Прохоры-Пармены 10 августа: почему нельзя есть яблоки, давать в долг и жаловаться на жизнь, народные приметы
Согласно народному календарю, 10 августа отмечается Прохоров день, или Прохоры-Пармены. Такое название праздник получил в честь святых апостолов от семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена — первых диаконов христианской Церкви. В это время люди почитали кузнецов и старались воздерживаться от дел, связанных с торговлей. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит глубинное переплетение языческих верований древних славян с православными традициями. После Вознесения Господня, когда число верующих в Иерусалиме значительно увеличилось, двенадцать апостолов избрали семь мужей, исполненных Святого Духа и премудрости, для диаконского служения. Среди них были Прохор, Никанор, Тимон и Пармен.
Святой Прохор сначала сопутствовал апостолу Петру, а после Успения Божией Матери стал спутником и сотрудником Иоанна Богослова. Вместе они прошли по многим странам, принимая страдания от язычников. Именно Прохору мы обязаны тем, что на острове Патмос он записал Откровение Божие, бывшее Иоанну Богослову, — знаменитый Апокалипсис. Скончался Прохор мученически в Антиохии, убитый язычниками за проповедь имени Христова.
Святой Никанор пострадал в тот день, когда был побит камнями первомученик Стефан. Тогда поднялось жестокое гонение на иерусалимскую церковь, и Никанор был умерщвлён вместе с двумя тысячами уверовавших. Святой Тимон был поставлен апостолами во епископа города Бастории в Аравии и принял мученическую кончину от иудеев, распявших его на кресте. Святой Пармен усердно проповедовал Христа в Македонии и принял мученическую смерть при императоре Траяне.
На Руси этот день обрёл свои особые черты. Крестьяне в это время начинали активно собирать урожай, а особое место в народном почитании занимали кузнецы. Фигура кузнеца всегда стояла особняком — этот человек имел власть над железом, отвечал за прочность и остроту инструментов, которыми возделывали землю. В Прохоров день кузнецов особенно чествовали, преподносили им дары и угощали разнообразными яствами.
Традиции дняДень начинался с молитвы. Православные издревле шли в храм всей семьёй — от мала до велика. Отстояв службу, обязательно подавали нищим у ворот: кто побогаче — кидал копеечку, бедняки делились с теми, кому повезло ещё меньше, едой.
Главная традиция дня — прославление кузнецов. Без них крестьянам было не прожить: кузнец и лошадь подкуёт, и инструменты заострит, и телегу отремонтирует. Для них готовили угощения и подарки, приглашали присоединиться к семейным застольям. Этот обычай сохранялся в некоторых деревнях вплоть до XX века.
10 августа активно работали в саду и огороде. Продолжали собирать урожай, а главное — начинали копать картофель, ботва которого как раз начинала вянуть. Картофель готовили по-разному, называя эти блюда символом достатка и благополучия. Считалось, что щедрость и гостеприимство в этот день привлекают достаток.
Особое место занимали груши. Наши предки верили, что съесть грушу перед сном — значит обрести душевное равновесие и принять верное решение, ведь фрукт способствует прозрению и помогает выбрать правильный путь. Девушки загадывали желание, съедая грушу — считалось, что оно непременно сбудется. А матери украшали детские кроватки веточками фруктового дерева, надеясь на успехи ребёнка в учёбе.
В Прохоров день было принято заниматься мелкими бытовыми делами. Мужчины чинили инструменты, женщины и дети собирали яблоки, сливы, груши. Этот день считался благоприятным для обрядов от злых людей. Считалось, что с этого дня начинается активный сбор урожая и заготовки на зиму — можно смело приступать к консервации и солениям.
Народные запреты
- Категорически запрещалось в этот день есть яблоки — по традиции их не вкушали до Яблочного Спаса. Считалось, что нарушивший запрет не будет иметь удачи в любви на целый год;
- Нельзя было заключать брак или свататься. Считалось, что такой союз будет несчастливым и недолгим, в таком браке велика вероятность измен;
- Запрещались любые торговые сделки и обмены. Наши предки говорили: «На Прохора и Пармена не затевай никакой мены». Торговля в этот день считалась неудачной, можно было легко обмануться и пострадать от собственной доверчивости. Деловые переговоры и крупные покупки лучше отложить;
- Нельзя давать и брать деньги в долг. Согласно поверьям, если человек займёт даже скромную сумму, он никогда не рассчитается, а сам должник рискует остаться без копейки. Можно помочь делом, советом, поделиться едой или отдать вещи — но не деньги;
- Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу. Вдали от дома путника ждали неприятности — от потери кошелька до встречи с лихими людьми. Если поездки не избежать, нужно помолиться и взять с собой икону;
- Запрещено было жаловаться на судьбу и рассказывать о своих проблемах. Так можно и друзей растерять, и притянуть новые неприятности;
- Незамужним девушкам не следовало заниматься рукоделием — считалось, что любительницы шитья и вязания до седых волос свою жизнь устроить не смогут;
- Замужним женщинам запрещалось возиться с тестом — иначе не смогут ни в чём положиться на мужей.
Приметы
- Если утром туман стелется по воде — будет ясный и тёплый день;
- Туман поднимается вверх — к дождю;
- Жара 10 августа — предвестник раннего бабьего лета;
- Ветер с востока 10 августа сулит раннюю и снежную зиму;
- Обильная утренняя роса предвещает тёплую и сухую осень.