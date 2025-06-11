Производственный календарь на июнь 2025: как работаем и отдыхаем в первом месяце лета
Июнь – первый месяц лета, и многие уже планируют отпуска и длинные выходные. Чтобы правильно распределить рабочие дни и не пропустить праздники, важно заранее изучить производственный календарь на июнь 2025. В материале «Радио 1» – официальные данные о рабочих и выходных днях, переносах праздников и рекомендации, когда лучше брать отпуск.
Праздники в июне 2025В июне 2025 года россиян ждёт один государственный праздник – День России (12 июня). Этот день объявлен официальным выходным, а если он выпадает на середину недели, возможен перенос рабочих дней для удобства.
Как работаем в июне 2025В июне 2025 года:
- 20 рабочих дней (при 5-дневной рабочей неделе)
- 10 выходных и праздничных дней
- 12 июня (День России) – официальный нерабочий день.
Как отдыхаем в июне 2025
Основной праздничный день – 12 июня (четверг). Среда (11 июня) – предпраздничный сокращённый день, пятница (13 июня), суббота (14 июня), воскресенье (15 июня) – выходные дни.