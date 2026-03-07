Стало известно о новой мошеннической схеме с письмами от имени ФНС

07 марта 2026, 10:03

Сенатор Шейкин сообщил о рассылке мошенниками писем с QR-кодом от имени ФНС

Фото: Istock/blinow61

Мошенники начали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) с QR-кодом для оплаты якобы существующей задолженности. Об этом ТАСС сообщил сенатор Артём Шейкин.