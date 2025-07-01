01 июля 2025, 08:07

Фото: Медиасток.рф

Этим летом в России произойдет плановое повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров. В отличие от ежегодной индексации, которая затрагивает всех неработающих пенсионеров, июльские изменения носят точечный характер и связаны с конкретными жизненными обстоятельствами. О том, кто получит прибавку и в каком размере, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кому повысят пенсии с 1 июля 2025 года На сколько вырастут пенсии? Как получить доплату?

Кому повысят пенсии с 1 июля 2025 года

Граждане, достигшие 80 лет а

Пенсионеры с I группой инвалидности.

Пенсионеры с иждивенцами.

Неработающие пенсионеры.

Ухаживающие за инвалидами I группы.

На сколько вырастут пенсии?

Фото: Медиасток.рф



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Как получить доплату?