Пенсии вырастут на 30% с июня: кому положены надбавки, почему выплаты придут раньше и что говорят эксперты
Июнь принесет многим пенсионерам приятные изменения: часть россиян получит деньги раньше обычного срока, а некоторые увидят заметную прибавку к начислениям. В отдельных случаях сумма увеличится более чем на 11 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Что изменится в графике выплат пенсии в июне 2026 года
После майских праздников система начислений возвращается к привычному режиму, однако июнь все же принесет несколько изменений из-за Дня России 12 июня и последующих выходных.
Если средства обычно приходят 12, 13 или 14 июня, перечислить их должны заранее — не позднее 11 числа. Аналогичная ситуация коснется и других выходных дней месяца. Так, деньги за 6 и 7 июня переведут 5 числа, за 20 и 21 июня — 19 июня, а начисления за 27 и 28 июня поступят 26-го.
В остальные дни пенсионеры получат средства по стандартному графику — с 3 по 25 число. Конкретная дата зависит от региона и способа получения денег. Тем, кто использует банковскую карту «Мир», сумма обычно зачисляется в течение одного дня.
Отдельный порядок действует для тех, кто получает деньги через Почту России. Если человека не оказалось дома в день доставки, сумму можно будет забрать позднее в отделении.
Увеличение выплат 80-летним пенсионерам
Главная новость июня касается россиян, которым в мае исполнилось 80 лет. Именно этой категории начислят самую ощутимую надбавку. В некоторых случаях прибавка превысит 11 тысяч рублей.
Фиксированная часть страховой пенсии увеличится в два раза — до 19 169,38 рубля. Дополнительно предусмотрена компенсация по уходу — 1413,86 рубля. В итоге рост начислений по сравнению с февралем–маем может превысить 30%.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что обращаться в государственные органы не потребуется. Социальный фонд автоматически получает данные о возрасте граждан, поэтому перерасчет пройдет без заявлений.
Экономист также объяснил, как можно рассчитать прибавку на конкретном примере. Если в конце 2025 года человек получал чуть более 33 тысяч рублей, то после январской индексации сумма выросла до 36 тысяч. Уже в июне после 80-летия начисления могут приблизиться к 47 тысячам рублей.
При этом эксперт подчеркнул, что итоговые цифры всегда индивидуальны. Все зависит от стажа, количества пенсионных баллов и первоначального размера начислений.
Кто еще сможет получить прибавку к пенсии с июня 2026 года
О других категориях россиян, которым положена надбавка, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, перерасчет затронет сразу несколько групп. В частности, это пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами. За одного положены 3194,90 рубля, за двух — 6389,80 рубля и 9584,70 рубля — за трёх.
Дополнительно увеличенные суммы смогут получить граждане, подтвердившие сельский стаж. Речь идет о тех, кто не менее 30 лет работал в сельском хозяйстве, не трудоустроен и продолжает жить в сельской местности.
«Размер прибавки 25% фиксированной выплаты, около 2396,17 рубля. Беззаявительный порядок назначения этой надбавки перенесён на 2027 год, в 2026 году пенсионер обращается с заявлением сам», — отметил депутат.
Отдельные доплаты предусмотрены и для россиян с северным стажем. За работу на Крайнем Севере фиксированную часть увеличат наполовину, а для жителей приравненных территорий предусмотрена 30-процентная компенсация.
Перерасчет также коснется работающих пенсионеров, которые уволились в мае. Им начислят деньги с учетом всех пропущенных индексаций за время работы.
Июнь может стать одним из самых выгодных месяцев года для пенсионеров
Для части пенсионеров июнь станет особенно удачным месяцем: одни получат деньги раньше привычного срока, а другие — заметную прибавку сразу на несколько тысяч рублей.
Уточнить, когда именно перечислят средства, можно на сайте и по горячей линии Социального фонда России или в отделении Почты России. Если начисления не поступили даже на следующий рабочий день после назначенной даты, специалисты рекомендуют обращаться в Соцфонд.