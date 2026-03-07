Поликарпов день 8 марта: как приумножить достаток, защититься от пустых хлопот и привлечь удачу, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 8 марта отмечается Поликарпов день, который в народе часто называли «Кислые девки». Такое прозаичное название возникло из-за поверья: если к этому дню девушка так и не нашла себе жениха, ей придётся «киснуть» в девках до самой поздней весны. Православная церковь в это время чтит память священномученика Поликарпа Смирнского, ученика самого апостола Иоанна Богослова. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНародный Поликарпов день — это яркий пример того, как на Руси тесно переплелись дохристианские обычаи и строгие церковные традиции. Наши предки жили по земледельческому календарю, где каждый день был наполнен приметами, связанными с природой. С приходом христианства поверх древних верований легли жития святых, и день памяти того или иного подвижника становился ориентиром для крестьянина: когда начинать сев, когда ждать тепла, а когда — готовиться к холодам.
Священномученик Поликарп был одной из самых значительных фигур раннего христианства. Он жил во II веке в городе Смирна (на территории современной Турции) и был рукоположен в епископы самим апостолом Иоанном Богословом. Поликарп Смирнский известен ревностно боролся с ересями и наставлял паству, оставив после себя «Послание к Филиппийцам» — ценный памятник апостольской литературы.
Когда начались гонения на христиан, старец Поликарп не стал бежать из города. Он добровольно предстал перед судом и наотрез отказался принести жертву языческим богам и произнести хулу на Христа. Проконсул угрожал ему дикими зверями и сожжением на костре, на что святой ответил: «Ты грозишь огнем, который горит час и скоро гаснет, ибо не знаешь огня будущего суда, ожидающего нечестивых». По преданию, когда Поликарпа привязали к столбу и подожгли, пламя окружило его, но не коснулось тела, образовав подобие свода. Тогда мучители пронзили его мечом.
Ныне мощи священномученика Поликарпа хранятся в монастыре Пресвятой Богородицы Касопитры на греческом острове Корфу. Верующие обращаются к нему с молитвами об укреплении в вере, о даровании мужества перед лицом жизненных трудностей и испытаний, а также о защите от гонений и лживых наветов.
Традиции дняВ народном сознании образ строгого епископа-мученика трансформировался в покровителя женщин, особенно незамужних девушек. 8 марта 2026 года — это воскресный день второй седмицы Великого поста, а значит, верующим надлежит быть в храме на литургии. В этот день Церковь вспоминает святителя Григория Паламу, выдающегося богослова, сформулировавшего учение о нетварном Фаворском свете, и богослужение носит особо торжественный характер.
Что касается народных традиций, то главная из них была связана с приданым. Девушки, у которых уже было собрано сундуками добро, в Поликарпов день перебирали свои сокровища: вышитые рушники, домотканые скатерти, сарафаны, чтобы лишний раз показать свою хозяйственность и рукодельность. Существовало поверье: если в этот день жених увидит богатое приданое, то свадьба не за горами.
Наши предки верили, что именно 8 марта сороки начинают вить гнезда и прилетают к жилью человека. Отсюда и другое название праздника — Поликарп-сорочник. В старину хозяйки пекли из теста «жаворонков» или «сорок», угощали ими детей и бросали кусочки в небо, призывая весну.
Мужчины в этот день старались не сидеть без дела. Считалось, что Поликарпов день идеально подходит для починки инвентаря и подготовки к посевной. Хозяева осматривали сани и телеги, чинили сбрую, точили инструменты. Считалось, что чем раньше взяться за хозяйство, тем больше шансов угодить весне.
Кроме того, существовал обычай выносить мусор из избы и сжигать старые веники. Огонь символически очищал жилище от всего плохого, что накопилось за зиму, а дым, по поверьям, отпугивал нечистую силу.
Напродные запретыПоликарпов день был окружен множеством запретов, нарушение которых, по мнению предков, грозило безбрачием или несчастьями.
- Незамужним девушкам строго-настрого запрещалось подметать пол в избе и выносить мусор. Считалось, что так можно «вымести» из дома всех потенциальных женихов;
- Категорически запрещалось надевать старые вещи. Согласно поверьям, из-за этого удача на целый год отвернется. Наши преки старались показываться на людях в обновках или, по крайней мере, приличной одежде;
- Нельзя было убивать пауков и убирать паутину — это могло стать причиной нищеты и голода. Считалось, что пауки приносят в дом удачу;
- Под запретом были ссоры и злословие. Наши предки верили: если будешь конфликтовать, то привлечешь неудачу в семью. Тому, кто нарушал это предписание, сулили одиночество и много пустых хлопот;
- Холостым парням 8 марта нельзя идти к девушкам в гости и на свидание с пустыми руками. Тому, кто забудет про это правило, старцы на Руси обещали сварливую жену.
Приметы
- Если на Поликарпа сороки улетели в лес — весна будет теплой и дружной. Если же они жмутся к человеческому жилью — жди затяжных холодов и заморозков по ночам;
- Ясное небо и яркое солнце 8 марта предвещают жаркое лето;
- Если на Поликарпа идет снег, то и Святая неделя (Пасхальная) будет холодной, а если сухо и ветрено — к теплому маю;
- Крестьяне специально выходили в поля слушать, какая птица подаст голос первой. Зяблик запел — к заморозкам, а жаворонок — к теплу;
- Крик тетерева в этот день предвещал скорое потепление, а стук дятлов сулил позднее наступление весенних дней.