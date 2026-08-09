09 августа 2026, 11:20

Фото: iStock/ Andrew_Mayovskyy

Согласно народному календарю, 10 августа отмечается Прохоров день, или Прохоры-Пармены. Такое название праздник получил в честь святых апостолов от семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена — первых диаконов христианской Церкви. В это время люди почитали кузнецов и старались воздерживаться от дел, связанных с торговлей. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ KrimKate

Традиции дня

Фото: iStock/ Angela Allen

Народные запреты

Категорически запрещалось в этот день есть яблоки — по традиции их не вкушали до Яблочного Спаса. Считалось, что нарушивший запрет не будет иметь удачи в любви на целый год;

— по традиции их не вкушали до Яблочного Спаса. Считалось, что нарушивший запрет не будет иметь удачи в любви на целый год; Нельзя было заключать брак или свататься. Считалось, что такой союз будет несчастливым и недолгим, в таком браке велика вероятность измен;

Считалось, что такой союз будет несчастливым и недолгим, в таком браке велика вероятность измен; Запрещались любые торговые сделки и обмены. Наши предки говорили: «На Прохора и Пармена не затевай никакой мены». Торговля в этот день считалась неудачной, можно было легко обмануться и пострадать от собственной доверчивости. Деловые переговоры и крупные покупки лучше отложить;

Наши предки говорили: «На Прохора и Пармена не затевай никакой мены». Торговля в этот день считалась неудачной, можно было легко обмануться и пострадать от собственной доверчивости. Деловые переговоры и крупные покупки лучше отложить; Нельзя давать и брать деньги в долг. Согласно поверьям, если человек займёт даже скромную сумму, он никогда не рассчитается, а сам должник рискует остаться без копейки. Можно помочь делом, советом, поделиться едой или отдать вещи — но не деньги;

Согласно поверьям, если человек займёт даже скромную сумму, он никогда не рассчитается, а сам должник рискует остаться без копейки. Можно помочь делом, советом, поделиться едой или отдать вещи — но не деньги; Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу. Вдали от дома путника ждали неприятности — от потери кошелька до встречи с лихими людьми. Если поездки не избежать, нужно помолиться и взять с собой икону;

Вдали от дома путника ждали неприятности — от потери кошелька до встречи с лихими людьми. Если поездки не избежать, нужно помолиться и взять с собой икону; Запрещено было жаловаться на судьбу и рассказывать о своих проблемах. Так можно и друзей растерять, и притянуть новые неприятности;

Так можно и друзей растерять, и притянуть новые неприятности; Незамужним девушкам не следовало заниматься рукоделием — считалось, что любительницы шитья и вязания до седых волос свою жизнь устроить не смогут;

— считалось, что любительницы шитья и вязания до седых волос свою жизнь устроить не смогут; Замужним женщинам запрещалось возиться с тестом — иначе не смогут ни в чём положиться на мужей.

Приметы

Фото: iStock/ photonaj