Проклов день 3 декабря: Как не навлечь на себя беду и зачем воздерживаться от начала новых дел, народные приметы и запреты
В народном календаре 3 декабря отмечается Проклов день. Этот праздник посвящён святителю Проклу, архиепископу Константинопольскому, которого на Руси почитали как небесного защитника от всякого зла и нечистой силы, а день его памяти стал временем особых обрядов для охраны дома и хозяйства. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».
История и духовные истоки праздникаВ церковной традиции 3 декабря посвящен памяти двух христианских святых: святителя Прокла Константинопольского и преподобного Григория Декаполита. Именно в честь святого Прокла и получил свое название народный праздник.
Святитель Прокл Константинопольский (V век) был учеником великого богослова и проповедника святителя Иоанна Златоуста. Он известен как пламенный защитник православной веры, выдающийся проповедник и автор богословских текстов. После смерти святителя Патриарха Максимиана Прокл был возведён в сан архиепископа Константинопольского и управлял Церковью в течение двенадцати лет. Во время его патриаршества империю постигло разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. По преданию, во время всеобщей молитвы отрок был невидимой силой поднят на воздух и, получив от ангела Божию песнь «Святый Боже…», передал ее народу. После пения этой молитвы землетрясение прекратилось. Эта история укрепила веру в его заступничество.
Преподобный Григорий Декаполит (VIII-IX века) известен как ревностный защитник почитания икон в период иконоборчества. Он много путешествовал, проповедуя и утверждая верующих в православии, за что почитается как покровитель молитвы, терпения и стойкости в вере.
Интересно, что в народной традиции имя «Прокл» также созвучно слову «проклятие». Это созвучие породило особые обряды, связанные с изгнанием зла, что особенно проявлялось в традициях Проклова дня, отмечаемого весной. Зимний же праздник был сосредоточен больше на хозяйственных делах.
Традиции и обряды дня3 декабря, в Проклов день, наши предки совершали особые ритуалы и произносили заговоры, чтобы защититься от злых духов, которые, как считалось, в этот день были особенно активны. Крестьяне также проверяли свои запасы и готовились к суровым морозам.
Утром было принято ходить в храм и возносить молитвы святому. К святителю Проклу, считавшемуся защитником от бед, обращались с молитвами о здоровье семьи, удаче в делах и благополучии в доме.
Одним из ключевых обрядов дня было «наслушивание» сусеков, что включало проверку запасов зерна. Хозяин входил в амбар и внимательно слушал, не доносится ли из закромов гудение. Считалось, что если он его услышит, лето будет неурожайным и «сердитым». Этот метод был практическим способом оценить состояние запасов и спланировать их использование.
В этот день наши предки создавали обереги для зерна. Чтобы защитить оставшиеся запасы от грызунов и порчи, поверх зерновых в закромах крест-накрест клали две щепки от сухого дерева бузина. Этот простой оберег служил магическим барьером от всякого вреда.
День считался благоприятным для починки зимней одежды, обуви, утепления окон и дверей, проверки отопления. Следовало также осмотреть и починить рабочий инвентарь, пока лютые морозы не сковали всё. Кроме того, 3 декабря рекомендовалось разбирать хлам и избавляться от старой мебели. Люди верили, что это убирает негативную энергию из жилища. День считался хорошим для построения планов.
Народные запретыСтрогие запреты этого дня были призваны уберечь человека от опасностей, как реальных, так и потусторонних.
- В Проклов день рекомендовалось избегать ночных выходов и путешествий. Считалось, что после заката на улице бесчинствует нечистая сила, поэтому выходить из дома без крайней нужды, а тем более отправляться в дальнюю дорогу, было плохой приметой. Путника могли ждать неприятности.
- Не стоило шуметь и конфликтовать 3 декабря. Считалось, что шум и негативные эмоции привлекают внимание злых духов, колдунов и ведьм.
- Наши предки в это время остерегались пустых обещаний и чужих вещей. В этот день нельзя ничего обещать — выполнить обещанное будет крайне сложно. Также не рекомендовалось поднимать с земли что-либо потерянное другим человеком, чтобы не взять на себя чужую беду.
- Также в этот день не начинали судебные и рискованные дела. Любые тяжбы, споры и начало новых дел, связанных с крупными рисками, старались отложить. Верили, что велика вероятность поражения и неудачи.
- Запрещалось игнорировать мелкие хозяйственные дела (утепление, починку) и расходовать припасы бездумно. Также считалось важным уделить внимание семье, а не своим личным заботам.
Приметы
- Если снег на Прокла ложится ровно и не тает — зима будет спокойной и снежной.
- Заморозки в этот день сулят морозный февраль, но тёплый март.
- Потепление 3 декабря — верная примета жаркого лета и богатого урожая.
- Если ветер дует с севера — жди затяжных морозов, а если с юга — к скорой оттепели и мягкой погоде.
- Если к 3 декабря снег ещё не выпал, считалось, что и вся зима будет малоснежной.