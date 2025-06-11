Производственный календарь на июнь 2025: как работаем и отдыхаем в первом месяце лета

Фото: iStock / Pavel Muravev

Июнь – первый месяц лета, и многие уже планируют отпуска и длинные выходные. Чтобы правильно распределить рабочие дни и не пропустить праздники, важно заранее изучить производственный календарь на июнь 2025. В материале «Радио 1» – официальные данные о рабочих и выходных днях, переносах праздников и рекомендации, когда лучше брать отпуск.



Праздники в июне 2025

В июне 2025 года россиян ждёт один государственный праздник – День России (12 июня). Этот день объявлен официальным выходным, а если он выпадает на середину недели, возможен перенос рабочих дней для удобства.


Как работаем в июне 2025

В июне 2025 года:
  • 20 рабочих дней (при 5-дневной рабочей неделе)
  • 10 выходных и праздничных дней
  • 12 июня (День России) – официальный нерабочий день.

Как отдыхаем в июне 2025


Основной праздничный день – 12 июня (четверг). Среда (11 июня) – предпраздничный сокращённый день, пятница (13 июня), суббота (14 июня), воскресенье (15 июня) – выходные дни.

Производственный календарь на июнь 2025


​Фото: Радио 1

Когда брать отпуск в июне 2025

Чтобы продлить отдых, можно взять отпуск с 9 по 13 июня – тогда вместе с праздником 12 июня получится 5 дней отдыха за счёт 4 отпускных дней. Другой вариант – с 16 по 20 июня, что даст 5 выходных подряд (14–15 июня – обычные выходные, 16–20 – отпуск).
Анастасия Хохлова

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