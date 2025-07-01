Повышение пенсий с 1 июля 2025 года: Кому и на сколько увеличат выплаты?
Этим летом в России произойдет плановое повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров. В отличие от ежегодной индексации, которая затрагивает всех неработающих пенсионеров, июльские изменения носят точечный характер и связаны с конкретными жизненными обстоятельствами. О том, кто получит прибавку и в каком размере, читайте в материале «Радио 1».
Кому повысят пенсии с 1 июля 2025 годаСогласно заявлению члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, увеличение выплат затронет следующие группы граждан:
Граждане, достигшие 80 лет автоматически получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер составит 17 815 рублей 40 копеек.
Пенсионеры с I группой инвалидности. Тем, кому инвалидность установлена в июне 2025 года, также назначат двойную фиксированную выплату — 17 815 рублей 40 копеек.
Пенсионеры с иждивенцами. Если на попечении есть нетрудоспособные родственники (дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет или инвалиды), положена доплата 2 969 рублей 23 копейки за каждого (но не более чем за троих человек).
Неработающие пенсионеры. Те, кто прекратил трудовую деятельность в июне, с июля начнется выплата пенсии в полном размере с учетом всех ранее не применявшихся индексаций. Перерасчет производится автоматически, но может отразиться в суммах выплат через два-три месяца.
Ухаживающие за инвалидами I группы. Дополнительно получат ежемесячную выплату в 1 314 рублей.
На сколько вырастут пенсии?
Наиболее значительное увеличение ожидает граждан, достигших 80-летнего возраста, а также пенсионеров с I группой инвалидности. Для них фиксированная часть пенсии будет увеличена вдвое — с 8 907 рублей 70 копеек до 17 815 рублей 40 копеек.
Отдельная категория — пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Государство предусматривает для них дополнительные выплаты в размере 2 969 рублей 23 копеек за каждого иждивенца. При этом максимальная доплата может достигать 8 907 рублей 69 копеек для тех, кто содержит трех и более иждивенцев. Например, пенсионер с двумя иждивенцами получит дополнительно 5 938 рублей 46 копеек, а с тремя — полную максимальную сумму.
Гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, полагается ежемесячная компенсационная выплата в размере 1 314 рублей.
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Как получить доплату?
Важно отметить, что для 80-летних пенсионеров и инвалидов I группы увеличение фиксированной выплаты происходит автоматически, если соответствующие данные уже имеются в системе Социального фонда России. Однако для получения надбавки за иждивенцев или оформления выплаты по уходу за инвалидом все же потребуется подать заявление в отделение фонда.
Стоит отметить, что работающие пенсионеры не попадают под это повышение — для них индексация пенсий остается приостановленной до момента увольнения. Также военные пенсионеры увидят увеличение своих выплат только с 1 октября 2025 года, когда произойдет плановая индексация на 4,5%.
Эксперты предупреждают, что в этот период возможно увеличение количества мошеннических схем, связанных с ложной информацией о «повсеместном повышении пенсий». Поэтому пенсионерам рекомендуется проверять информацию только в официальных источниках и не реагировать на подозрительные сообщения о дополнительных выплатах.