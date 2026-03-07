Стало известно о новой мошеннической схеме с письмами от имени ФНС
Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) с QR-кодом для оплаты якобы существующей задолженности. Об этом ТАСС сообщил сенатор Артём Шейкин.
Пользователи привыкли быстро оплачивать услуги через QR-коды, и мошенники строят на этом новую схему. Шейкин рассказал, что письма оформляют в официальном стиле от имени налоговой службы.
В тексте упоминается неуплаченный налог или задолженность, которую предлагают немедленно погасить. Помимо этого, в послании содержится QR-код для оплаты и номер телефона «сотрудника ФНС» для консультаций. Однако код ведёт на фишинговый ресурс, где человек вводит данные карты и паспорта.
Эти сведения попадают к мошенникам. Если жертва звонит по указанному номеру, тот же злоумышленник представляется специалистом, подтверждает подлинность письма и настаивает на срочной оплате.
