Петров день 12 июля: почему нельзя ссориться, оставаться в одиночестве и пользоваться острыми предметами, народные приметы
Согласно народному календарю, 12 июля отмечается Петров день, или «Петровки». Такое название появилось потому, что церковь в этот день чтит память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В крестьянском быту дата знаменовала важный рубеж: середину лета, пик полевых работ и одновременно первый крупный праздник после продолжительного Петрова поста. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПетров день — удивительный пример того, как в народном сознании органично переплелись языческие верования древних славян и православные традиции. Задолго до крещения Руси в середине июля наши предки отмечали праздник, связанный с почитанием солнца, которое в этот период будто «играло» на небе, переливаясь разными цветами. С принятием христианства этот день был приурочен к памяти двух самых почитаемых учеников Христа.
Жизненные пути апостолов Петра и Павла разительно отличались, но обоих привела к Господу горячая вера. Пётр, простой рыбак по имени Симон, был призван Христом одним из первых и стал ближайшим учеником, свидетелем величайших чудес Спасителя. Он был пылок и ревностен, но, испугавшись, трижды отрёкся от Учителя во время ночного суда, а затем горько раскаялся. Именно ему, как первоверховному апостолу, Господь сказал: «Ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» и вручил ключи от Царства Небесного. В народе его так и почитали — как Петра-ключника, хранителя врат рая.
Павел, напротив, был знатным римским гражданином, истовым фарисеем и ярым гонителем христиан. Но по пути в Дамаск его ослепил Божественный свет, и он услышал голос Христа. Это чудесное прозрение сделало Савла одним из самых пламенных проповедников христианства, «апостолом язычников». Оба они приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне в один день: Пётр был распят вниз головой, а Павел — усечён мечом.
Сегодня святым апостолам молятся о твёрдости веры, об исцелении от недугов и о покровительстве в делах.
Традиции дняНа Руси Петров день встречали шумно и щедро. С утра семьи шли в церковь, чтобы помолиться апостолам, поставить свечи и попросить покровительства в делах. После службы начинались народные гулянья. На площадях устраивали ярмарки, звучали песни, водили хороводы, молодёжь затевала игры, в которых проявлялись ловкость и смекалка. Считалось, что весёлое, доброе настроение в этот день приносит в дом благодать и удачу на весь оставшийся год.
Важной частью праздника был обильный стол. Хозяйки пекли пироги с первой летней зеленью, варили похлёбки из свежих овощей, готовили блюда из рыбы — дань покровительству апостола Петра. Угощали не только родных, но и соседей, нищих, путников. Щедрость в Петров день воспринималась как залог будущего достатка. Остатки трапезы не выбрасывали, а отдавали скоту или птицам, чтобы не навлечь на хозяйство беду.
Ещё одним обычаем было «освящение воды». В некоторых местностях к родникам и колодцам шли крестным ходом, а затем умывались и набирали воду для дома. Верили, что в этот день вода обретает особую силу — способна исцелять и очищать не только тело, но и душу.
В деревнях устраивали «прощальные» обряды с весенними символами. Убирали последние венки из первоцветов, снимали обереги, связанные с ранними полевыми работами, и готовили новые — для защиты урожая от града и засухи. Часто такие обереги делали из трав, собранных накануне, и хранили в амбарах и на гумнах.
Молодёжь в ночь на Петров день не ложилась спать, устраивая «караулы солнца», чтобы встретить рассвет и увидеть, как «солнце играет» — переливается разными цветами. Считалось, что тот, кто увидит это редкое явление, будет счастлив весь год. Девушки плели венки и пускали их по воде, загадывая на суженого, а парни разводили костры на возвышенностях, чтобы «подсветить путь» удаче.
Не забывали и о хозяйстве. В Петров день проверяли готовность инвентаря к жатве, осматривали стога, чинили ограды. Это был не просто бытовой труд, а своего рода ритуал. Привести всё в порядок к середине лета значило заручиться поддержкой высших сил на оставшуюся часть сезона.
Завершали день семейным кругом. Старики рассказывали предания, вспоминали предков, передавали молодым заветы о трудолюбии и взаимопомощи. В этом видели не только сохранение памяти, но и укрепление родовой связи, которая, по поверьям, защищала семью от невзгод.
Народные запретыВ Петров день наши предки строго соблюдали ряд запретов, нарушение которых, по поверьям, грозило бедами и неудачами. Считалось, что нельзя:
- Тяжело трудиться и заниматься домашними делами. Это время посвящалось молитве, отдыху и общению с близкими. Работа могла привести к препятствиям в делах;
- Брать или давать в долг деньги, хлеб или соль. Считалось, что это может привести к разорению семьи и долговым обязательствам на целый год;
- Ссориться, сквернословить и гневаться. День следовало провести в мире и гармонии, простив все обиды;
- Венчаться. Церковь в этот день не совершает таинство брака, хотя светские свадьбы не запрещались;
- Оставаться в одиночестве. Чтобы не навлечь на себя скуку и печаль, праздник следовало встречать в кругу семьи или друзей;
- Шить, вязать и пользоваться острыми предметами. Это могло навлечь болезни или неприятности.
По церковным правилам и народным обычаям, в праздник избегали шумных увеселений, граничащих с разгулом: чрезмерное веселье, пьянство и бесчинства считались оскорблением святости дня.
Приметы
- Дождь в Петров день предвещает сырую и холодную осень:
- Гром в полдень — к затяжным дождям в августе;
- Роса утром обильная — к хорошему урожаю льна и конопли;
- Ветер с севера — к раннему похолоданию в конце июля;
- Если к Петрову дню поспела черника — пора готовиться к жатве.