима движется к концу. С другой — эту дату опасались и называли Днем колдунов. Люди верили, что в этот период граница между мирами истончается: темные силы активно сопротивляются уходящей зиме, а колдуны и ведьмы передают свои знания ученикам, которые могут «практиковаться» на людях.
Из-за этого вся жизнь 28 января была подчинена защитным ритуалам. С утра хозяйки начинали месить тесто и печь круглые караваи или пироги-«солнышки», символизирующие светило и защиту. Во время приготовления читали молитвы Павлу Фивейскому, прося уберечь семью от болезней и сглаза. Затем всей семьей шли в церковь освятить выпечку, а дома делили каравай между всеми домочадцами, укрепляя семейные узы.
Чтобы дух-хранитель дома оберегал жилье и скот, ему в укромном месте (у печки или в углу) оставляли угощение — чашку каши, ломоть хлеба, квас или молоко с монеткой, завернутой в красную ткань. Это делали тихо, с добрыми просьбами.
Двери и окна тщательно запирали, а для верности в дверной косяк или на порог могли воткнуть осиновые палочки — считалось, что осина отпугивает нечисть. Вещи и белье в этот день не вывешивали на улицу, чтобы в него не вселилась злая сила.
В этот день старались быть с родными, жить в гармонии и заниматься домашними обязанностями. Верили, что совместная уборка приносит счастье в дом. Кроме того, этот день был благоприятным для сватовства и свадеб, а брак, заключенный 28 января, согласно приметам, обещал быть прочным.
Народные запретыНародные поверья сопровождались строгими запретами, нарушение которых, как считалось, могло навлечь беду:
- Не стоило выходить из дома в одиночестве или голодным. Это делало человека уязвимым для темных сил и сулило болезни;
- Завпрещалось брать что-либо у незнакомцев и поднимать найденное на дороге, особенно на перекрестках. Через эти предметы могла быть передана порча;
- Строгое табу на ссоры, сквернословие, зависть и хвастовство. Конфликты в этот день, по приметам, затягивались надолго, а хвастовство «уничтожало» удачу.
- Не рекомендовалось пренебрегать своим внешним видом. Выходить в рваной, грязной одежде или с немытой головой означало привлечь внимание нечисти и неприятности;
- Беременным женщинам запрещалось уходить далеко от дома, чтобы избежать сглаза и порчи;
- Девушкам запрещалось долго смотреть в зеркало, особенно вечером, и ходить с распущенными волосами, чтобы не стать легкой добычей для колдовских чар.
Приметы
- Ясный, солнечный день предвещал раннюю и теплую весну, а также жаркое, сухое лето;
- Сильный ветер в Павлов день сулил холодный и дождливый год;
- Обильный снегопад или метель указывали на то, что зима затянется, а весна будет поздней;
- Яркие, искрящиеся звезды в ночь на 28 января предсказывали устойчивые крепкие морозы, а тусклые и мигающие — потепление и вьюгу;
- Морозные узоры на окнах, завитки которых были направлены вниз, считались знаком богатого урожая в будущем году.