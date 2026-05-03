Проклов день 4 мая: почему не стоит рвать черёмуху, носить красное и оставлять дверь открытой, народные приметы
Согласно народному календарю, 4 мая отмечается Проклов день. Своё название праздник получил в честь христианского мученика Прокула (Прокла) Путеольского. В это время крестьяне начинали «проклинать» нечистую силу, прогоняя остатки майских холодов и зазывая летнее тепло. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника4 мая на Руси был днём двойной силы. С одной стороны, земля просыпалась окончательно, и по языческим поверьям наступал Русальный день (Зельник). Это праздник, связанный с водой и огнём, когда две противоположные в человеческом понимании стихии становились одной, благодатной силой времени. В начале мая из водоёмов выходили русалки или, как их ещё называли, мавки. Считалось, что в росистые утренние часы они раскачиваются на ветвях деревьев, и если встретить их, можно потерять рассудок или быть защекотанным до смерти.
С другой стороны, православная церковь в этот день напоминала о победе духа над обстоятельствами, чтя память святых, пострадавших за веру. Около 305 года, в эпоху жесточайшего гонения императора Диоклетиана, в итальянском городе Путеол (современная Поццуоли) принял мученическую смерть диакон Прокул. Он был арестован вместе с епископом Ианнуарием и другими христианами. Их пытались скормить диким зверям на арене, но хищники не тронули праведников. Тогда разъярённый правитель Тимофей приказал отсечь им головы. Сегодня Проклу молятся о заступничестве перед лицом несправедливости, духовном просвещении и исцелении при болезнях.
Традиции дняВ Проклов день предки не сидели сложа руки. Энергия пробуждения требовала действий, направленных на защиту дома и привлечение достатка.
Главный обряд дня — изгнание нечисти. Старики выходили на околицу, повернувшись лицом на запад (откуда, по поверьям, приходит зло), и громко кричали в ветер проклятия в адрес «чертей» и «лихоманок», которые могли принести в дом беду и болезни.
Женщины вставали на заре. Считалось, что роса 4 мая (русальная роса) обладает особой магией. Умывание ею дарило красоту, а бездетные пары обретали способность к зачатию. После хозяйки шли на рынок за новым веником. Им выметали все углы, собирая мусор. Этот сор не выбрасывали, а сжигали на огне. Считалось, что вместе с пылью уходит и «притолочное горе» — мелкие ссоры и неудачи.
Также было заведено носить в лес корзины с угощением. Люди оставляли хлеб и молоко на пнях для русалок, чтобы те не шалили, не губили скот и не забирали младенцев.
Вечером молодёжь водила хороводы вокруг цветущих яблонь. Считалось, что чем громче песни, тем быстрее нечистая сила покидает деревню, спасаясь от шума.
Народные запретыНарушать правила в Проклов день было чревато. В старину существовал строгий список запретов, который регулировал жизнь крестьянина.
- Категорически нельзя собирать травы и делать из них отвары и чаи. Верили, что в Русальный день нечистые духи плюют на листья, делая их ядовитыми. Лекарство в этот день могло превратиться в отраву;
- Не стоит оставлять дверь открытой. Вход в дом нужно было плотно закрывать, а на косяках рисовать мелом кресты. Открытая дверь — приглашение для беды войти в избу;
- Нельзя было ходить на кладбище. Считалось, что 4 мая души умерших гуляют по росе на перекрёстках, а на погосте можно встретить «залётного» колдуна, который с лёгкостью наведёт порчу на живого;
- Не рекомендовалось оставлять младенца одного. Считалось, что духи леса могут напугать его так, что он начнёт заикаться;
- Возбранялось ношение красной одежды. Этот цвет раздражает нечисть, но также привлекает её внимание. В Проклов день ярко-красный наряд мог «накликать» ссору в семье;
- Не стоит рассказывать плохие сны. Увидел кошмар — держи язык за зубами до заката солнца. Иначе дурное предсказание сбудется;
- Не рви ветки черёмухи. Хотя черёмуха цвела в это время вовсю, её ветки нельзя было заносить в дом. Считалось, что запах черёмухи — это любимый «аромат» нечисти, и она придёт в дом вслед за цветами.
Приметы
- Много цветов на черёмухе — к дождливому лету;
- Первый гром грянул в этот день — к богатому урожаю хлеба;
- Если муравьи в муравейнике крупные и их много — уродится пшеница;
- Соловей запел, хотя листва на деревьях ещё редкая — к неурожаю ягод и фруктов;
- Опали серёжки берёзы — пора сажать корнеплоды, урожай будет отменный;
- Мелкий затяжной дождь 4 мая — к долгому ненастью.