Производственный календарь на июнь 2025: как работаем и отдыхаем в первом месяце лета

11 июня 2025, 11:31

Фото: iStock / Pavel Muravev

Июнь – первый месяц лета, и многие уже планируют отпуска и длинные выходные. Чтобы правильно распределить рабочие дни и не пропустить праздники, важно заранее изучить производственный календарь на июнь 2025. В материале «Радио 1» – официальные данные о рабочих и выходных днях, переносах праздников и рекомендации, когда лучше брать отпуск.





Содержание Праздники в июне 2025 Как работаем в июне 2025 Как отдыхаем в июне 2025 Производственный календарь на июнь 2025 Когда брать отпуск в июне 2025

Праздники в июне 2025

Как работаем в июне 2025

20 рабочих дней (при 5-дневной рабочей неделе)

10 выходных и праздничных дней

12 июня (День России) – официальный нерабочий день.

Как отдыхаем в июне 2025

Производственный календарь на июнь 2025

​Фото: Радио 1



Когда брать отпуск в июне 2025