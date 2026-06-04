«Правило 10 минут»: многие пытаются бросить курить за день, но делают ошибку. Можно ли резко отказаться от сигарет и сколько длится ломка?
Отказ от сигарет пугает многих. Одних останавливает страх сорваться. Других — мысли о раздражительности, бессоннице и сильной тяге к никотину. Можно ли бросить курить резко, сколько длится ломка и помогают ли пластыри, спреи и жвачки, подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему бросить курить трудноНикотин быстро влияет на мозг. Он дает короткое чувство облегчения и бодрости. Со временем организм привыкает к этой схеме. Человек тянется к сигарете не только из-за привычки, но и из-за зависимости. Тягу часто запускают обычные ситуации. Кофе утром, перерыв на работе, разговор по телефону и стресс становятся сигналом для руки. Поэтому отказ от курения связан не только с телом, но и с повседневным ритмом.
Можно ли бросить курить быстро и резкоДа, можно. Многие люди выбирают именно такой способ. Они ставят дату и с этого дня больше не курят. Для части курильщиков такой шаг работает лучше всего. Решение выглядит жестким, зато правила становятся ясными. Есть и другой путь. Некоторые сначала сокращают число сигарет, а потом полностью отказываются от табака. Такой вариант подходит тем, кому сложно выдержать резкий разрыв. Но здесь важно не растягивать процесс на месяцы. Иначе зависимость просто меняет форму. Универсального метода нет. Один человек спокойно переносит отказ за один день. Другому нужна поддержка врача и средства с никотином. Главное — выбрать понятный план и следовать ему без самообмана.
Сколько длится никотиновая ломкаСамые трудные дни обычно приходятся на первые трое суток. В это время никотин уходит из организма, а тяга ощущается особенно сильно. Человека могут беспокоить раздражительность, тревога, головная боль, плохой сон и резкие перепады настроения. Острая фаза чаще всего длится от нескольких дней до двух недель. У многих физические симптомы заметно слабеют к концу первой недели. У части людей дискомфорт тянется дольше. Это зависит от стажа, количества сигарет и общего состояния здоровья. Психологическая зависимость держится дольше. Желание закурить может возвращаться через месяц и даже позже. Обычно такие приступы длятся недолго. Чаще всего они проходят за несколько минут, если не поддаться импульсу.
Какие симптомы появляются после отказа от сигаретВ первые дни человек нередко злится по пустякам. Ему становится сложнее сосредоточиться. Аппетит может вырасти, а вкус еды — стать ярче. Иногда возникают кашель и ощущение тяжести в груди. Так дыхательная система начинает очищаться. Еще один частый спутник отказа — усталость. Организм привыкает работать без постоянной стимуляции никотином. Это неприятно, но временно. Обычно состояние постепенно выравнивается.
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Помогают ли пластыри, спреи и другие средства от тяги к курениюНикотинзаместительная терапия действительно помогает многим курильщикам. Ее смысл прост. Человек получает никотин без дыма, смол и продуктов горения. Это снижает тягу и смягчает ломку. Никотиновый пластырь дает ровную поддержку в течение дня. Он удобен тем, что не требует частых действий. Такой вариант подходит людям, у которых тяга держится почти постоянно. Жвачка с никотином помогает в моменты резкого желания закурить. Ее удобно брать с собой. Таблетки и леденцы работают похожим образом. Они подходят тем, у кого приступы возникают волнами.
Спрей действует быстрее. Он может облегчить состояние, когда тяга накрывает внезапно. Некоторые выбирают ингаляторы. Они частично заменяют сам ритуал курения и занимают руки. Иногда врачи назначают лекарства без никотина. Они влияют на механизмы зависимости и уменьшают удовольствие от сигарет. Такие препараты подходят не всем, поэтому здесь нужна очная консультация.
Что выбрать: пластырь или спрейВсе зависит от характера тяги. Если человек курил по расписанию и почти весь день чувствовал потребность в никотине, чаще помогает пластырь. Он создает стабильный фон и не дает симптомам резко разгоняться. Если желание возникает приступами, удобнее жвачка, таблетки или спрей. Эти формы позволяют быстро отреагировать на сложный момент. Иногда врачи советуют сочетать пластырь с короткой формой помощи. Такой подход нередко дает лучший результат.
Как помочь себе перетерпеть ломкуСначала стоит убрать все напоминания о курении. Лучше выбросить сигареты, зажигалки и пепельницы. Простое действие снижает риск сорваться на автомате. Полезно заранее продумать сложные ситуации. Если кофе прочно связан с сигаретой, на время можно заменить его чаем. Если тянет закурить после еды, стоит сразу выходить на короткую прогулку или чистить зубы. Хорошо работает правило десяти минут. Когда накрывает желание, не нужно спорить с собой часами. Достаточно сказать себе: «Я подожду десять минут». За это время можно выпить воды, сделать несколько глубоких вдохов и переключиться на короткое дело. Часто этого хватает, чтобы пик тяги прошел.
Движение тоже помогает. Необязательно сразу бежать в зал. Быстрая ходьба, подъем по лестнице и легкая зарядка снижают напряжение и отвлекают мозг. Сон играет большую роль. Недосып усиливает раздражительность и делает человека уязвимее. В первые недели лучше не перегружать себя и по возможности ложиться раньше. Еда в этот период должна быть простой и регулярной. Голод усиливает нервозность. Под рукой полезно держать воду, овощные палочки, яблоки, орехи без избытка соли или жвачку без сахара. Это помогает занять рот и руки, не уходя в бесконтрольные перекусы. Важно просить поддержки. Разговор с близкими снижает напряжение. Некоторым помогают приложения, дневник отказа и счетчики без сигарет. Когда человек видит результат в цифрах, мотивация растет.
Что делать, если очень хочется закуритьВ момент сильной тяги лучше не оставаться в привычной точке. Если человек обычно курил на балконе, туда не стоит выходить. Если срыв часто случался у магазина, маршрут лучше изменить хотя бы на пару недель. Полезно переключать внимание через тело. Несколько медленных вдохов, стакан холодной воды и короткая ходьба часто работают лучше, чем попытка «перетерпеть» на месте. Можно занять руки ручкой, эспандером или обычной салфеткой. Это кажется мелочью, но ритуал действительно имеет значение.
Если человек все же сорвался, не нужно превращать одну сигарету в возвращение к пачке. Срыв — это ошибка, а не конец пути. Важно понять, что именно его вызвало, и скорректировать план на следующий день.