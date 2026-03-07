07 марта 2026, 11:21

Фото: iStock/ MikeLaptev

Согласно народному календарю, 8 марта отмечается Поликарпов день, который в народе часто называли «Кислые девки». Такое прозаичное название возникло из-за поверья: если к этому дню девушка так и не нашла себе жениха, ей придётся «киснуть» в девках до самой поздней весны. Православная церковь в это время чтит память священномученика Поликарпа Смирнского, ученика самого апостола Иоанна Богослова. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Напродные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Akshay Kerlekar

Напродные запреты

Фото: iStock/ Алексей Tрифонов

Незамужним девушкам строго-настрого запрещалось подметать пол в избе и выносить мусор. Считалось, что так можно «вымести» из дома всех потенциальных женихов;

Считалось, что так можно «вымести» из дома всех потенциальных женихов; Категорически запрещалось надевать старые вещи. Согласно поверьям, из-за этого удача на целый год отвернется. Наши преки старались показываться на людях в обновках или, по крайней мере, приличной одежде;

Согласно поверьям, из-за этого удача на целый год отвернется. Наши преки старались показываться на людях в обновках или, по крайней мере, приличной одежде; Нельзя было убивать пауков и убирать паутину — это могло стать причиной нищеты и голода. Считалось, что пауки приносят в дом удачу;

— это могло стать причиной нищеты и голода. Считалось, что пауки приносят в дом удачу; Под запретом были ссоры и злословие. Наши предки верили: если будешь конфликтовать, то привлечешь неудачу в семью. Тому, кто нарушал это предписание, сулили одиночество и много пустых хлопот;

Наши предки верили: если будешь конфликтовать, то привлечешь неудачу в семью. Тому, кто нарушал это предписание, сулили одиночество и много пустых хлопот; Холостым парням 8 марта нельзя идти к девушкам в гости и на свидание с пустыми руками. Тому, кто забудет про это правило, старцы на Руси обещали сварливую жену.

Приметы