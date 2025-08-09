Прохоров день 10 августа: Груши — для избавления от тревог, а картофель — для увеличения благосостояния, народные приметы
10 августа в народном календаре отмечается Прохоров день или, как его еще называли, Прохоры-Пармены. Праздник получил такое название в честь святых мучеников Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, которые упоминаются в Новом Завете как диаконы, избранные апостолами для служения в раннехристианской общине. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
10 августа (по новому стилю) в народном календаре отмечается праздник Прохоры-Пармены, имеющий глубокие исторические корни, соединяющие дохристианские верования с православной традицией. Этот день посвящен памяти святых мучеников Прохора, Никанора, Тимона и Пармена — первых диаконов христианской Церкви, избранных апостолами для помощи нуждающимся. Однако до принятия христианства на Руси этот период был связан с важными земледельческими и кузнечными обрядами.
В языческие времена конец лета у славян отмечался как важный рубеж земледельческого цикла. В это время завершали жатву, собирали первые плоды — груши и корнеплоды (что позднее сохранилось и в христианский период), а также особо почитали кузнецов, считавшихся носителями тайных знаний и магической силы. Кузнецы, умевшие укрощать огонь и металл, часто селились отдельно от других как из-за суеверного страха перед их мастерством, так и из соображений пожарной безопасности.
С принятием христианства многие языческие традиции получили новое осмысление. День, ранее связанный с земледельческими ритуалами, стал церковным праздником в честь семи первых диаконов. Из них особо почитались Прохор — спутник апостола Петра, записывавший Откровение Иоанна Богослова, Пармен — проповедовавший в Македонии, Никанор, погибший вместе с первомучеником Стефаном, и Тимон, епископ Аравийский, принявший мученическую смерть. Со временем в народном календаре закрепились имена Прохора и Пармена как наиболее почитаемых святых, ставших символом честного труда и бескорыстия.
Традиции дня
Главным делом в Прохоры-Пармены была уборка урожая. Крестьяне начинали копать корнеплоды, в том числе молодой картофель, из которого готовили постные блюда — пекли пироги, варили супы и толкли пюре. Съеденный в этот день «плод земли» приносил в дом достаток и благополучие.
К этому дню в садах поспевали первые груши. Созревшие плоды также старались съесть в Прохоров день, причём особой силой обладала груша, съеденная на закате. Считалось, что она помогает принять верное решение в трудной ситуации.
Особое почтение в этот день оказывали кузнецам, которых считали почти что волшебниками, умеющими укрощать огонь и металл. Кузнецов приглашали в гости, щедро угощали и благодарили за их труд.
Что нельзя делать 10 августа
Главным запретом этого дня была любая торговая деятельность. В давние времена была поговорка «Прохоры-Пармены — не затевай мены». Продажа, покупка или обмен вещами в этот день считались крайне неблагоприятными — приобретенное могло быстро сломаться, а деньги уходили впустую. Особенно опасались давать в долг, чтобы не лишить дом благополучия.
Особое внимание уделялось поведению и речам. Под запретом были ругань, крики и споры. Конфликты в этот день могли сказаться на благополучии семьи. Нельзя было сплетничать и осуждать других, чтобы не навлечь сглаз. Даже хвастовство успехами или богатством считалось опасным, оно могло пробудить зависть и привести к потерям.
В этот день избегали есть яблоки, считая, что они могут принести несчастье. Зато груши, особенно съеденные на закате, наоборот, почитались. Наши предки верили, что они избавляют от тревог и помогают принять верные решения.
Важные жизненные изменения также откладывались. Не рекомендовалось переезжать в новый дом — это сулило разочарования. Нельзя было устраиваться на новую работу — дело могло не пойти и привести человека к разорению.
Приметы
- Обильная роса — к солнечному и ясному дню.
- Иней на траве — к ранней и холодной зиме.
- Дождь без ветра — к долгой непогоде.
- Облака высоко плывут на небе — к теплой погоде.