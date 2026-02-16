Солдат-срочников смогут привлекать к работе пожарных

16 февраля 2026, 16:14

Куренков: МЧС согласовало с Минобороны привлечение срочников к работе пожарных

Фото: istockphoto/DmyTo

Военнослужащих срочной службы могут начать привлекать к работе в противопожарных подразделениях. Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, эту инициативу уже согласовали с Минобороны РФ, пишет РИА Новости.





Он уточнил, что если предложение получит поддержку президента Владимира Путина, потребуется внести изменения в федеральный закон «О пожарной безопасности».





«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений», — произнес Куренков.