В народном календаре 3 декабря отмечается Проклов день. Этот праздник посвящён святителю Проклу, архиепископу Константинопольскому, которого на Руси почитали как небесного защитника от всякого зла и нечистой силы, а день его памяти стал временем особых обрядов для охраны дома и хозяйства. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».





История и духовные истоки праздника

Традиции и обряды дня

Народные запреты

В Проклов день рекомендовалось избегать ночных выходов и путешествий. Считалось, что после заката на улице бесчинствует нечистая сила, поэтому выходить из дома без крайней нужды, а тем более отправляться в дальнюю дорогу, было плохой приметой. Путника могли ждать неприятности.

Не стоило шуметь и конфликтовать 3 декабря. Считалось, что шум и негативные эмоции привлекают внимание злых духов, колдунов и ведьм.

Наши предки в это время остерегались пустых обещаний и чужих вещей. В этот день нельзя ничего обещать — выполнить обещанное будет крайне сложно. Также не рекомендовалось поднимать с земли что-либо потерянное другим человеком, чтобы не взять на себя чужую беду.

Также в этот день не начинали судебные и рискованные дела. Любые тяжбы, споры и начало новых дел, связанных с крупными рисками, старались отложить. Верили, что велика вероятность поражения и неудачи.

Запрещалось игнорировать мелкие хозяйственные дела (утепление, починку) и расходовать припасы бездумно. Также считалось важным уделить внимание семье, а не своим личным заботам.

Приметы