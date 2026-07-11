11 июля 2026, 09:30

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Согласно народному календарю, 12 июля отмечается Петров день, или «Петровки». Такое название появилось потому, что церковь в этот день чтит память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В крестьянском быту дата знаменовала важный рубеж: середину лета, пик полевых работ и одновременно первый крупный праздник после продолжительного Петрова поста. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ bpperry

Традиции дня

Фото: iStock/ BrilliantEye

Народные запреты

Фото: iStock/ Niko_Cingaryuk

Тяжело трудиться и заниматься домашними делами. Это время посвящалось молитве, отдыху и общению с близкими. Работа могла привести к препятствиям в делах;

Это время посвящалось молитве, отдыху и общению с близкими. Работа могла привести к препятствиям в делах; Брать или давать в долг деньги, хлеб или соль. Считалось, что это может привести к разорению семьи и долговым обязательствам на целый год;

Считалось, что это может привести к разорению семьи и долговым обязательствам на целый год; Ссориться, сквернословить и гневаться. День следовало провести в мире и гармонии, простив все обиды;

День следовало провести в мире и гармонии, простив все обиды; Венчаться. Церковь в этот день не совершает таинство брака, хотя светские свадьбы не запрещались;

Церковь в этот день не совершает таинство брака, хотя светские свадьбы не запрещались; Оставаться в одиночестве. Чтобы не навлечь на себя скуку и печаль, праздник следовало встречать в кругу семьи или друзей;

Чтобы не навлечь на себя скуку и печаль, праздник следовало встречать в кругу семьи или друзей; Шить, вязать и пользоваться острыми предметами. Это могло навлечь болезни или неприятности.

Приметы